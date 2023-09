De sistemas de pensiones sostenibles y medias verdades

Recientemente, un profesor que forma parte de los que buscan expropiar los fondos de los ahorristas que tienen cuenta individual en la Caja del Seguro Social (CSS), y que dice defender la propuesta más solidaria, hizo ciertas declaraciones basadas en medias verdades y que no muestran el escenario completo sobre los problemas que enfrenta el Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD) del programa de Invalidez, Vejez, y Muerte (IVM). Curiosamente, a su vez, indica que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vino a mostrar ignorancia y generar desinformación, pero parece olvidar que los mismos representantes de los sindicatos y gremios de trabajadores organizados solicitaron, y vieron de manera muy positiva, la inclusión de la OIT en el diálogo que inició en el 2021. Parece que, como la OIT no estaba a favor de su propuesta, ya no quieren saber de dicha organización –que conveniente.

Entrando en materia, uno de los puntos más peligrosos que se alegan en el escrito, y que otros repiten sin mucho fundamento, es que hay una enorme morosidad del sector privado. Si bien es cierto existe una morosidad, y las empresas tienen la obligación de hacerle frente, no es de la magnitud que se le quiere hacer aparentar, y tampoco resolvería el agujero negro que existe en el SEBD. Por ejemplo, si tomamos la última cifra publicada de morosidad del sector privado, la misma asciende a cerca de $270 millones. Dicha suma es sin duda importante, mas no toma en cuenta si dichos comercios aún existen o están operando, tampoco hace una acotación importante y es que estos fondos entrarían para cubrir diversos programas, no solo el SEBD del IVM. Sumado a ello, este monto sería de entrada única, en el sentido de que no es que constantemente entrarían $270 millones adicionales a la CSS, sino que es una morosidad acumulada. En otras palabras, no mejoraría en mucho el flujo de caja que necesita el SEBD para cubrir las pensiones. Basándonos en el informe entregado por la OIT, para el 2024, el déficit que presentaría el SEBD es de $1181 millones. Siendo así, y en un escenario ideal que elimine por completo la morosidad, se está hablando de solo 23 % del total que se necesita para cubrir el déficit solo del 2024; recordemos que, con el pasar de los años, el déficit se pone cada vez peor. Como vemos, el monto no resuelve ni una cuarta parte del enorme problema que se tiene con el SEBD, ya que su propia estructura, de carácter piramidal e inversamente solidario, lo hace insostenible.

Por otro lado, y como parte fundamental de lo propuesto por los sindicatos, la fusión de los subsistemas solo termina agravando el problema. Dicha propuesta “patearía la pelota” unos cuantos años, pero agravaría el problema de raíz y crearía un peor escenario, a largo plazo, para la sostenibilidad del programa de IVM –e incluso de la economía panameña. A esto debemos sumarle el hecho de que la fusión de los subsistemas es, desde todos los ángulos, una expropiación sobre los ahorros que tenemos cientos de miles de personas en la CSS. El atentado contra lo que significa el ahorro, contra la propiedad privada, y contra la seguridad jurídica del país sería catastrófico. Y consideremos lo siguiente, si hoy van por las cuentas de ahorro en la CSS para solucionar un problema, ¿qué les impide ir mañana contra los ahorros que está en los bancos públicos si el Gobierno enfrentase una crisis financiera?

El informe de la OIT ha recalcado muchas verdades que ya conocíamos, y también da aportes importantes en cuanto a las valuaciones de los diferentes escenarios. Ahora bien, en su presentación, hablaron de la propuesta del sector privado, el cual busca crear pensiones sostenibles, adecuadas, con solidaridad real, e integridad, mediante un sistema de tres pilares, basados en las mejores prácticas internacionales. Durante la presentación, se cometió un error importante, y fue que se asumió que toda la población entraría en el pilar 1; un pilar, parecido a 120 a los 65, y que se financia mediante los aportes de todos los panameños. La realidad es que solo aquellos que realmente lo necesiten, recibirían un pago de este. Si una persona tiene ahorrado fondos en los pilares 2 y 3 –los cuales son de cuentas individuales con ahorro de cada persona– no habría necesidad de otorgarles dinero del primer pilar. Esto lo hace no solo sostenible, sino realmente solidario; solo las personas que no han podido ahorrar y que estén en una situación de vulnerabilidad, recibirían fondos del mismo. Por ello, es importante que la OIT corrija sus apreciaciones, y se pueda presentar un escenario más real sobre la propuesta realizada por el sector privado. Vale la pena señalar que, en un reciente reporte presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se analizan diversas opciones para tener sistemas de pensiones sólidos para el futuro, la primera recomendación de reformas es aumentar el ahorro para el retiro, cosa que justamente está en el centro de la propuesta del sector privado.

El tiempo se está agotando. No estamos para seguir escuchando falsedades de aquellos que buscan su propio interés y que, cuando tuvieron la oportunidad de hacer algo realmente bueno por la CSS, terminaron arruinándola y causando terribles problemas dentro de la institución. La hora para actuar de manera responsable, y con propuestas basadas en esquemas que realmente funcionan, ya llegó. Exijamos entonces que el Gobierno actúe de manera expedita para arreglar el problema que tenemos en la CSS, porque la solución la tienen ya en sus manos.

Director del Consejo Interamericano de Comercio y Producción.