A propósito de la Caja de Seguro Social...

Es lamentable cómo una institución tan noble, como la Caja de Seguro Social, no recibe el trato prioritario que merece. Todos, andan por las ramas, que si hay que separar lo administrativo de lo médico, que si aumentamos la edad de jubilación, que si limitamos los beneficiarios con derecho, que si las leyes son obsoletas, y algunas cosas más se han dicho y planteado como posibles acciones para tratar de salvarla.

Señores, dejemos de andar por las ramas, y abordemos con prioridad y como prioridad el problema de la Caja de Seguro Social.

Empecemos por aceptar y comprender que es un problema humano, y con esto quiero decir que solo humanamente lo podemos resolver. El gran problema de la Caja de Seguro Social son los seres humanos que la administran, que toman decisiones y que la han tratado siempre como un inmenso saco de donde obtener recursos para otros intereses, sin pensar en que el saco iba quedando vacío sin poder atender ni siquiera sus propias necesidades de funcionamiento.

Aunque rechine en los oídos, empecemos por sacar de la institución los intereses personales, políticos y económicos. Volvamos a lo básico, ser la institución de seguridad social del país, y comprendamos que eso se logra con capacitación, compromiso, trabajo y transparencia. La Caja está dotada de programas tecnológicos, de recurso humano, de leyes, manuales y reglamentos, de infraestructuras, que, si las cuidáramos, mantuviéramos, educáramos e invirtiéramos, ¡seríamos de los primeros en la región!

No son las leyes las culpables de la escasez de insumos y medicamentos, son los intereses económicos los que están detrás de esas carencias. No es la falta de reglamento interno la causa de la mora quirúrgica y de la mora en atención médica especializada, es la no aplicación del mismo de una forma correcta y equitativa. Y así, podemos mencionar uno a uno los problemas de la Caja de Seguro Social y seguiríamos dando vueltas tratando de encontrar la cola, hagamos un alto, y encontremos panameños capaces y dispuestos a llevar adelante esa noble institución, démosle capacitación al servidor público que lo requiera, tanto médico, como técnico y administrativo, apostemos a la educación y los valores, saquemos a los políticos de todos sus órganos de Gobierno, dejemos a los profesionales hacer su trabajo, y tendremos resultados distintos.

Abogada