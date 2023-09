Me propongo oponerme a la extracción de minerales

Por eso, he decidido dejar de utilizar mi automóvil, no usaré celular, prescindiré de ver televisión, la computadora, la energía eléctrica y modificaré mi estilo de vida.

Ni siquiera la bicicleta es una alternativa, ya que está construida con minerales; el automóvil eléctrico tampoco es viable. Incluso la pantalla de la televisión, aunque esté hecha de algún material obtenido de un asteroide, requiere una gran cantidad de minerales en su proceso de producción. Lo mismo ocurre con la computadora y el celular.

Además, considerando la vivienda, optaré por la casa de quincha, donde la tierra y la paja no tienen impacto significativo, tal vez talaré algunos árboles inservibles ¿existe algo como eso? El techo de teja queda excluido, ya que involucraría una extracción mineral, por lo que utilizaré las pencas de alguna palma, pero qué maldad cortar las hojas de aquel árbol. Mi objetivo es alcanzar un impacto ambiental nulo.

Aunque algunos podrían considerar irónicas mis analogías, me hacen algo de sentido, en fin yo me propuse oponerme a la extracción de minerales, la dicotomía se apodera de mí de manera inevitable.

Una muletilla frecuentemente mal utilizada es la afirmación de que estamos invadiendo el hábitat de los animales. Sin embargo, la pregunta fundamental es: ¿cuál es nuestro propio hábitat? ¿Somos los invasores?, y si lo somos, les insto a que me respondan: ¿de dónde venimos para considerarnos invasores? ¿No es el mundo de todos?

La realidad es que como especie hemos impactado de manera significativa a nuestro entorno y cada vez se observa una mayor conciencia al respecto, lo cual es positivo. Hace tan solo medio siglo, esta conciencia era prácticamente inexistente. Sin embargo, esta observación no implica que debamos oponernos a todo por moda, sin comprender todas las capas y agendas involucradas, simplemente por el hábito de criticar y repetir lo que otros dicen incorrectamente.

Experimento emociones contradictorias ante los críticos universales, quienes, bajo diversas banderas, rara vez tienen comentarios positivos. Verdaderamente me resulta difícil comprender cómo pueden vivir en paz y convivir con el resto de la humanidad. Esto refleja solo una perspectiva.

Volviendo a mi posición en contra de la extracción de minerales, reconozco que puede ser difícil cumplirla, ya que estoy profundamente arraigado en el estilo de vida moderno y no me veo adaptándome a un escenario diferente. ¿Y ustedes?

No obstante, lo que sí puedo hacer es mantenerme vigilante ante las formas de desarrollo, comprendiendo todas las dimensiones y analizando minuciosamente cada movimiento tanto desde una perspectiva estructural como coyuntural, recordando siempre las agendas subyacentes. Lamentaría ser víctima, debido a la pasión desmedida, de una agenda cuyas verdaderas intenciones desconozco.

Mi invitación abierta radica en que no repitamos como loros, no confiemos únicamente en una fuente, interpretando los mensajes implícitos o incluso aquellos que no se manifiestan, y además, realicemos un análisis integral. Estoy seguro de que al adoptar estas perspectivas, comprenderemos mejor cómo funcionan las cosas y no caeremos en las trampas de los individuos disfrazados de ovejas, ya que incluso las ovejas tienen un impacto en el cambio climático.

Consultor y estratega.