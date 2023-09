¿Qué hacer con el Parlacen?

El Parlacen, cuyo origen se atribuye a la reunión del Grupo de Contadora celebrada en Panamá en 1983, fue creado con intenciones razonablemente loables a comienzos de los noventa. En el tiempo transcurrido desde entonces, salvo por algunas críticas esporádicas, en sus estados miembros nunca se han promovido iniciativas para revisar su funcionamiento o valorar su trascendencia y utilidad; pero recientemente, por la acreditación de los hermanos Martinelli como diputados suplentes, se ha puesto de moda comentar sus inconsistencias y muy escasos resultados.

Algunos medios de comunicación han levantado, con entrevistas y opiniones de diversa naturaleza y motivación, considerable revuelo al cuestionar esa acreditación, que traería aparejado el traslado a la Corte Suprema de la competencia para su eventual juzgamiento. En paralelo, varios y varias aspirantes a cargos de elección, junto con otras voces, han demandado que Panamá se retire del Parlacen.

Como se trata de extremos diferentes que deben ser abordados desde perspectivas igualmente diferentes y de acuerdo a su trascendencia política, entre las que no cabe una relación de causalidad, que subordina un hecho adjetivo al verdaderamente sustantivo, el debate debe centrarse sobre la conveniencia o inconveniencia de la propia existencia del Parlacen.

Del Parlacen me ocupé hace varios años, en un par de artículos, en los que comenté la anormalidad jurídica de que en su tratado constitutivo no exista “cláusula de denuncia”, de regular inclusión en todos los instrumentos similares y que faculta a sus estados parte para, mediante una notificación, hecha en los plazos que ellos señalan, dejar de serlo. Esa circunstancia, así lo señalaba, impone que sus firmantes, en este caso los estados parte, lo modifiquen para incluir esa vía de escape.

También explicaba que el tratado, aparte de reconocer a los expresidentes y exvicepresidentes la condición de miembros de pleno derecho, debe dejar en libertad a sus estados parte para decidir el método para escoger a sus representantes, fijado en un número de 20, con sus respectivos suplentes.

En cuanto al método para escoger a los diputados centroamericanos, sostuve que por no ser el Parlacen una asamblea permanente, sino que se reúne por cortos períodos específicos, era conveniente, política y económicamente, que Panamá optara por encomendar su representación a una “Comisión del Parlacen”, integrada por diputados de la Asamblea Nacional, escogida de la misma manera que sus otras comisiones.

Esa fórmula corregiría una de las deficiencias notorias del Parlacen, ya que sus decisiones no trascienden a los parlamentos nacionales que es donde debieran encontrar eco. Y no trascienden porque entre ellos no hay ninguna vinculación. Los diputados del Parlacen van por un lado y los parlamentos nacionales por otro distinto. Si la representación nacional la ejerciera una “Comisión del Parlacen”, después de cada sesión tendría la obligación de rendir un informe al Pleno de la Asamblea Nacional, y por esa vía, se institucionalizaría un vínculo que ahora no existe.

Sigo considerando que el Parlacen pudiera ser un organismo útil, siempre y cuando, por los mandatarios de sus estados parte, se tome la decisión de revisar su tratado constitutivo. Panamá pudiera tomar la iniciativa para convocar a ese cónclave con una agenda concreta con las siguientes propuestas: 1) eliminar las curules asignadas a expresidentes y exvicepresidentes, 2) incluir la cláusula de denuncia, 3) reafirmar el derecho de los estados parte a escoger su representación en la manera que estimen más conveniente y aclarar que Panamá estaría representada por una “Comisión del Parlacen”, escogida de su seno por la Asamblea Nacional, 4) reducir sus curules a 10 por país y 5) trasladar su sede a Panamá.

La acreditación de los hermanos Martinelli y sus consecuencias es un tema de puro derecho y su discusión debe enmarcarse en las normas que actualmente lo rigen: El Tratado Constitutivo del Parlacen y nuestras normas constitucionales y legales. Por mandato de estas, los elegidos diputados a la Asamblea Nacional o al Parlacen, por el solo hecho de su elección, que no por su juramentación, tienen fuero electoral y solo pueden ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia.

A la Corte Suprema le tocará asumir su responsabilidad de juzgar y por las circunstancias en las que le corresponderá hacerlo, con toda seguridad lo hará respetando las garantías del debido proceso, que son universales. Las sospechas echadas a rodar de que en esa instancia pudiera, por influencias externas, producirse un veredicto contrario a derecho, encierra una acusación velada de prevaricación o de que en esa corporación existe terreno fértil para componendas que pudieran favorecer a los eventuales enjuiciados. Estas, por ser temerarias, debieran ser rechazadas de plano por los regentes de nuestra más alta casa de justicia.

El Parlacen, de ser revisado para corregir los defectos de que comprobadamente adolece, pudiera ser de utilidad, siempre y cuando sus estados parte decidan corregirlos; pero desahuciarlo sin intentarlo solo contribuiría a que siga existiendo y arrastrando sus falencias y su intrascendencia.

Abogado