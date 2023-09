Ciencia, tecnología y nuestro cambio generacional

“Nadie se baña dos veces en el mismo río”, proverbio. “Sólo el cambio permanente es sinónimo de vida”, sentencia científica.

Desde los albores del s. XXI, hemos observado, y con asombro, el acelerado cambio del pensar-actuar de una mayoría poblacional; penetrada en su conciencia por la influencia de sistemas modificados con el imperio de nuevas relaciones de producción; dominadas por la introducción de nuevos instrumentos tecnológicos y científicos, que han facilitado favorable eficiencia y eficacia en los resultados esperados; los cuales, por lo extenso de su abundante e impactante presencia, demanda una reflexión crítica que no cabría en el espacio de este artículo; razón por la cual sólo abordaremos los medios masivos-tecnológicos de comunicación masiva. Para no ser tan legos en cuanto a la evolución de los instrumentos de comunicación masiva, como recursos con el propósito de acortar distancias con conquista material para el dominio de nuevos colectivos humanos y aprendizajes, remontémonos a los ejemplos imperiales de la historia pasada; casos ejemplares de Roma y España. El primero empoderó las bestias y la navegación a remo; y la segunda la navegación con grandes veleros. Posteriormente, Estados Unidos de América introdujo el automóvil y el avión; además, el teléfono con cables.

Esta carrera se torna vertiginosa al finalizar la Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) y generarse la llamada Guerra Fría entre los países del bloque oeste (EUA, Gran Bretaña, Francia y Alemania) y los del bloque del este (Unión Soviética, Bulgaria, Rumania, Hungría y Checoslovaquia); con el agregado de China.

En esa guerra, algunas veces no muy fría, para acortar distancias y dominar conciencias, surge, al final del S. XX e inicios del s. XXI, la llamada tecnología virtual con un desplazamiento de lo presencial. Fenómeno éste que alinea y enajena la personalidad de las personas, sí facilitando acercamiento mecánico, pero despersonalizando en afectos -sentimientos humanos; instruyendo, pero no formando, hasta convertir el sujeto en objeto - instrumento de intereses externos; hasta desarrollar un pensamiento mecánico sin trascendencia de no ser persona que existe, pero no trasciende; jamás con criterio propio, domesticado _manipulado_, controlado como marioneta, en su consciencia y el pensar, por los intereses dueños de los medios de comunicación masiva; e ingenuamente se esclaviza por un “amo” invisible. Una mayoría será de seres sin ideales _ni principios, bajo bagaje cultural con debilidades morales; hasta integrar la generación hoy llamada “de cristal”, opuesta a la pasada “generación de hierro”, que dejó huellas históricas en las luchas por la libertad, la soberanía ,la paz y los derechos humanos.

Aceptamos que el ser humano se realiza en tres planos: material, emocional-afectivo y espiritual. Imposible alcanzar los dos últimos sin lo presencial en la relación personal.

Por lo anterior, debemos ser cuidadosamente celosos en el uso abusivo de la comunicación virtual, con desmedro de la comunicación presencial; especialmente en los servicios públicos (educación, salud, etc.) y en lo familiar.

Educador