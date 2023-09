Panamá Oeste o el New Jersey emergente

La posición privilegiada de la ciudad de Panamá está muy vinculada con la apertura del Canal de Panamá, desde 1914 y como punto de logística para la navegación desde el mar Caribe y el océano Pacífico. Los aspectos más importantes en el desarrollo urbano han sido: el uso de cambios de suelo y la verticalización, uso de áreas mixtas, renovación urbana, nueva territorialidad por los rellenos al mar y el sistema de transporte masivo. Esto ha llevado a no contar con una sola planificación aplicada a cada requerimiento de las ciudades.

La expansión de la ciudad de Panamá como centro financiero, usando dos polos de crecimiento el oeste como ciudad dormitorio y el este. Con la llegada del sistema ferroviario se obliga a repensar dos nuevos ejes de desarrollo Panamá Oeste y Panamá Este, es decir dos nuevos centros urbanos. En el oeste Chame como un nueva ciudad y Chepo como la segunda, dejando todo lo demás en el Centro (downtown). Veamos el caso de Arraiján se ubica la zona marítima de petróleo y la zona libre de Howard (Panamá Pacífico), Veracruz, Chame y San Carlos, desarrollo del turismo, Capira y Chame desarrollo de turismo ecológico, actividad pesquera en Puerto Caimito y Vacamonte. Es una provincia que va a ser un centro financiero, industrial y turístico. En donde Panamá Pacífico, debe ser la nueva capital de la provincia.

La provincia de Panamá Oeste requiere en las áreas dormitorios como: Arraiján cabecera, Burunga, Nuevo Chorrillo y Nuevo Emperador mejorar la movilidad urbana peatonal, definir los espacios de transición, ampliar calles, aceras, iluminación, paisajismo urbano, equipamiento urbano y estacionamientos para que se integre a la ruta del monorriel. Crear áreas verdes e integrarlas para una ciudad jardín. La posibilidad de fundar una nueva ciudad con componentes de una ciudad gubernamental hacia Chame y conectarla con Penonomé como centro logístico y hacia el aeropuerto Scarlet Martínez y con una movilidad masiva sea tren ligero o de alta velocidad, a su vez con un corredor playero.

En proporción a optimización del sistema férreo una referencia a seguir, Suiza, es el que ha dotado a su país de una infraestructura de trenes que interconectan todo el territorio, otro caso en Asia, Japón y Hong Kong. Veamos algunas similitudes que Panamá Oeste puede desarrollar tomando en cuenta al estado de New Jersey.

El territorio: New Jersey cuenta con un gran territorio y espacios verdes, se conoce como el Garden State.

Panamá Oeste cuenta con muchas áreas verdes y espacios no organizados, para uso público.

Infraestructura de carreteras: New Jersey cuenta con la interestatal 76, 78, 80, el turnpike conecta con el aeropuerto de Newark. Cuenta con un monorriel el Airtrain.

Panamá Oeste, autopista, ampliación carretera Panamericana, corredor de playas, Monorriel.

Negocios: New Jersey, centro de comercio y de transporte.

Panamá Oeste, centro logístico y de comercio.

Terminales aéreas: New Jersey, Newark Liberty International.

Panamá Oeste, Aeropuerto Internacional Panamá – Pacífico.

Movilidad entre ciudades: New Jersey, New jersey a New York, tren 35 minutos / 61 Km, NJ tren 22 minutos, Amtrak, tren, 23 minutos.

Panamá Oeste, Panamá Oeste a Albrook, ciudad de Panamá, 24,5 Km.

Panamá Oeste cuenta con un potencial para ser el nuevo centro financiero y la segunda capital más importante. Se requiere ordenar el territorio y tarde o temprano va a tener que pensarse en una nueva capital que albergue la ciudad gubernamental y un centro de negocios. Ofrece la oportunidad de resolver espacios públicos sentidos que no tiene la ciudad de Panamá, como una plaza Central de la ciudad, un jardín botánico o parque público como el Central Park de Nueva York, avenidas bien definidas, museos, monumentos, fuentes para la ciudad y sus ciudadanos.

Arquitecto, profesor universitario.