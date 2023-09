San Felipe: hacia un censo electoral parcial

Ya todo el país conoce de la escandalosa brecha sobre la población de electores en el corregimiento de San Felipe. La repetimos: mientras que el Censo Nacional de Población, recientemente concluido, estableció que solo hay 692 personas legitimadas para votar en las próximas elecciones, el Padrón Electoral tiene una cifra cinco veces mayores, o sea, 3,900 personas, en calidad de electores, en San Felipe.

En este momento la Fiscalía Electoral, tanto de oficio como en virtud de las denuncias presentadas por la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo (Avaca), y otras organizaciones, ha asumido con valentía, seriedad y entusiasmo las investigaciones pertinentes, sin dejarse abrumar por la insólita petición de investigar a miles de personas. Claro, esto será un trabajo arduo y engorroso, amarrado al garantista sistema penal acusatorio. Y lo apremiante es que lo deben hacer dentro de los próximos ocho meses, antes de las elecciones de 5 de mayo de 2024.

Pero, de manera independiente a estas investigaciones, la solución práctica la tiene en sus manos el Tribunal Electoral: un censo electoral parcial. En efecto, en nuestra opinión, en tres días funcionarios del Tribunal Electoral podrían recabar toda la información concerniente a los adultos residentes en San Felipe, teniendo por ventaja que es uno de los corregimientos más pequeños del país, con solo doce estrechas calles, dentro de una pequeña península de 0.3 kms cuadrados.

Y es que, de no hacerlo, existe el riesgo real de unas elecciones fraudulentas, en caso de que la Fiscalía Electoral no haya podido acometer su titánica tarea de anular los más de tres mil electores espurios. Quedaría como una mancha en todo el proceso electoral, afectando la credibilidad de los propios Magistrados del Tribunal Electoral y también la de nuestra precaria democracia. Yo, personalmente, ni siquiera me molestaría en ir a votar. Estoy muy viejo para que me tomen el pelo.

Dicho lo anterior, aterricemos un poco sobre la viabilidad del censo electoral parcial. En primer lugar, el Tribunal Electoral está plenamente facultado para llevarlo a cabo, apoyado tanto por la Constitución Nacional como por las leyes electorales. En efecto, recordemos que el Tribunal Electoral tiene por misión fundamental: garantizar la “honradez y eficacia” del voto (art. 142 Const.) Qué mejor manera que ofrecer a la comunidad de San Felipe un padrón electoral limpio y transparente. La eficacia del voto no es más que asegurarnos que los electores de una determinada circunscripción territorial elijan a las personas que los han de representar, no que sean electos por personas que para llegar a su supuesto centro de votación tengan que tomar buses (pagados para ese propósito).

Por otro lado, la propia Constitución establece la competencia del Tribunal Electoral en todo lo concerniente al padrón o registro electoral. En efecto, el TE tiene la responsabilidad de “levantar y organizar el padrón electoral” (art.143, 5 y 6 Const.). Y como si fuera poco, tiene el deber de depurar -permanentemente- el registro electoral, con el objeto de actualizar los cambios de residencias (art.18 del Código Electoral). No hay duda de que puede convocar a este censo parcial en cualquier momento y sobra el tiempo para hacerlo antes del 5 de mayo de 2024.

Tomemos también en cuenta que, además del pequeño perímetro territorial donde se llevaría a cabo este censo electoral, nos favorece lo simple que sería (pero estricto y riguroso). La única información que se recabaría sería el nombre del adulto panameño y su residencia permanente en San Felipe, así como de aquellos menores que llegarían a la mayoría de edad antes del 5 de mayo de 2024. Ninguna otra pregunta.

Ya la Fiscalía Electoral le ha pedido al TE que lleve adelante este censo electoral parcial y que, además, les brindará todo el apoyo que sea necesario para que sea un éxito (nota.057-SG-FGE, de 06/09/23). Estoy seguro de que también contarían con el asesoramiento del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Me atrevo a afirmar que si hay la necesidad de recoger dinero para el tiempo y las comidas de los funcionarios, estoy seguro de que la Asociación de Vecinos y Amigos de Casco Antiguo, acometería esa responsabilidad, sin perjuicio de ofrecerles también voluntarios para esas tareas.

En cierta forma entendemos el silencio del TE. El último censo bajo la responsabilidad del TE, se llevó a cabo en 1982, hace más de cuarenta años. Por otro lado, deben temer que la decisión de llevar adelante este censo electoral parcial abra una especie de caja de pandora, y aparezcan muchas otras personas, en otros corregimientos, haciendo las mismas reclamaciones. Bueno, no es esquivando la realidad lo que va a impedir otros reclamos. Ya el virus ha sido detonado. Esos reclamos van a aparecer independientemente si hay o no censo electoral parcial. Lo que hay que hacer es enfrentarlos, de manera racional. Sin embargo, hay razones muy específicas para hacerlo en San Felipe antes del 5 de mayo de 2024, y que, en cierta forma, lo hacen muy especial, como lo ha sido el impresionante desarrollo inmobiliario que ha generado un desplazamiento poblacional único; o su pequeño tamaño, que reduce costos y esfuerzos; o la disparidad entre las cifras del censo nacional y las del padrón electoral, que para nada fortalecen nuestra democracia.

Tenemos fe que el TE llevará adelante este censo electoral parcial. Tendrá todo el apoyo, no solo de la comunidad de Casco, sino de todo el país.

Presidente, Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo