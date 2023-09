Desvaríos del Panamá político de hoy

La política criolla lleva años siendo una de las siete plagas, no del Egipto bíblico sino de este tropical rincón hermoso del planeta: subvertido segundo a segundo por el ácido de la corrupción –abierta y encubierta–; diezmada por el “¿qué hay pa' mí?”, bajo el amparo de la época electoral que una vez más se nos viene encima.

Las evidentes componendas entre el Ejecutivo y la mayor parte de los diputados de la Asamblea Nacional ya no guardan disimulo; las leyes tergiversadas y acomodaticias cada vez más los protegen. Así, abierta o solapadamente, la rapiña anda suelta en este Panamá del sancocho y la zancadilla, sin importar diferencias partidarias, porque resulta que en la práctica ya no existen: se las tragó el egocentrismo más descarado. Robar del erario mediante cualquier triquiñuela legislable es no solo el actual “modus operandi”, sino el más cínico “modus vivendi”. En este sentido, estoy de acuerdo con el candidato Ricardo Lombana cuando afirma que “hay gente de la Asamblea que debe estar presa”. Un buen ejemplo de tal comportamiento de ese combo nefasto es querer derogar la actual ley de transparencia rebajándola a un grado sumo de opacidad e inoperancia. ¡Y por supuesto, no hay contralor que controle un carajo!

El más actual reto para cualquier panameño bien nacido es la necesidad de oponerse a la entrega de las riquezas mineras del país a empresas extranjeras que desde hace años ya nos explotan, y lo seguirán haciendo si se aprueba el rapaz Contrato Ley que pretende imponerse a la nación sin posibilidad de modificaciones... En este sentido, la minería metálica a cielo abierto es el peligro más actual que nos ronda como país. En realidad, no pocos ciudadanos piensan que es difícil que para llegar a este punto de ignominia y entrega no haya corrido dinero bajo la mesa.

No darnos cuenta de que los políticos del PRD han llegado al final del camino de abusos, arbitrariedades, componendas de todo tipo en su propio beneficio en estos primeros meses preelectorales, es no solo estar ciegos y sordos, sino que implica quedarnos pasmados sin justificación alguna. No pasa un día sin que la permanente componenda entre el Ejecutivo y la mayor parte de los diputados de dicho partido, hoy podrido hasta la médula, favorezca de forma descarada su propio beneficio económico y las opciones más cínicas del poder.

Definitivamente, es necesario desplazarlos de su trono, lo cual implica mucha unión ciudadana y planes meticulosamente trazados para alcanzar el poder los ciudadanos independientes más honestos. También la difícil unidad entre varios de los otros partidos para el logro de tan difícil meta.

¿Qué queda? Activar al mismo tiempo desde todos los flancos periodísticos y legales posibles, las críticas más certeras e irrebatibles; y en el caso del PRD, protestar contra sus continuos despojos al erario realizados desde sus múltiples trincheras. Además, también en las calles es preciso protestar cuando sea necesario, como ahora con el tema de la actividad minera y, al mismo tiempo, conscientes de la forma en que los diputados de dicho partido se están inventando y cambiando leyes para que no haya certeza del castigo y reine por siempre la impunidad.

En cuanto al tema específico del contrato minero, no me cabe duda de que, de diversas formas, vulnera groseramente nuestra soberanía y se convierte en un enclave, oneroso como todos los enclaves. Tanto los ambientalistas como los economistas y un número apreciable de abogados han señalado de qué maneras el actual contrato sería, al igual que el anterior, flagrantemente inconstitucional.

Por otra parte, los daños ecológicos a corto y largo plazo si la explotación minera continúa su curso actual y, además, se incrementa, al igual que los perjuicios al agua y al aire, y por extensión a la salud humana, simplemente no tienen precio. Y en el aspecto económico, vistas todas las aristas de explotación minera tal como está planteada, lo que nos estarían dando serían migajas.

Mis respetos al primer patriota panameño que tomó nota de todos estos exabruptos y los denunció desde adentro de la Comisión Negociadora Presidencial de la que formaba parte antes de salirse abruptamente en agosto de 2021 de aquella trampa mortal que empezaba a fraguarse en perjuicio de nuestro país: el Dr. Marcel Salamín, quien ha declarado que el general Omar Torrijos, de quien fue cercano asesor, jamás habría aceptado semejante traición a la patria de los actuales miembros del partido por él creado.

Algunos otros distinguidos críticos del actual Contrato Minero son, entre otros: José Chen Barría, Lina Vega Abad, Ernesto Cedeño, Maribel Gordón, Juan Diego Vásquez, Donaldo Sousa, Felipe Argote, Richard Morales, Roberto Ruiz Díaz, Raisa Banfield, Miguel Antonio Bernal, Luis Barría, William Hughes, Juan Jované y el médico Fernando Cebamanos, quien ha sentenciado: “la minería es muerte”.

Escritor, profesor universitario, promotor cultural y editor.