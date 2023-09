Planificación y desarrollo urbano o cuarto puente sobre el Canal

“El alcalde Enrique Peñalosa de Bogotá, una ciudad con casi 8 millones de personas asevera que una ciudad avanzada no es en la que los pobres pueden moverse en carros, sino una en la que incluso los ricos utilizan el transporte público”.

Hay un refrán que dice “lo que comienza mal, termina mal”. A los ciudadanos nos interesa abordar prontamente las “discrepancias” y no “reaccionar” para más tarde “corregir”.

Nos referimos al proyecto del cuarto puente sobre el Canal de Panamá. La Constitución de Panamá estípula que la autoridad municipal ordena el desarrollo de su territorio, promueve la participación ciudadana, construye las obras públicas y mucho más. Por favor, lean los artículos 232 y 233 de la Constitución de Panamá, Régimen Municipal.

El proyectado cuarto puente sobre el Canal lo propone y lo administra el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El MOP es parte del Órgano Ejecutivo, no es parte del Régimen Municipal. El cuarto puente sobre el Canal es un plan descabellado que, según el MOP, solo es para reducir el tiempo del diario peregrinaje de los residentes de las comunidades residenciales al oeste de la ciudad de Panamá. Resulta que los residentes de estas comunidades tienen que viajar unas cuatro a cinco horas diarias entre sus moradas y la ciudad de Panamá.

En los últimos seis años, el MOP citó a los residentes de las áreas revertidas unas tres veces para “informarles” sobre su proyecto del cuarto puente. No sabemos si ha habido reuniones similares con los otros habitantes “afectados”, los de las comunidades de Arraiján y La Chorrera.

En esas reuniones, los diseñadores o constructores del puente, no los del MOP, conversaron con los residentes de áreas revertidas. Conversaron sobre detalles de los puentes, adónde se hincarían las columnas, el ruido de las maquinarias, reubicación de animales silvestres, etc. Hasta hablaron de construir un restaurante y un mirador sobre el puente. Los ciudadanos consideraron estos últimos aditamentos una falta de seriedad. Los ciudadanos siempre preguntaban si existía un plan de desarrollo urbano que justificara este puente. Los interlocutores respondían que ellos no hacen estudios urbanísticos, sólo diseñan o construyen puentes. No sabían si estos estudios existían. Los ciudadanos sabían que un plan de desarrollo urbano para una comunidad distrital no es responsabilidad del MOP, sino de la autoridad municipal.

Los residentes hablaron sobre los tranques descomunales en la ciudad de Panamá y específicamente en sus comunidades de Balboa, Ancón, La Boca, Albrook, avenida de los Mártires y otros. Mencionaron que más de 40 a 50 mil vehículos entran y salen diariamente de la ciudad de Panamá. Estos vehículos vienen de las comunidades residenciales al este, al oeste y al norte de la ciudad de Panamá. Pero, esos temas no son responsabilidad del MOP.

En efecto, el cuarto puente sobre el Canal sería realmente el tercer puente entre la ciudad de Panamá y las comunidades residenciales al oeste de la ciudad de Panamá. El primer y segundo puente son, respectivamente, el puente de las Américas y el puente Centenario. Es claro que este tercer puente entre las ciudades de Panamá y Arraiján / La Chorrera no les serviría cotidianamente a los vehículos al norte y al este de la ciudad de Panamá.

Reducir el peregrinaje diario de las comunidades vecinas y el caos vehicular en la ciudad de Panamá está en la realización de estudios y planes de desarrollo urbano integrales entre los municipios, no en la simple construcción aleatoria de un puente más.

La meta debe ser suspender el peregrinaje diario de residentes de las comunidades mencionadas y asegurar su bienestar residencial y ocupacional a través de la creación de empleos cerca de sus respectivas comunidades habitacionales. Además, se debe asegurar la construcción de escuelas, centros de salud, áreas de recreación, etc. Es imperioso la instalación de sistemas de agua potable, aguas servidas y suministro de electricidad confiable y segura, 24 horas todos los días. El sistema de electricidad debe ser de la calidad que no cause daño a los equipos eléctricos y electrónicos. Estos temas son responsabilidad de los Gobiernos municipales permanentes, no del MOP.

Opinamos que estas acciones se pueden realizar en la mitad del tiempo que tomaría y a una fracción del costo de varios miles de millones que costaría la construcción del cuarto puente sobre el Canal.

¡No se debe construir el puente!

Tenemos en Panamá profesionales de urbanismo de alta calificación que pueden y han expresado interés de trabajar con los miembros de las comunidades, las autoridades municipales permanentes y la empresa privada para ejecutar estos planes correcta y prontamente.

Ingeniero