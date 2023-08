Dialéctica del poder y la mascarada electoral (III)

Contaba Eduardo Galeano, en la presentación de su libro “Espejos: una historia casi universal”, en España, que, siendo chiquillo, la maestra le explicó que: (Vasco) “Núñez de Balboa había sido el primer hombre que había visto los dos océanos desde una cumbre de Panamá, yo levanté la mano y pregunté: señorita, señorita, ¿los que allí vivían eran ciegos? y me echó de la clase...” (Galeano, 2008).

En esta amena anécdota de este genio de la prosa crítica latinoamericana, Galeano nos despierta el raciocinio examinador ante las “enseñanzas” y “verdades” difundidas por las instituciones escolares, medios de comunicación y cualquier otro aparato de manipulación de nuestras mentes y conductas.

Es así como se nos ha domesticado durante la presencia del colonizador; es así como se nos sigue disciplinando en reverencia al colonizador, aun sin la presencia física de este, fenómeno conocido en nuestra ciencia como “neocolonización”.

La maestra de Galeano no quiso darle ninguna respuesta más que la cortante orden de que saliera del aula, para evitar “contaminar” al resto de los estudiantes con el entusiasmo de la búsqueda de la verdad. No se arriesgó a dialogar, porque muy probablemente intuía que la llevaría a descubrir ante la clase que la verdad no era la que contaba… y esto pondría en entredicho su papel de custodia de una estructura de poder, a través de su difusión de esta y otras falsedades históricas. En esta realidad, por tanto, la maestra de la anécdota representa a una pieza terminal del engranaje del poder, ella no es más que una funcionaria, que puede o no cumplir con su rol con satisfacción o no, convencida plenamente o no, pero obtiene una remuneración, algún tipo de beneficio por el desempeño de su función dentro de una estructura que revela esa colonialidad de nuestra sociedad actual.

Ahora bien, esta misma conducta no es exclusiva de este funcionariado de las instituciones de cualquier nivel escolar; la encontramos también, en los medios de comunicación radiales y televisivos, entre quienes dicen hacer “periodismo” -que mis amistades periodistas dicen que esta forma de ejercer periodismo resulta una negación de esta disciplina- y asumen posiciones de baluartes de la “objetividad” en sus comentarios e interrogantes planteadas en programas de opinión, de los que son la parte terminal de la estructura de poder, igual que la maestra de Galeano.

Recientemente, hubo una entrevista a una de las candidatas presidenciales por la libre postulación, donde le preguntaron más de una vez -lo que se convirtió en una señal de periodismo mediocre, toda vez que desde el primer momento la candidata les ofreció su respuesta- si tenía una posición política de “izquierda” o no. La cuestión no es tanto que reiteren esta pregunta, sino que emitían juicios de valor y repetían una y otra vez enunciados generadores de estereotipos negativos, lo que parecía a todas luces era la intención de fondo de los dos funcionarios de la cadena televisiva de marras. Debo reconocer que, cuando esta misma candidata, la profesora Maribel Gordón, fue entrevistada en la cadena televisiva competidora por la presentadora de noticias, el trato fue mucho más profesional, independientemente de que esta otra televisora es parte de una cadena que pertenece a uno de los bloques de poder económico.

Ciertamente, los conductores del programa en cuestión evidenciaron su papel de reproductores de la colonialidad; su función al servicio de una organización empresarial de telecomunicación que tiene intereses contrarios a lo que viene siendo cuestionado por la “invitada” a su programa de opinión: los oligopolios, particularmente el de la energía eléctrica, donde los dueños de dicha televisora también tienen intereses económicos.

Se comprende entonces que generando estereotipos ideológicos que cuestionen públicamente la figura de esta candidata, los dueños de estos negocios esperan reducir el “peligro” de que alguien como ella llegue a la Presidencia y ejecute medidas de desmantelamiento de este y otros oligopolios económicos. En este tema, solo la profesora Maribel Gordón y, parcialmente, la licenciada Zulay Rodríguez, esto es, las dos mujeres de libre postulación, han sido las únicas que han planteado medidas antioligopólicas.

He aquí el papel de estos entrevistadores y comentaristas de harta parcialidad antiperiodística, este es, el de proscribir, como la maestra de Galeano, el ejercicio dialógico que permita encontrar la mayor aproximación a la verdad para beneficio del pueblo votante.

Sociólogo. Catedrático e investigador de la UP.