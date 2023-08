Nivel de incompetencia en la CSS

“[...] los asegurados nos mantenemos como convidados de piedra, tenemos un sentimiento de impotencia, quienes nos representan en la Junta Directiva no tienen beligerancia para resolver los problemas [...]”

Cuando queramos encontrar un referente de lo que significa “nivel de incompetencia”, miremos lo que ocurre en la Caja de Seguro social (CSS), donde, en estos momentos, se está atravesando una crisis, que los directores tratan de justificar, aduciendo que los males se deben a factores que ellos no controlan, cuando su misión es resolver los problemas dentro del entorno que les corresponde gerenciar.

El no encontrar el estilo de gerenciar en un ambiente turbulento, significa que les ha llegado el punto donde no tienen las capacidades para dirigir la institución, y llegará la oportunidad donde aducirán que son los empleados subalternos los culpables o que hay estructuras legales que no les permiten realizar su gestión.

El director general ingresa a la institución, luego de haber sido evaluado por una empresa consultora, que determinó que tiene los créditos para ocupar el cargo, luego eso debió ser la mística a seguir para formar su equipo de trabajo, profesionales al más alto nivel, institucionales con experiencia en seguridad social y apartados de los criterios políticos, donde encuentren espacios los que son recomendados por gente allegadas al poder.

Lo que observamos fue un equipo directivo que está consciente de que le debe el puesto al director general y que estará en el cargo disfrutando de prebendas, mientras esté alineados a su estilo de gerenciar. Esto nos recuerda a la figura del Demiurgo, una persona inteligente, capaz, autoritaria, que utiliza el poder para manipular, controlar; pero, cuando sus subalternos se revelan, es implacable, les quita las prebendas, los destituye. Pero la historia nos dice que el Demiurgo muere, ingestado por el propio veneno que ha derramado y de ello tenemos suficientes experiencias.

Nosotros tenemos que preguntarnos por qué, durante esta gestión, la CSS ha tenido 5 directores de ingeniería, 4 de prestaciones médicas, 4 directores en el Complejo Hospitalario, 3 secretarios generales, dos directores de comunicaciones y dos subdirectores generales. Ha tenido que producirse algún tipo de tensión, para que hayan abandonado los cargos.

“El no encontrar el estilo de gerenciar en un ambiente turbulento, significa que les ha llegado el punto donde no tienen las capacidades para dirigir la institución, [...]”

Sería innumerable expresar las insatisfacciones de los usuarios de la Caja de Seguro Social, no hay medicamentos, las citas son tardías y cuando se llega la fecha, nos dicen que se pospone porque el médico está haciendo uso de tiempo compensatorio, las cirugías se suspenden por falta de insumos quirúrgicos, en los laboratorios no se hacen exámenes por falta de reactivos; en fin, este es el día a día de lo que observamos en las instalaciones de la Caja de Seguro Social, mientras que, a través de una campaña publicitaria, nos quieren vender la idea de que los servicios que prestan son de primer mundo.

Si queremos formarnos una opinión de los servicios que prestan la CSS, visitemos las clínicas privadas, donde veremos que están llenas, no por pacientes que han escogido la opción de la medicina privada, sino por aquellos que no les queda otra alternativa que hacer grandes esfuerzos por procurar servicios de salud, a costa de su bolsillo.

Si existiese el interés de mejorar la competitividad, se podría iniciar desde ya un programa de reingeniería, pero vemos que cualquier iniciativa en ese sentido encuentra resistencia de la Junta Directiva, quienes se opusieron a que la institución pueda ser asesorada para instaurar un Gobierno corporativo, aduciendo, algunos de sus miembros, que esto significaría privatizar la Caja de Seguro Social.

Ante este escenario, los asegurados nos mantenemos como convidados de piedra, tenemos un sentimiento de impotencia, quienes nos representan en la Junta Directiva no tienen beligerancia para resolver los problemas y sólo nos queda la opción de resignarnos ante lo deplorable que son los servicios de salud.

Gerente de Servicios de Salud.