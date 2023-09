Santiago. _ Muchos reflejan una peligrosa inconciencia sobre la magnitud del cambio experimentado por la humanidad contemporánea. Juran que se trata de una etapa histórica más. Que el invento de la pólvora es similar a la aparición de la Inteligencia Artificial. ¡No! Los recientes cambios tecnológicos trascienden el sello de una nueva era de impactante avance en aquellas cosas que mejoran notablemente la vida diaria. Superan con creces los conceptos que hasta hoy eran usuales en la validación del desarrollo científico del ser humano como una ficha más del universo. Los niveles alcanzados por los avances tecnológicos en todos los aspectos relacionados con la vigilancia, control, desempeño social y laboral, privacidad, orden, manejo y oportunidad de información, general e individual, son inmensos y proyectan hoy un nuevo tipo de ser humano.

Es válida la observación de que la luz de ese avance tecnológico no ilumina a todos por igual en este planeta, pero los cambios existen y su magnitud es colosal. Las causas de tal disparidad son materia de otro análisis. Debemos sentirnos felices con este nivel de emprendimiento tecnológico, con su velocidad, pero a la vez es menester “llevar la fiesta” con mucha precaución. Escribir, consultar, actualizarse, informarse, conocer, averiguar, descubrir, hacer gestiones bancarias, reservar alojamientos, visitar museos o cualesquiera lugares en el mundo, disfrutar música, guías satelitales, App. Wechat (Yuan digital), neurobancos, White Label y un largo etcétera. No hay límites en cuestiones tecnológicas.

En la esfera política encontramos fuerte resistencia a actuar a la misma velocidad. Este desfase proviene de ambos lados, dirigentes y dirigidos. No es solo asunto de darle importancia a las “redes sociales” y verlas como un excelente medio de propaganda. ¡No! Tomar conciencia del tema implica un tangible cambio en la estructura mental. Toca adaptar nuestro lenguaje. Se requiere un nuevo comportamiento; ajustar los gestos; modificar la mirada; sonreír con originalidad y autenticidad; es ver el mundo con otros ojos y trasmitir esperanza con genuino corazón y sincera originalidad.

Se trata de que la ciudadanía perciba a un candidato mentalmente estructurado para enfrentar con éxito el futuro; ese futuro que se vislumbra con un presente conmocionado por la velocidad y la calidad del cambio. Las posibles alianzas que están sobre la mesa no responden a la nueva cara que requiere el momento histórico que estamos viviendo. Son oportunistas hasta la médula. Los autonombrados “buenos”, Rómulo y Blandón, anunciaron ir juntos, pero no dicen quién va de primero. ¿Esa es la novedad?; su único haber lo constituye ser anti-PRDs. Ni hablar de los “independientes”, que no han estructurado ningún remedio sustantivo, orgánico y unitario. Hasta el momento, su ejemplo solo ha girado en torno a cuál de ellos es el mejor. ¿Novedad? ¡Ninguna! Abandonar las toldas originales para “curar” primero al país y luego regenerar el partido, que fue deliberadamente abandonado por conveniencia y comodidad, con colores anti-PRDs, no suena novedoso. Ese mesianismo político es de viejísima data. La esquina que menos novedad registra es la “locura”; es lo más tradicional de la política criolla.

Repetir, sí que es algo nuevo en Panamá. Que el vice suba a presidente, es realmente novedoso. Sin el dinamismo que produce la novedad, no avanzaremos. Gaby será continuación de Nito, ¡Sí!, pero para enriquecer lo actuado. De lo contrario, no sería parte del equipo de Nito. En eso radican sus lealtades.

Abogado, embajador de Panamá en Chile.