Retomar el control: no cierre de frontera

En cuanto al tema migratorio en el Darién, que ha causado tanta tendencia desde sus inicios, poniendo en peligro la vida de miles de migrantes, destruyendo la cultura de los pueblos, creando falsas economías y lesionando de manera irreversible el medio ambiente con elevadas cifras de contaminación, me atrevo a exponer estas cortas líneas para su reflexión.

No veo coherente la idea de cerrar la frontera oriental para “evitar el paso de migrantes”, mi motivo es simple: al crear el Senafront de los panameños, garantizamos que sus componentes se instruyeran en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional, todo esto fue necesario para enfrentar grupos al margen de la Ley que tenían a nuestro país como su santuario. Me acuerdo cómo compañeros y conocidos nos decían: “… no se metan con esa gente armada, meterán al país en un gran problema”, a lo que les respondía que el problema era más bien de ellos, ya que piensan que, como policías, no defenderemos nuestras fronteras, y fue así que, con mucho sacrificio y profesionalismo, los fronterizos cumplimos la misión, aquella de sacar las fuerzas intrusas del momento del territorio nacional, lo cual se ha mantenido contra grupos armados pertenecientes a organizaciones criminales, que tratan de hacer de nuestro país una ruta permanente, un orgullo por lo que todos los panameños nos debemos sentir muy soberanos.

Hoy, el problema es diferente, se trata de un factor humanitario, hombres, mujeres, niñas y niños migrantes, a los que identifico como población civil desarmada o población no beligerante, esto nos debe dejar claro que los uniformados no podrán utilizar la fuerza letal que comúnmente funciona en estas áreas grises a modo de lograr mantener el orden territorial en zonas apartadas, sin facilidad de apoyo a tiempo, para lo cual nuestros fronterizos ni ninguna fuerza uniformada armada están preparados y es normal, ya que no son su blanco, salvo sea para auxiliarlo y prevenir situaciones lamentables.

Es en este orden de ideas que propongo que se refuerce el corredor legal marítimo, estableciendo una ruta marítima comercial de naves desde Puerto Obaldía a Llano Cartí y otra hasta algún puerto en Colón, para que luego, en buses, se logren desplazar con dirección hacia la frontera costarricense. Esto nos permitiría el cierre de una gran parte de trochas, brindando la alternativa de poder tomar una legítima ruta, lo cual es diferente a no dar paso absoluto, y que el problema se escape de las manos.

Es importante tomar en cuenta que se pueden dar situaciones adversas propias de la voluntad del nuevo Gobierno colombiano, que podría ver en el escenario una oportunidad económica para las comunidades receptoras de su país, lo cual no podemos criticar por ser prácticamente igual de nuestro lado, esto nos debe dar luces para saber qué acciones mal intencionadas se puedan dar por estas organizaciones de tráfico de personas, lo cual serviría como excusa suficiente para dejar mal a nuestro país ante la opinión internacional.

Ex director general del Servicio Nacional de Fronteras.