Vodka con sabor a mango

Once años después de su entrada en vigor, nuestro Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos es un fracaso para nuestras exportaciones a ese país y un éxito para captar sus inversiones.

Estuve presente en la fase decisiva del acuerdo en enero de 2006. Raúl Romero –el cabildero contratado por Panamá para colaborar en la negociación entre nuestro país y el suyo– estaba recostado contra una columna, en el vestíbulo del hotel Mayflower.

Muy relajado, sostenía una taza de café con la que mantenía sus manos calientes. Así enfrentaba el frío húmedo de la capital estadounidense que se colaba por la puerta frontal. Yo preferí calentarme con vodka. En aquellas fechas, Absolut –marca sueca fabricante del licor– promovía versiones saborizadas. Comenté al cantinero que yo estaba allí en calidad de periodista y consecuente con mi adorado trópico panameño, probaría la versión con sabor a mango.

Con el primer sorbo en mis labios, estalló la noticia: Laurentino Cortizo, ministro de Desarrollo Agropecuario en aquel momento, le renunció al presidente Torrijos, mostrando así su desacuerdo con las cláusulas del tratado.

La situación se resolvió en junio de 2007, pues Alejandro Ferrer –a la sazón ministro de Comercio– suscribió el acuerdo con su contraparte, Susan Schwab, representante Comercial de Estados Unidos.

¿Qué tal nuestras exportaciones a Estados Unidos? Muy mal. En 2005 y 2006, años anteriores a la firma, fluctuaban entre 390 y 420 millones. Desde 2012, fluctúan entre 98 y 154 millones. No es necesario ser economista para entender que esas cifras terribles sustentan la afirmación que hice en el primer párrafo.

Hoy Cortizo es nuestro presidente y hace poco dijo: “tendré en Estados Unidos una reunión antes de fin de año [...] entre otros temas está la revisión de cinco productos sensitivos nuestros que representan una enorme cantidad de empleos”. Es decir, ¿chillamos ahora que viene la desgravación de productos gringos porque inundarán y afectarán a nuestros productores de carne de res, cerdo y pollo? ¿Once años no bastaron para prepararnos?

Alexis Taylor es la subsecretaria de Agricultura de Estados Unidos. Hace seis meses advirtió en una visita: “No accederemos a una mesa técnica que reformule la desgravación de productos agrícolas porque afectaría al resto del acuerdo”.

Por otro lado, ¿cómo le ha ido a nuestra capacidad de atraer inversiones estadounidenses? Muy bien. Con habilidad, la señora Taylor aprovechó para resaltar que gracias al TPC, son la primera fuente de inversión extranjera aquí: hemos recibido $13 mil millones en inversiones procedentes de su país.

Con la oportunidad de exportar a los gringos 110 productos libres de impuesto de introducción (sí, han leído bien, ciento diez), ¿por qué tenemos éxito solo con unos ocho, entre los cuales están pescado, azúcar, café, guineo y melón? Porque la fortaleza panameña es la exportación de servicios y aunque se habla de poner nuestra conectividad global al servicio del agro, eso no ocurre. Sugiero tres pasos sencillos.

Primero, analizar qué y por qué sembramos para determinar la productividad y calidad de dichos cultivos.

Segundo, seleccionar segmentos rentables, produciendo lo que el mercado internacional desee y pague bien. En eso, es fundamental que Intelcom (la oficina de Inteligencia Comercial del Ministerio de Comercio e Industrias), genere resultados concretos, compartiendo su data con los agricultores.

Tercero, que Pro-Panamá (nuestra agencia para la atracción de inversiones y promoción de exportaciones), también genere resultados concretos, capacitando a los embajadores para ser buenos vendedores internacionales de nuestros productos.

Concluiré pidiendo que reflexionemos sobre el proteccionismo. La renuncia de Cortizo como ministro en 2006 y sus palabras como presidente hace unas semanas, presentan esa política como una acción sensible y virtuosa. ¿Lo es? No. ¿Por qué? Porque encarece los productos extranjeros que entren aquí, estableciendo aranceles –impuestos fijados a un producto internacional– para que sean más caros que su equivalente local. Esto causa lo que los economistas llaman en su jerga técnica “precios relativos altos en el mercado interno”. ¿Cómo? El proteccionismo incentiva a nuestro agricultor a producir para el mercado local y desincentiva que exporte. Por tanto –en varios casos, no en todos– el proteccionismo le bloquea a 4.3 millones de consumidores panameños el acceso a productos extranjeros baratos, obligándoles a comprar comida cara.

Según el INEC, al 2011 teníamos 250 mil productores agropecuarios (80% entre 35 y 75 años; 50% cultiva menos de 100 hectáreas). Según el BID, en 2018 la agricultura generó 3% del PIB y empleó 17% de la población. Las cifras de ambas instituciones reflejan la pobreza rural.

Parece que las opciones del gobierno son ayudar a los productores o joder a los consumidores. No es así, porque el desarrollo agrícola mejora la vida de nuestra población rural, siempre que la meta sea lograr que el agricultor exporte, no protegerlo de la competencia internacional. Así ganamos todos.

Bien organizados, seremos como Suecia, un país que vende 14 sabores de vodka –incluido el de mango que tanto me gusta– a 120 destinos, no uno donde toneladas de esa fruta se pudren en el suelo trágicamente.

Investigador de mercados