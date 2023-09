Durante años se ha hablado mucho sobre la ética, la moral y los valores, en diversas perspectivas, pero el mundo avanza radicalmente y ahora nos corresponde hablar sobre la ética y la deontología en las TIC.

Citando a Silva, Neif (2006), las tecnologías de la información y comunicación son un conjunto de herramientas tecnológicas que se apoyan en la informática.

Según Bruto, Bibiana (2003), la ética informática es considerada como la disciplina que analiza los problemas éticos que son creados, transformados o agravados por las personas que emplean los avances de las tecnologías de la información.

Lo importante es emplear la ética como un instrumento de prevención para participar en la toma de decisiones sobre temas tecnológicos de manera estable, considerando como fundamento los valores que estén en correspondencia con el desarrollo social.

La tarea de la ética es aportar guías de actuación cuando no hay reglamentación o cuando la vigente es arcaica.

Es indispensable desarrollar una ética en el uso de la informática que involucre los profesionales de la informática, pero el dilema está en: ¿qué sucede con los profesionales que hacen mal uso de la tecnología?, estos pueden provocar grandes problemas que afectan socialmente a muchos seres humanos.

Hay comportamientos que van en contra de la dignidad humana, se debe educar desde una visión ética, es vital para el futuro de la sociedad. Educar en la ética aplicada a la informática, significa desarrollar valores que permitan que la persona actúe de manera razonada y autónoma, que se relacionen con el entorno que nos rodea bajo los principios que hacen digna la vida del hombre en la tierra.

Surge la necesidad de enfrentar los dilemas que ocurren producto del inadecuado uso de las tecnologías, porque hay comportamientos que implican una estrecha relación con la ética y la moral.

Según Castro, Fidel (2003), no se trata de informática sólo para comunicarnos, sino para saber, aprender, enseñar y compartir, él nos plantea que: “el acceso al conocimiento y la cultura no significa por sí sólo la adquisición de principios éticos; pero sin conocimiento y cultura no se puede acceder a la ética”.

La excelencia profesional se logra cuando la tecnología de información se convierte en un instrumento al servicio de una realidad más humana.

La idea es que la informática sólo tiene sentido humano cuando preserva el exquisito respeto por cada uno de los derechos y libertades en los que se materializa la dignidad humana.

La Unesco (2008) recomienda para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada en el conocimiento, que los estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología digital, la virtualización con eficacia.

Entre las malas prácticas en el manejo de las TIC podemos mencionar:

La fabricación o falsificación de datos y “software”, el plagio, la parcialidad intencional, el abuso en la diseminación de estudios, la falta de pruebas de vulnerabilidad y control de acceso remoto, pagar por la confección de trabajos y tesis de grado, el autoplagio, utilizar textos anteriormente publicados sin hacer citas, ataques informáticos por personas malintencionadas o por cibercriminales, escasez de planes de contingencia informática, citación incorrecta u omitida, uso de tecnología obsoleta, ataques de “ransomware”, “spyware” y “phishing”, uso de contraseñas conocidas, fijas o guardadas por defectos, carencia de procedimientos y controles, no generar “backup” de la información, uso de un único control de autenticación, no ofrecerle soporte a los equipos en tiempo establecido, uso de redes privadas virtuales para proveer acceso seguro, la falta de confidencialidad en los datos, la pornografía infantil, las estafas telefónicas y por la web, la invasión de publicidad en las redes sociales, etcétera.

No debemos utilizar nuestros conocimientos para dañar a la sociedad, la deontología es el conjunto de normas y reglas que exigen el uso correcto de los sistemas y dispositivos informáticos.

Entre los mandamientos de la ética informática elaborado por el Computer Ethics Institute of Washington están: no usarás una computadora para dañar a las demás personas, no nos inmiscuiremos en los archivos informáticos de otras personas, no usar una computadora para robar, no usarás un equipo informático para dar falsos testimonios, no debemos usar “softwares” piratas.

En nuestro país hace falta de creación de códigos deontológicos para las diversas profesiones, sobre todo para el área de Sistemas de Información, TIC e Informática en general.

Ingeniera, docente de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, UP.