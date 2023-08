Contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá (III)

“[...] el Estado panameño, [...], debe hacer una empresa pública-privada en la que Panamá sea socia, invite a First Quantum a ser socia, pero entre las dos no sumen el cincuenta por ciento de las acciones, [...]”

Concesión para instalar una refinadora de metales dentro o fuera de los terrenos de la concesión.

En la primera cláusula está escrito lo siguiente: “La presente concesión se otorga con los fines de explotar, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar el mineral metálico cobre y sus ...”.

En la actualidad, Cobre Panamá no tiene una refinadora de cobre, oro, molibdeno y otros metales. Desconozco si First Quantum (la dueña de Cobre Panamá) tiene una refinadora de estos metales en algún otro país.

Cobre Panamá envía todo su concentrado a una refinería afuera del país para su refinación, le informan a Panamá lo que salió neto o refinado de cobre, oro, molibdeno y otros minerales de ese concentrado y al final Panamá tiene que aceptar como bueno el informe que le presentan la minera y la refinadora.

Ese total de mineral (en toneladas) se multiplica por el precio de venta y da un resultado de ingreso bruto por la venta , el cual al final determina los ingresos a recibir por Panamá de parte de la minera Cobre Panamá, en todo este asunto del refinado Panamá no tiene certeza de nada.

Darle a Minera Panamá, la concesión de la refinación de los metales extraídos sería un grave error, máxime cuando existen otras opciones baratas, más rentables y más confiables para Panamá.

La concesión minera que el Estado panameño da a Cobre Panamá, básicamente es para extraer el cobre y otros minerales. La refinación es un proceso industrial aparte y muy diferente a la minería.

Recomiendo que dentro de este contrato-ley no se le dé la facultad de hacer una refinería a Cobre Panamá; si Cobre Panamá o First Quantum o alguna de sus subsidiarias quieren hacer una refinadora de metales en la República de Panamá que lo hagan y se amparen en otro contrato, el cual no les debe dar ningún monopolio de esta actividad.

También recomiendo que el Estado panameño, la República de Panamá, debe hacer una empresa pública-privada en la que Panamá sea socia, invite a First Quantum a ser socia, pero entre las dos no sumen el cincuenta por ciento de las acciones (50 %), Panamá debe invitar a que participen como accionistas a refinadoras y a minas del área a que sean socia y que ninguna sea preponderante en el poder accionario; con una empresa conformada de esta forma, Panamá como accionista tendrá acceso a información veraz sobre su cobre y otros metales refinados, la planta podría refinar cobre y otros metales de otras minas del área que no tienen refinadoras y la o las refinadoras (que no sean de First Quantum) deben venir con experiencia previa en plantas refinadoras de cobre y otros metales.

Si se hace esto, Panamá no tendría ninguna duda de cuánto cobre refinado sale de la planta, porque, como es socio, debe tener acceso real a la información.

A mediano o largo plazo se podría pensar en el valor agregado que se puede sacar de las materias primas llamadas cobre, oro, molibdeno y otros metales que saldrían de una refinadora entre cuyos dueños estaría Panamá.

Economista