Para NITO, de su tío Rolando 'Chombo' Reyna

Esta carta le fue enviada el día que Ud. tomó posesión, hace cuatro años. Nos preguntamos si algo ha cambiado o mejorado.

Sr. Presidente, ¿será diferente esta vez?

Cada cinco años nos hacemos esta pregunta y cinco después quedamos frustrados, sobre todo en lo que respecta a corrupción, y solo con un grito en los labios: “aquí, en Panamá, no pasa nada”.

Hace un tiempo, se escuchó un chiste político, que en una reunión de la Asamblea Nacional decían “corrupto, tránsfuga, ignorante” y, al preguntar por qué se insultaban así, respondieron “no se insultan, es que están pasando lista”.

Sería irresponsable verlo como un chiste sin captar la magnitud de este mensaje que refleja el sentir de un pueblo frustrado e indefenso, a quien solo le queda es burlarse de sí mismo.

El peligro es... ¿hasta cuándo?

Tenemos una imagen tan deteriorada, que se escucha que a diario nos dicen “no es que en Panamá la justicia tiene los ojos vendados, es que le da vergüenza mirarnos”.

O lo que es peor, que “es tuerta y solo mira a los enemigos y nunca a los amigos”.

Sería interesante conocer hoy la opinión del Ministerio Público y la Procuraduría sobre esto, si es que se atreven, mirándonos a los ojos y sin sonrojarse.

También le decíamos en esa carta. Le deseamos suerte, porque la necesitará, ya que se lo podría tratar de engullir un sistema compuesto por algunos amigotes y consejeros ingenuos o ineptos, pero muy hábiles en otros menesteres.

No obstante, nos tranquiliza el hecho de que ya estuvo dentro del monstruo y supo manejarlo con sabiduría y dignidad y esa renuncia a un ministerio lo situó entre los grandes de nuestra historia política.

Sube Ud. con la desventaja de enormes expectativas, pensando que es un mago que resolverá todo; a pesar de ello, confiamos en que, con astucia y carácter fuerte, el pueblo entenderá que no hará milagros, pero sí trabajo.

Dios lo ayude, para que, desde su taburete, sepa llevar a Panamá donde otros no lo han hecho.

Esta fue la carta que te envié hace cuatro años, sobrino.

Hoy, cuatro años después, veo, con suma preocupación, que, a pesar de que has hecho mucho por el agro, otros te atacan ferozmente. Pienso que se debe a que no has sabido o podido barrer alguna basura que te rodea haciendo daño a tu imagen. Recuerda, sobrino, que en menos de un año tus adversarios te perseguirán y hasta tus amigos de hoy te quitarán la mirada.

Por todo esto es este tu momento preciso de actuar, limpia tu entorno.

Demuestra al país que no eres de leche condensada, sino de leche agria. De esta forma callarás a tus detractores y adversarios. No más basura. Así le dirás al país este es Nito.

No te queda tiempo, actúa ya, no hay mañana. Escucha mi sátira en Salsa política.

Se llama “¿Qué hay pa' mí?”, te ayudará ese mensaje. Dios nos ayude a todos.

Abogado