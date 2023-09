San Miguelito: vulnerabilidad y susceptibilidad por la presión demográfica

El área metropolitana, por contar con mayores y mejores accesos a una “óptima calidad y condición de vida”, ha traído como consecuencia que se convirtiera en el epicentro de atractivos para vivir, gracias a la accesibilidad para satisfacer varias necesidades de la población. El flujo migratorio de las áreas rurales y en particular de la región central del país, ha sido histórico y difícilmente podrán el Estado y empresa privada lograr políticas cónsonas para mantener a la población en su lugar de origen, dadas las carencias existentes. Al actual hacinamiento de la población nacional en este distrito, se suma otro grupo humano, los inmigrantes, que, desde el Programa Crisol de Razas y ahora con la entrada por la selva del Darién, que no está siendo totalmente controlada, el distrito de San Miguelito no escapará de ser un área en donde estos inmigrantes ocupen el espacio geográfico vulnerable también a deslizamientos.

Al no contar la ciudad de Panamá con espacios para construir, habiendo solo edificios de mucha data histórica y los de recién arquitectura, con venta y alquileres elevados para la población que inmigra a la urbe citadina, tienen que replantearse una nueva ubicación donde vivir. Esta situación migratoria vertiginosa, no planificada, ocasionó que estos grupos de migrantes (interioranos) se fuesen asentando en las vertientes de las colinas y montañas de San Miguelito, desde finales de los años 60 y otros hacia Panamá Oeste y Este.

Para tal caso, según las investigaciones estadísticas, el corregimiento de propensa a corrimiento de tierra es Arnulfo Arias con un 86 % del riesgo. Otros corregimientos con esta característica: Amelia Denis de Icaza, Omar Torrijos, Belisario Porras y Belisario Frías.

El distrito de San Miguelito es un área geográfica con diversas áreas vulnerables o de susceptibilidad de deslizamiento, ya sea por degradación del suelo, incendios, invasión de tierras, tala, cercanía de avenidas o calles. Esto ha conllevado a que la susceptibilidad de este distrito sea muy alta.

Según el Banco Mundial (2014), la República de Panamá cuenta con un 15 % de su territorio expuesto a desastres naturales, dadas las condiciones fisiográficas del territorio nacional, ya que de oeste a este, por el centro de nuestro país, estamos recorridos por la cordillera Central o Talamanca, en donde la vertiente del Caribe presenta mayores pendientes (abruptas en algunos casos), depresiones, que recorren la provincia de Bocas del Toro, Comarca Ngäbe-Buglé, Coclé del Norte, Costa abajo y arriba de Colón; y del lado de la vertiente del Pacífico desde Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste y Panamá Centro.

El 80 % de la población de Panamá se emplaza en el Pacífico. El distrito de San Miguelito, que cuenta con una superficie de 53 Km2, con una población total de 336 074 (INEC 2023); tiene una densidad poblacional de 6341 habitantes, esta situación trae como consecuencia una presión demográfica; es decir que hay demasiada población versus el espacio geográfico, lo cual está obligando a que personas invadan las pendientes de las colinas o montañas, la cual desproveen de cobertura vegetal (pasto y árboles) que amortiguan la precipitación en el suelo, generando que la escorrentía superficial sea mayor en estas superficies, saturando el suelo de agua, que es mayormente arcilloso y maleable, y posteriormente los deslizamientos, llegando inclusive a la escorrentía hipodérmica.

Cabe aclarar que los deslizamientos son conocidos como la caída de fragmentos de rocas, derrubios, detritos o masa de tierra que se deslizan en una pendiente, por acción mecánica natural o que pueden ser generados por la acción del hombre.

Actualmente, deben ponerse en práctica las medidas de mitigación, orientación y supervisión en las áreas donde se ubica esta población, para hacerles ver los riesgos a los cuales pueden exponerse al ocupar estos espacios, lo cierto es que no han (establecido) otra área donde reubicarlos, puesto que estos han realizado mejoras a sus viviendas.

La calidad de vida de esta población que se asienta en las áreas vulnerables a deslizamientos, en relación a su forma de transportarse y tener acceso a vías de comunicación es muy compleja y riesgosa, ya que tienen que bajar y subir escaleras de tierra, madera y otras de concreto hechas por la misma comunidad, salir a tempranas horas de sus casas y regresar a altas horas en la noche.

Docente universitario.