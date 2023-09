CSS: basta de diálogos

La situación de la Caja de Seguro Social (CSS) se irá agravando cada vez más a medida que dejen pasar los días en diálogos y mesas sin sentido. La solución a la CSS ya está dada, pero, como siempre, es la falta de contundencia de quienes deben ejecutar los cambios para aplicarlos, quizás por los costos políticos que eso implica.

Bien es cierto que estos actores políticos son decisivos para llevar a cambio los cambios que requiere el sistema actual, con la finalidad de hacer un sistema sostenible en el tiempo, y que de verdad represente un fondo que permita a los cotizantes tener una jubilación “digna”. Digna en el sentido de que cada persona debe ser responsable de sus ahorros, y arroparse hasta donde llegue la sábana. Esto no impide que una sociedad esté dispuesta a ayudar y dar la mano a quienes la necesiten, pero no hay que confundir la capacidad de ayudar con la obligación de ayudar.

La primera, cada quien dentro de sus posibilidades ayuda y está dispuesto a dar lo que pueda y tiene. La segunda es la imposición de un grupo para despojar quizás hasta de lo que no se tiene para dárselo a otro, creando así una condición en donde todos son vulnerables ante cualquier circunstancia imprevista.

Es esto lo que impulsan ciertos grupos en los mal llamados “diálogos”, es la búsqueda de manipular la realidad mediante la manipulación y el miedo, para así ellos recrear una realidad que termina siendo vendida como una verdad absoluta. Donde lo único que hay detrás es un sistema fracasado y que empobrece a todos por igual.

El sistema de reparto o de beneficio definido, es un sistema que solo unos pocos países tienen, y aquellos que lo mantiene no solo tiene grandes deudas y déficit, sino que cada día obliga y exprime más a sus ciudadanos para sostenerlo.

La realidad es una, y es que la humanidad, gracias al desarrollo, hemos logrado vivir más años, más sanos y con mayores necesidades. Esto nos obliga, por más que se quiera negar, a tener en cuenta que, si queremos disfrutar de más años de jubilación, debemos ahorrar más o trabajar más años. Nadie en el mundo real puede trabajar 30 años y vivir 40 con un salario que solo obtuvo sus últimos 10 años.

Es fuerte y lamentable que existan personas que no logran jubilarse o que el dinero no les alcanza. ¡Por supuesto que sí! Pero eso no es excusa para querer vender un sistema insostenible y poco solidario como el de beneficio definido. Afrontar la realidad es lo que nos permite avanzar como sociedad, entender que hemos pateado la pelota durante años, por miedo a afrontar la realidad y tener que asumir nuestros errores. No podemos condenar a las generaciones futuras a sufrir una vida miserable, solo por no estar dispuestos a incomodarnos hoy.

El sistema de la CSS debe ser reestructurado sin más retraso. Por un lado, debe ser separado el sistema de salud del sistema de pensiones. Ese sistema de salud debe ser unificado en uno solo con el Ministerio de Salud, y es que, si bien, el sistema actual es un sistema privado de asistencia médica, donde se individualizan los beneficios, pero se socializan las pérdidas. Si todos pagamos por los impuestos la salud, entonces todos tenemos derecho a recibir la misma atención.

Por el otro lado, el sistema de pensiones debe ser un sistema de pilares como lo usan los países desarrollados, esos que a cada rato usan como ejemplos y que quieren usar como modelos. Islandia, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Singapur, Suiza son algunos de los ejemplos de estos sistemas exitosos ¿Acaso ese sistema de capitalización ha desmejorado la calidad de vida de los ciudadanos? Totalmente falso. La realidad es que los sistemas de capitalizaciones buscan la mejor rentabilidad de los ahorros de las personas, ajustando los montos adecuados de los aportes y rendimientos de esos ahorros, con la finalidad de hacer crecer sus ahorros para permitirse un retiro o jubilación que les permita estar cómodos y sin preocupaciones.

Panamá debe apuntar hacia este sistema. La discusión no debe estar en qué sistema usar ¡Eso ya es claro! La discusión, en todo caso, que debe darse es de cuánto serán esos aportes en cada pilar, y cómo serán la metodología y las reglas de quienes deseen participar dentro de cada pilar.

Economista