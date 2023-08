Ineficiencia estatal, otra forma de corrupción

“¿Hasta cuándo seguiremos pagando el costo de una institución ineficiente e inefectiva? ¿Por qué no se ha querido devolver este servicio al Municipio de Panamá?”

Como dije en un artículo mío, que titulé “Nadie corrompe a nadie”, la corrupción se da porque alguien ofrece y otro acepta o alguien solicita y otro facilita.

Alguien oferta un bien “condicionado" y otro compra la oferta y la paga en dos partidas: la partida real del bien físico o el servicio y la partida para pagar el favor del otorgamiento del bien o servicio (sobreprecio o “contribución”, como dijo una famosa tortuga). Así de claro. Esto es parte de la ley de la oferta y la demanda, base desvirtuada de la doctrina capitalista.

Pero hay otra forma de corrupción.

Por ejemplo, veamos el más reciente contrato del cuarto puente sobre el canal.

Este proyecto, adjudicado en el 2018 a un costo total de US$1420.00 millones a la empresa china CPCP y por el cual pasaría la Línea 3 del metro y contaría con un mirador y restaurante, algo novedoso y un nuevo atractivo turístico a la entrada del Canal.

El actual Gobierno entró a negociar con CPCP un nuevo enfoque del proyecto, mediante el cual se simplificaban las especificaciones, eliminando el paso de la línea 3, el mirador y el restaurante. Lo que ocasionó que el Metro de Panamá buscara una nueva solución, para hacer viable la línea 3 y que se dilatara la construcción de dos importantes obras, que beneficiarían a más de medio millón de personas de Panamá Oeste y mejoraría sus condiciones de vida.

Cinco (5) años después (29/03/2023) el Gobierno actual y CPCP firman la adenda al contrato original, en la que se elimina el paso de la línea 3 del metro, el mirador, el restaurante y la Etapa de Mantenimiento, por un monto de US$1372 millones.

En teoría, esta adenda ahorraba al MOP unos US$48 millones. Pero la realidad es que encareció la solución total al Estado.

Esta “brillante” solución encareció el proyecto total en US$452 millones, al requerirse ahora un túnel submarino para el paso de la línea 3 del metro, cuyo costo se elevó en US$500 millones (anuncio del 13/01/2023 del Metro de Panamá).

Es decir, no solo la nueva solución es más onerosa en US$452 millones para el Estado, sino que atrasó el proyecto de dos megaobras de ingente necesidad.

Al día de hoy que escribo este artículo, a pesar de que se han adjudicado recientemente el nuevo diseño del cuarto puente y el túnel submarino, aún no están listos, con lo cual su culminación e inauguración serán efectuadas durante el próximo Gobierno.

¿Por qué el afán de este Gobierno de reenfocar dos proyectos ya licitados y adjudicados con la excusa de disminuir costos, lo cual no resultó cierto, pero si atrasa considerablemente su ejecución y eliminación de un nuevo atractivo turístico? ¿Será que, como los paquetes de “contribuciones” ya habían sido entregados, se necesitarían otros paquetes?

¿Espero que el Gobierno que asuma en el 2024 no tenga la idea de rediseñar lo ya rediseñado? Sí sería conveniente retomar el proyecto del TREN RÁPIDO A CHIRIQUÍ y sus beneficios.

El problema del Relleno Sanitario de cerro Patacón

En el año 2008 se otorgó la concesión a Urbalia Panamá por 15 años del manejo y operación de cerro Patacón que recibe los desechos que se recogen en los distritos de Panamá y San Miguelito.

Ahora, después de 15 años, tres (3) Gobiernos y millones de dólares en multas por incumplimiento del contrato, nuestra eficiente institución AAUD (incapaz de cumplir con sus obligaciones del manejo y gestión integral de los residuos sólidos de la REPÚBLICA DE PANAMÁ, tal como lo establece la ley que la creó... (es más, no ha podido ni siquiera solucionar el problema del distrito capital), dictaminó que esta empresa no cumple con lo pactado y que se rescinde su contrato, pero no sin antes liquidarle una deuda de US$21 millones.

Ante esto, el 29/03/2023, el Consejo de Gabinete autorizó la celebración del contrato transitorio por dos (2) años con Ecolimpia, S. A. y un período de prueba de tres (3) meses para la operación de cerro Patacón. Pero el 20/04/2023 descarta a Ecolimpia, debido a diferencias en puntos de vista e interpretaciones distintas a los términos de referencia.

Hace unos días, la AAUD anuncia una nueva solución consistente en la contratación de tres (3) empresas que recolectarían, transportarían y dispondrían de los desechos finales en cerro Patacón de los residuos urbanos, comerciales y domiciliarios de tres (3) zonas previamente asignadas y una cuarta zona de la que se hará cargo la propia AAUD. Aún no se ha indicado el costo de esta solución ni mucho menos cuándo se solucionará finalmente el problema de la basura y las posibles áreas para el o los rellenos sanitarios.

¿Hasta cuándo seguiremos pagando el costo de una institución ineficiente e inefectiva? ¿Por qué no se ha querido devolver este servicio al Municipio de Panamá? Los otros 80 municipios, sin contar con los recursos para este fin, siguen aún llevando esta labor, que es competencia de la AAUD.

Pero también hay que reconocer que tenemos un problema de desobediencia e higiene ciudadana.

La pregunta: ¿será un problema de voluntad política o más bien, de la “voluntad del no abandono del negocio”?

Mantener instituciones y funcionarios incompetentes y que los mandos responsables no tomen las necesarias correcciones en estos asunto, es una forma de corrupción estatal.

Comentarista de opinión.