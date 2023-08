¿Por qué no aterrizan los ovnis?

Si alguien me hubiera hablado de la existencia de los ovnis hace 20 años, yo hubiera reaccionado cuestionando la existencia de ese fenómeno. Con el pasar de los años he recibo más y más información sobre los ovnis o UFOS (Unidentified Flying Objects).

Tres informaciones que veo en los medios de comunicación social y en las redes que me llaman la atención sobremanera:

1. Que personas serias y responsables, como los ex presidentes de los Estados Unidos Ronald Reagan y Jimmy Carter, hayan declarado públicamente haber visto ovnis u objetos voladores que navegaban en el espacio de forma y velocidad diferente. Estos dos expresidentes han tenido y tienen una gran reputación y el hecho de que hayan manifestado públicamente lo anterior es importante (añade credibilidad a la existencia de los ovnis).

2. Los avistamientos de ovnis por grupos de personas, algunos de los cuales han filmado estos cuerpos extraños. El hecho de que un grupo numeroso de personas haya visto y descrito a los supuestos ovnis moviéndose en el espacio es algo que merece atención. Porque ya no se trata de lo que diga una persona, sino un grupo de personas.

3. Pilotos comerciales y militares declaran haber visto estos cuerpos extraños y algunos de ellos los filmaron, pues no pudieron identificarlos como aeronaves o fenómenos naturales. A finales de julio del 2023, tres militares veteranos jubilados declararon ante un subcomité del Congreso de EUA sobre los ovnis. La opinión de los tres era que el Departamento de Defensa o Pentágono, no estaba rebelando al público toda la información que tenia sobre este tema.

Para mí continúa siendo un misterio, no puedo afirmar ni negar la existencia de los ovnis. Como no se sabe qué son ni cuál es la explicación de este fenómeno, sería aventurado afirmar o negar su existencia. Algunos de los avistamientos han sido identificados como naturales, pero un porciento continúa siendo un misterio.

Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha inventado explicaciones y justificaciones mágicas o divinas para los fenómenos que no alcanza a comprender. Pareciera que miles de años después el ser humano continúa especulando sobre varios temas. Algunos de estos especuladores atribuyen la construcción de obras hechas en la antigüedad a alienígenas que vinieron de otros planetas y construyeron estas obras o monumentos. Estas afirmaciones se hacen sin tener ninguna prueba, pero son aceptadas por muchas personas, debido a lo extraordinario de ciertas obras construidas hace miles de años usando procedimientos y sistemas que no pueden explicarse con la tecnología y conocimiento de la época. Algunos continúan sin explicación satisfactoria y no se puede descartar la posibilidad de los extraterrestres.

He meditado sobre la actitud de estos cuerpos extraños que aparecen en el espacio. Asumiendo que existen, me pregunto ¿por qué razón se mueven en el espacio sobre nuestras cabezas y nunca aterrizan ni dan a conocer quiénes son? Esto se presta a especulación. Por ejemplo, algunas personas dicen que estos cuerpos voladores nos están observando, pero nadie puede explicar cuál es el propósito y a qué se debe esta observación. Una cosa es cierta, si estos ovnis son controlados por fuerzas inteligentes, cabe preguntar si ¿son fuerzas inteligentes extraterrestres o se originan en nuestro planeta? Y ¿qué buscan volando sobre el planeta Tierra? Pareciera que no pueden o no quieren aterrizar o revelar su identidad. Pero la razón de esto no la conocemos y nos puede llevar nuevamente a la especulación. Lo que es cierto es que estos ovnis no han atacado ni manifestado hostilidad hacia los seres humanos que habitan en el planeta Tierra. Tampoco han atacado o interferido con las estaciones espaciales, satélites, cohetes, etc.

Por necesidad, la NASA y los científicos o de otras organizaciones similares en países desarrollados, han mantenido un grado de privacidad, pero me pregunto si han intentado comunicarse con estos ovnis. O han enviado señales de que los seres humanos quieren conocer su identidad. Si estas gestiones se han hecho por parte de los científicos norteamericanos, rusos, chinos, etc., el público no tiene conocimiento de las mismas y probablemente el monitoreo de cada instituto ha sido reservado.

Las investigaciones que se hagan sobre este fenómeno por parte de los Estados Unidos, Rusia, China y cualquier otro país con capacidad tecnológica, deberían ser hechas conjuntamente. No le veo sentido alguno en investigar y estudiar los supuestos ovnis en forma individual y separada. Como existe un interés común de toda la humanidad por aclarar esta situación, me parece que los países con vocación y capacidad para hacer esta investigación deben unir sus esfuerzos. Porque al final lo que resulte de la investigación será de interés y beneficio para todos los seres humanos.

Vivimos tiempos extraordinarios y la tecnología y avances, tales como la inteligencia artificial, están despertando todo tipo de cuestionamientos sobre la interacción entre los seres humanos y estas inteligencias. En los próximos años es posible que se sepa más sobre los ovnis.

Quizás nuestros nietos verán el desenlace de esta situación misteriosa, o que no tiene una explicación a la fecha. Ojalá que nuestros descendientes puedan aprovechar la supuesta tecnología que tienen los ovnis. Si es que estos cuerpos extraños responden a una inteligencia y tecnología superior. Si este fuera el caso, esa misma tecnología podría ser útil para que el ser humano progrese en la Carrera Espacial y podamos intentar vivir en otros planetas.

