¿Olvido, memoria o historia?

En una reunión, la semana pasada, con miembros del Consejo Editorial del Grupo GESE (El Siglo - La Estrella de Panamá), el expresidente (2009-2014) y candidato presidencial para el 2024, Ricardo Martinelli Berrocal, entre varios temas (cito de la nota de La Estrella de Panamá), dijo que: “Consideró además que en Panamá se debe aprobar la ley del derecho al olvido. “Aquí ningún periódico ni ningún medio debe tener publicaciones (por más de cinco años) (...) que tal persona hizo, dijo, atropelló, lo que fuere. Usted no puede penalizar a un individuo de por vida”, propuso”. Es importante tener claro las definiciones y sus implicaciones para la historia nacional sean estos documentos en sí, audiovisuales o periódicos.

Olvido – Olvidar (RAE: a-Cesación de la memoria que se tenía. b- dejar de tener en cuenta algo), el concepto busca borrar las evidencias que se tienen de hechos que han tenido impacto en la vida social, política y económica del país y que pueden contextualizar un período determinado. Ya sufrimos en demasía de la enfermedad del olvido sumado a la poca preservación de documentos que sirven de evidencia histórica, como para que se instituya en una ley que lo que busca es borrar de las arcas históricas los desmanes y faltas de individuos y personajes que se ha probado utilizaron sus cargos e influencias para beneficio personal y de grupo.

Desde hace algún tiempo hablar de “Memoria” histórica ha ido reafirmando una idea sobre lo que muchos creen, relata o presenta la veracidad puntual de eventos históricos de una institución o de la Nación. La palabra clave es “veracidad”.

Conjugando y resumiendo una serie de definiciones de teóricos y entendidos en la materia sobre “Memoria” e “historia” tenemos que: “estos dos conceptos a menudo coexisten, pero también pueden divergir, dando lugar a diferentes perspectivas sobre los mismos acontecimientos históricos”.

La “Memoria” está influenciada por experiencias personales, emociones y sesgos culturales. A menudo se enfoca en ciertos eventos o aspectos mientras descuida otros, creando una narrativa que se alinea con la identidad o agenda de un grupo en particular. Los recuerdos pueden alterarse o distorsionarse con el tiempo, lo que lleva a la creación de mitologías o narrativas colectivas que pueden desviarse de la realidad histórica. La “memoria Histórica” es más incierta e inexacta cuando los que tienen poder de decisión restringen fondos, alteran los programas y, consciente o inconscientemente, manipulan el proceso de documentación.

La “Historia” es una disciplina académica rigurosa que se basa en evidencia, fuentes primarias y análisis académicos para construir una narrativa integral del pasado. Los historiadores se esfuerzan por ser imparciales y objetivos, basando sus relatos en hechos verificables. La disciplina tiene como objetivo descubrir la verdad sobre lo que sucedió, por qué sucedió y su significado más amplio. La historia proporciona un marco para comprender la evolución de las sociedades, culturas y civilizaciones, permitiéndonos aprender de nuestros errores y progresar como colectivo.

El fallecido historiador y escritor británico Tony Judt teorizó sobre ambos conceptos: “Yo creo profundamente en la diferencia entre la historia y la memoria; permitir que la memoria sustituya la historia es peligroso”, dijo Judt.

Para muchos, incluyendo los que tienen el poder para hacer la diferencia, estos no son temas de importancia. He dedicado la mayor parte de mi carrera profesional a la captura y documentación de eventos históricos. No siempre se ha cumplido a cabalidad con ese propósito, pero el esfuerzo se hace para que estén disponibles para los investigadores del futuro con el fin de estudiar este tiempo que vivimos.

Sin entrar en los detalles, sabemos que los que han tenido poder de decisión adolecen de la sensibilidad histórica, e incluso patriótica, para garantizar que esa recopilación y cuidado de evidencias y documentos históricos se den y sean protegidos. Incluso puedo asegurar, en este y otros casos, que prefieren no dejar huellas de sus andares en la vida pública.

No hay derecho al olvido bajo las circunstancias actuales y lo existente son documentos e informaciones de valor histórico. Destruirlos dejaría a las futuras generaciones a merced de la memoria selectiva y la mentira. Lo propuesto es un descarado intento por limpiar de las arcas históricas de la Nación la verdad sobre lo ocurrido, el rostro y las motivaciones de sus actores y al final, el dañino efecto que causaron al desarrollo de la nación.

Comunicador