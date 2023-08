Maestría y suspenso en trece cuentos de Yoselin Goncalves

¿Cómo es posible que tanta gente disfrute lecturas en las que el terror, lo mórbido, lo sobrenatural, lo macabro, lo paranormal, lo siniestro, lo gótico a la vieja usanza, y otras tantas sutiles variantes de todo aquello que no es posible entender y que por tanto al crisparnos el alma y los sentidos nos abruma? ¿Todos esos aconteceres, en fin, que nos desestabilizan quitándonos el sueño, haciendo añicos nuestra paz, y que sean precisamente la materia prima del gozo que se experimenta con este tipo de lecturas? ¡Gozo, en efecto, porque en más de un sentido eso también es, aunque no siempre se quiera admitirlo...!

Otros factores que no pocas veces intervienen en este tipo de fenómeno causante de gran desasosiego son la oscuridad, la culpa y/o la inseguridad –la claustrofobia, por ejemplo– en quienes tienen pocas defensas psíquicas o emocionales en tales circunstancias, junto con los complejos ancestrales, las inhibiciones... En todo caso, se trata de preguntas válidas, aunque nada fáciles de responder. Sobre todo cuando no se tiene estudios profundos de psicología clínica ni conocimientos de otra índole capaces de explicarnos el fenómeno con un mínimo grado de certeza. No obstante, la joven escritora venezolana residente en Panamá, Yoselin Goncalves (1993), ha sabido lidiar con talento y gran perspicacia literaria con algunos de estos elementos en su segundo libro de cuentos: “Los lugares que escondemos” (integrado por 13 relatos; nada menos que ese emblemático número 13), que publica en 2023 Foro/taller Sagitario Ediciones para deleite de los buenos catadores de los inexorables ámbitos de misterio que alimentan la vida. Y es que, a mi juicio, se trata de uno de esos libros singulares que resulta casi de obligada lectura, aunque solo sea por curiosidad, sin tomar demasiado en consideración el dicho ancestral que señala que “la curiosidad mató al gato”.

Además, no es raro que este tipo de literatura, cuando escrita con maestría y un gran sentido del suspenso, logre una permanente popularidad sin dejar de ser textos de singular valor artístico: obras que inquietan, perturban sobremanera o aterran, o todo ello a un mismo tiempo, como a menudo sucede, pero que tienen la capacidad de seducirnos casi hasta el paroxismo de un ataque de pánico incontrolable o incluso hasta los linderos del orgasmo.

Los cuentos de Yoselin Goncalves, sin pretender descubrir el agua tibia, recorren caminos personalísimos que ponen de manifiesto su capacidad de fabular en torno a situaciones que causan incertidumbre, miedo, a menudo franco terror, y lo hace estupendamente bien en este segundo libro suyo de cuentos que, al igual que el anterior (“No apagues la luz”, 2019), publica ese año Foro/taller Sagitario Ediciones en la ciudad de Panamá.

Por supuesto, es fácil echarle la culpa de este tipo de fenómeno sobrenatural o incluso paranormal a la imaginación -“la loca de la casa”, que decía Santa Teresa-, o bien a los sueños. Pero es difícil negar que hay instancias, sucesos, entidades incluso, que poseen un poder superior, un don para lo extraordinario -ya sea para bien o para mal-, imposible de explicar por la razón. Y lo que suele imponerse casi siempre en tales casos –en tales historias (cuentos, novelas)- es, sin duda, la parte maléfica. La que desestabiliza el orden normal de las cosas, y hace surgir a menudo el terror ante lo desconocido, ante lo que no es posible explicar.

Sin duda, la literatura que hasta el momento ha creado Yoselin Goncalves en sus primeras novelas (casi tres, porque las dos primeras son secuelas una de la otra); y en sus dos colecciones de cuentos, incluida esta que hoy comentamos, forma parte de las diversas vetas propias de los juicios de valor antes planteados. En este sentido, afirmo que su obra es un pequeño yacimiento rico en metales preciosos poco convencionales que solo la sensibilidad literaria extrema (la de quien escribe, la de cierto tipo de lectores) puede interpretar y calibrar en su justo valor.

Pese a su juventud, o quizá precisamente por ello, maneja muy a su gusto su natural curiosidad en torno a los más extraordinarios fenómenos que a menudo convergen en el quehacer cotidiano de los seres humanos y lo desquician. Y de paso incorpora tales experiencias a sus obras con una muy particular originalidad. Porque ocurre que Yoselin domina los tres aspectos más importantes de la escritura de ficción narrativa: saber crear personajes, ambientes y tramas. Su manejo del lenguaje, asimismo, es impecable, en la medida en que logra decir las cosas como hacen falta para ir dejando huellas en el lector, haciéndolo dudar de la habitual contundencia de lo real, explorando la sinuosidad impredecible de sus fisuras... Una realidad que es porosa, aunque no se note; o precisamente porque se nota demasiado, lo cual sugiere algo inquietante, disruptivo a veces. Un vector que la autora sabe explotar magistralmente en su narrativa, hasta no pocas veces arribar, casi que inevitablemente, a momentos de genuino espasmo emocional.

Cabe mencionar que, para los buenos lectores, “Los lugares que escondemos” se estará presentando en la Feria Internacional del Libro, el domingo 20 de agosto a las 3:00 p. m., en el salón “Lagunilla” del Centro de Convenciones Atlapa.

