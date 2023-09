La AN empujada al abismo político

“[...] que el contrato hecho con la filial canadiense First Quantum Minerals sea retirado por el Ejecutivo; o rechazado por la AN y renegociarlo y transformarlo hacia una empresa mixta (Estado con 49 % de acciones, trabajadores con 2 %); [...]”

El 14 de junio del 2023, el Consejo de Gabinete autorizó al ministro Alfaro Boyd a firmar, en representación del Estado, el nuevo contrato con la empresa Minera Panamá, por la empresa minera firmó, su representante legal, Manuel Aizpurúa. De allí, el contrato fue remitido a la Contraloría de la República para su refrendo por el contralor Gerardo Solís. El contrato fue presentado, el 3 de agosto, ante el pleno legislativo por Federico Alfaro Boyd (MICI) y recibido por el presidente, Jaime Vargas. La Asamblea Nacional (AN) aprobará o rechazará el contrato; si se rechaza volverá al Ejecutivo, si se aprueba, el contrato se entregará al presidente Laurentino Cortizo para su sanción y promulgación de la ley.

¿Por qué, este contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño debe ser aprobado o rechazado por la AN, papel que solo hace la AN con tratados internacionales y no con contratos particulares?, ¿si ya está refrendado por Contraloría y firmado por el ministro de Comercio e Industria, por qué es llevado a la AN?

Será que el Ejecutivo quiere crear un ambiente perturbador para la AN, a sabiendas de que el contrato no es avalado por el pueblo panameño, será que este primer órgano del Estado, con su imagen deteriorada, pretende ser llevada al abismo político, en un año electoral, donde con la posible aprobación del contrato llevarán al país a un enfrentamiento popular con las fuerzas represivas del Estado e inclusive entrar en una etapa de anarquía y violencia generalizada. Este es el precio que debe pagar la AN, si está en contra de los intereses del gran capital nacional, será este el precio que deberán pagar los diputados que aspiran a reelegirse y será este el precio de los partidos políticos tradicionales que quieren sobrevivir en las próximas elecciones del 4 de mayo del 2024.

El 28 de agosto, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la AN, cuyo presidente es Roberto Ábrego, Ariel Vargas-vicepresidente, Cenobia Vargas-secretaria y los comisionados, Víctor Castillo, Francisco Alemán, Elías Vigil, Nelson Jackson, Alain Cedeño y Juan Diego Vásquez, iniciaron la discusión del primer debate del proyecto de ley 1043. Esta Comisión, después de oír a más de 200 invitados, unos a favor y otros en contra del contrato, se trasladó a la comunidad de Miguel De La Borda, distrito de Donoso, provincia de Colón, donde 54 comunidades plantearon su posición frente al contrato minero, seguidamente visitaron Coclesito, del distrito Omar Torrijos, donde siguieron con las consultas de los moradores del sector frente al contrato minero. Una vez concluyan las visitas, definirán si el proyecto de ley 1043 va o no a segundo debate.

Si la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos decide rechazar el proyecto de ley 1043, bajaría la presión de las organizaciones sociales que se manifiestan todos los días en las calles de Panamá. Obviamente la AN tendrá reprimenda política por el Ejecutivo y el gran capital nacional que le interesa pase a segundo debate. Si pasa a segundo debate, se recrudecerán las manifestaciones en las calles y se sumarán más movimientos civiles y más regiones del país a las protestas contra el contrato minero. Todo se agudizará cuando se apruebe en tercer debate y vaya a manos del presidente Cortizo.

Es obvio que una vez la AN rechace o apruebe el proyecto de ley 1043, habrá diferentes reacciones por el proceder de los diputados y sus partidos frente al contrato minero. Si es rechazado, se trasladará el proyecto de ley 1043 hacia el Ejecutivo para que se realicen las correcciones sugeridas por la AN. Si es aprobado pasará a tercer debate y las protestas gremiales y civiles crearán un clima de inestabilidad política-económica para todo el país, inclusive desmejorando la institucionalidad del Estado, aumentando los detenidos, heridos e inclusive muertos.

Particularmente, deseo que el contrato hecho con la filial canadiense First Quantum Minerals sea retirado por el Ejecutivo; o rechazado por la AN y renegociarlo y transformarlo hacia una empresa mixta (Estado con 49 % de acciones, trabajadores con 2 %); que el renglón minero sea regulado y fiscalizado por el Ministerio de Minas y Energía; que se puedan eliminar los puntos conflictivos del contrato y volver a vivir tranquilo con una justa seguridad jurídica y total soberanía nacional, en paz y democracia.

Economista