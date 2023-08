¡Basta de neocolonialismo!

La formación de un nuevo orden mundial multipolar es, sin duda alguna, la tendencia central del desarrollo de las relaciones internacionales en el siglo XXI. Se trata de un proceso irreversible de la redistribución continua del poder político y económico a favor de las naciones emergentes de Asia, África y Latinoamérica. Recientemente, la proporción de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en la economía mundial superó el PIB acumulado del Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, los EE.UU., Francia, Italia, Japón y el Reino Unido). Ahora mismo, más de un 80% de los seres humanos viven en los países en desarrollo.

No obstante, las élites occidentales, al parecer, no están de acuerdo con estas nuevas realidades. Se empeñan en preservar, cueste lo que cueste, sus posiciones geopolíticas privilegiadas y altos estándares de vida que nunca habrían podido alcanzar si no fuera por el robo descarado de los recursos humanos y naturales del Sur Global. Peor aún, aunque lo puedan negar, están plenamente convencidos de su supuesta “supremacía” cultural y civilizatoria, al promover agresivamente sus modelos económicos y valores sociopolíticos como si tuvieran carácter universal. Algunos ejemplos de este enfoque obsoleto y discriminatorio, con marcadas tendencias racistas, son las palabras odiosas del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien piensa que la Unión Europea es un “jardín” que se opone a la “jungla” invasora del resto del mundo, así como las polémicas declaraciones de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur estadounidense, quien confesó sin rodeos que el interés principal de los EE.UU. en América Latina consiste en sus “ricos recursos y elementos de tierras poco comunes”, incluidos el litio, el petróleo y el agua.

Al mismo tiempo, Washington y sus seguidores ya no logran mantener el control directo sobre sus antiguas “colonias”, cuyo potencial político-económico creciente permite a sus ciudadanos a que consoliden decisivamente sus derechos soberanos y la dignidad nacional. Por lo tanto, el Occidente se ve obligado a utilizar un amplio abanico de instrumentos de coerción, desinformación y “poder blando” que en su conjunto constituyen la política de neocolonialismo. Dicha política incluye, entre otras herramientas, las medidas económicas coercitivas (sanciones) aprobadas sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, la imposición a los países en desarrollo de los requisitos sociopolíticos, financieros y ecológicos estrictos (que frenan su desarrollo socioeconómico y sirven, sobre todo, a los intereses de las empresas multinacionales occidentales), así como las campañas masivas de propaganda mediática y “noticias falsas” que pretenden denigrar a todos los Estados que osen resistir la presión de los autoproclamados “países civilizados”. Todo eso viene acompañado con la inculcación en la conciencia pública de los enfoques occidentales hacia la democracia y los derechos humanos (que, en muchas ocasiones, sirvieron de pretexto para intervenciones militares), mientras que la agenda social progresista se utiliza para suprimir los valores familiares tradicionales y, de este modo, fragmentar y debilitar las naciones del Sur Global.

La Federación de Rusia (y la Unión Soviética como su predecesor) siempre ha sido un defensor enérgico de los derechos de los países en desarrollo frente a las aspiraciones coloniales de las potencias occidentales. Cabe recordar que fue precisamente por la insistencia de nuestro país que el 14 de diciembre de 1960 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la histórica “Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales” que por primera vez proclamó la necesidad de acabar con el colonialismo, así como cualquier tipo de segregación y discriminación. En la actualidad, Rusia es la autora y promotora principal de la resolución anual de la Asamblea General de la ONU que combate la glorificación del nazismo y las formas contemporáneas de racismo, xenofobia e intolerancia. En nuestra política exterior, estamos abogando por un sistema internacional de carácter justo, equitativo y democrático, basado en los principios de confianza y seguridad indivisible, donde cada Estado, por lo grande o pequeño que sea, pueda expresar libremente su opinión y ser escuchado.

El compromiso del pueblo de Rusia con la lucha contra el neocolonialismo no se limita en la retórica. El Gobierno ruso implementa sistemáticamente una serie de políticas que buscan apoyar el desarrollo multifacético de nuestros numerosos socios y amigos en el Sur Global. En particular, combatimos la inseguridad alimentaria con millones de toneladas de granos y fertilizantes que suministramos a los países más necesitados de Asia, África y América Latina, y seguiremos haciéndolo pese al rechazo obstinado del régimen criminal ucraniano y sus patrocinadores de cumplir con sus obligaciones a raíz del llamado “pacto de grano de Estambul”. Además, Rusia brinda su respaldo científico y académico a los futuros profesionales de los países en desarrollo, ofreciéndoles anualmente unas 30,000 becas de estudios universitarios. Con docenas de millones de dosis de la Sputnik V, la mejor vacuna contra el COVID-19, aportamos nuestra contribución indispensable a la victoria contra la pandemia a nivel global.

Aunque sean importantes, los esfuerzos de un solo país nunca serán bastantes para acabar con un fenómeno tan destructivo como el neocolonialismo. Por lo tanto, algunos miembros de la sociedad civil rusa están trabajando para unir los esfuerzos de todas las personas, fuerzas políticas y organizaciones civiles que se oponen a estas prácticas discriminatorias. Actualmente, por iniciativa del Partido “Rusia Unida” se está estableciendo una asociación informal bajo el nombre de “Foro de partidarios de la lucha contra las prácticas modernas del neocolonialismo”. Para los días 18-20 de octubre de 2023 en Moscú está programada la reunión constitutiva de este Foro, abierto a la participación de los representantes de actitud constructiva de los sectores sociales y políticos, científicos, académicos y empresariales de los países de Asia, África y América Latina.

Un objetivo fundamental del Foro es la formulación conjunta de medidas tangibles e integradas para contrarrestar eficazmente todas las manifestaciones del neocolonialismo y establecer un mecanismo internacional permanente para sincronizar acciones futuras en esta dirección. La formación de esta coalición busca aunar los esfuerzos para contribuir a la construcción de un mundo equitativo, donde se respete el derecho soberano de los pueblos al desarrollo independiente, sin opresión neocolonial, sanciones unilaterales ilegítimas, amenazas y chantajes, sin injerencia en los asuntos internos.