Los diferentes tipos de discriminación conllevan inestabilidad social, atentan contra los valores humanistas y contra la misma Democracia, que afirma que todos tenemos los mismos derechos.

La discriminación, según el psicólogo Gordon Allport, inicia con el discurso de odio que cosifica y priva de dignidad a un grupo de personas, luego le sigue la segregación, para continuar con la discriminación, que es el quitarle derechos, libertades y oportunidades para terminar con las agresiones físicas, que llevan a los crímenes de odio. Para que esto no ocurra debemos informarnos sobre los diferentes tipos de discriminación:

1. Adultocentrismo: es la discriminación hacia los niños/as, adolescentes y jóvenes, cuando se considera que las personas adultas tienen más derechos, llevándolos a ignorar las necesidades de los menores. Un ejemplo es cuando se toleran los abusos hacia niños/as y adolescentes.

2. Aporofobia: fue acuñada por la filósofa española Adela Cortina, es el rechazo, desprecio, repulsión y odio hacia las personas que viven en la pobreza, llegando a criminalizar la pobreza, y culpabilizar a los pobres de ser pobres. En nuestro país tenemos muchos ejemplos, uno de ellos es aquel chico en San Miguelito que le dio una patada voladora a un indigente que recogía latas de la basura.

3. Clasismo: es la discriminación que se da por parte de los grupos con poder adquisitivo, hacia los grupos que carecen de este poder, quienes se expresan con desprecio hacia los más pobres. Un ejemplo es: el que habló de las piscinas de marginales, pero no mencionó los galones que se botan en la explotación minera, que se desperdician en los “malls” o lavando carros.

4. Cuerdismo; es el rechazo a las personas que sufren de algún trastorno mental o enfermedad mental. Los ejemplos son las críticas constantes que viven aquellos que asisten al psicólogo o al psiquiatra, que se ven constantemente burlados y criticados.

5. Discafobia: es tratar de manera desigual a las personas con discapacidad o con diversidad funcional. Es cuando las personas hacen mofa de una discapacidad, o se le dice a una madre que “si no le da vergüenza salir con su hijo parapléjico a la calle”, el no garantizar las adecuaciones estructurales, etc.

6. Edadismo: es el rechazo a los adultos mayores, a la vejez, y al envejecimiento. Uno de los principales ejemplos es que aquí los jubilados son los últimos en ser tomados en cuenta para un aumento, o cualquier beneficio particular.

7. Racismo: antiguamente el concepto de “raza”, fue una herramienta utilizada para someter a las poblaciones africanas e indígenas, inculcándoles una pseudosuperioridad de la “raza” caucásica sobre las otras razas. Ejemplos hay varios: desde los indígenas que son azotados, cuyas casas se destruyen, los afrodescendientes que no tienen derecho a peinarse como les plazca, la exclusión a diversos puestos, etc.

8. Sexismo: es la discriminación que se da contra las mujeres, es cuando se tiene la creencia de que los hombres tienen más derechos o son más inteligentes que las mujeres. Se refleja en el machismo, la misoginia, la violencia hacia la mujer. Ejemplo: la indiferencia o falta de políticas públicas de las autoridades frente a la desaparición de las mujeres, las violaciones, los abusos sexuales y los femicidios.

9. Discriminación por orientación sexual e identidad de género: es el rechazo a una persona por ser homosexual, la homofobia, o hacia las lesbianas, la lesbofobia. Que se refleja en las burlas en los medios de comunicación, el rechazo abierto de un diputado a que entren a la Asamblea, negarles el matrimonio civil igualitario, son algunos ejemplos. El ejemplo de la agresión deshumana de “Estrella”, frente a la indiferencia de los pasantes y hasta de las autoridades, ha sido un ejemplo vergonzoso. Esto reflejó el nivel de transfobia y señala el peligro en el que estamos, que ya pasamos del discurso de odio a los crímenes de odio.

10. Discriminación por el aspecto físico: son las personas que sufren discriminación por su aspecto físico, ya sea que sufran de albinismo, de vitíligo, psoriasis, la hipertricosis, dermatitis atópica, rosácea, candidiasis, por ser gordas u otras; en general, no les quieren proveer servicios, vivienda o trabajo.

11. Discriminación religiosa: la “intolerancia religiosa” es el rechazo a cualquier otra forma de cosmovisión que no sea la mayoritaria, aquí entran los budistas, los hindúes, los ateos, los agnósticos, los libre pensadores y tantos otros. El principal ejemplo: es el de la diputada que quiere imponer a todo el país su religión, lo que es una violación fundamental a la libertad de credo, además de ser una falta de respeto.

12. Xenofobia: es el trato desigual a personas debido a su nacionalidad o estatus migratorio; consiste en rechazar a las personas que vienen de otro país. El estado en que se encuentran los inmigrantes en el Darién, que son víctimas de maltrato, de abusos sexuales y de una negligencia humanitaria, es suficiente evidencia.

Todas y todos debemos utilizar todos los medios sociales, los medios de comunicación, para informar sobre todas las formas de discriminación: creando infografías, videos, podcasts, etc.

Profesional independiente en el sector RRHH; Instagram: celiapma60.