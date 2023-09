Reflexiones sobre procedimientos escriturales

Escribir obras literarias es una manera de ahondar en los vericuetos de la realidad, una forma de darle cauce a la imaginación, la posibilidad de mezclar ambas instancias sin que se note. Y a lo que va surgiendo poco a poco suele llamársele historia o anécdota, lo cual suele suponer ahondar en los intríngulis de una trama. Pero hacerlo bien requiere tiempo y dedicación; sensibilidad, y en última instancia ese don que llamamos talento.

Por supuesto, lo ideal sería disponer del tiempo y tener la predisposición para poder escribir todos los días algo, aunque solo sea un párrafo. Un párrafo que represente una idea, una escena, la descripción de un suceso, o acaso la síntesis de una determinada forma de ser que más adelante podría representar la esencia del personaje de una historia construida con su vida: ilusiones y decepciones. Sin embargo, resulta evidente que la existencia de uno o varios trabajos obligados en su aspecto económico en la vida de una persona, así como del entorno familiar, entre otras razones de peso, a menudo lo impiden.

En mi caso, solamente tras la jubilación ha sido posible tal cosa y, además, el poder mantener viva la conciencia de la conveniencia de hacerlo a diario. Para ello, lógicamente, la fuerza de voluntad y una férrea disciplina resultan indispensables. Sin duda, siempre palpitan en quienes tienen vocación literaria los gérmenes predispuestos a fructificar, pero uno mismo debe crear las condiciones más propicias.

Sin duda, escribir, como leer, es una satisfacción intelectual y emocional muy grande cuando existe ya la vocación. Por lo general, la primera motivación que uno asume cuando siente deseos de escribir un cuento o una novela o un poema es el hecho de querer contar las características más señeras de un suceso real o imaginario o de un sentimiento o emoción que por alguna razón nos abruma o persigue. Pero, sin duda, también puede ser un personaje el que nos mueve el piso de forma significativa, obligándonos a abordarlo desde alguno de los tantos ángulos posibles. O bien un determinado ambiente o situación cuyo recuerdo de una manera u otra se nos impone. Como bien lo sabemos todos los escritores, así es como suele arrancar el proceso de escritura de una obra narrativa.

Sin embargo, también existe un procedimiento inventado por los escritores surrealistas de principios del siglo XIX, denominado “escritura automática”, que no pocas veces nos permite, sin tener en cuenta ninguno de los casos específicos anteriormente nombrados, “arrancar” una historia valedera. Y es que uno puede redactar una frase cualquiera que, de momento, se nos ocurra, y por un procedimiento natural de asociación libre de ideas, ir desarrollando o ampliando determinadas facetas o vertientes de lo que en realidad entraña esa primera frase creada completamente al azar.

En lo personal, durante mi larga carrera literaria he escrito cientos de cuentos de esta peculiar manera desde la ya lejana década de los setenta del siglo pasado. Y creo haber logrado un efecto más que aceptable que, visto el texto en su totalidad, no delata en lo más mínimo el procedimiento de arranque empleado. Así, puedo garantizar que en los muchos talleres de cuento que he dictado en México, Estados Unidos y sobre todo en Panamá, este método le ha resultado útil a los participantes como una forma de romper la inercia germinal propia del proceso creativo, sobre todo en los principiantes. Pero, por supuesto, las viejas formas tradicionales también siguen funcionando muy bien si tenemos claras las ideas.

Doy un ejemplo de “escritura automática”: “Pasa corriendo como alma que lleva el diablo, pero llegando casi a la esquina lo veo resbalarse y caer, golpeándose la cabeza.” Esta frase la acabo de inventar. Por asociación de ideas lo que sigue podría muy bien ser: “Angustiado, llego hasta donde sigue tirado en el piso mi primo y veo que sangra por el oído derecho, su goteo va dejando una mancha bermeja en la acera.” Después podría seguir: “Respira con dificultad. Pido una ambulancia por mi celular.” Aunque pude haber escrito montones de otras frases que también podrían resultar pertinentes dentro del mínimo tiempo transcurrido….

El asunto es que poco a poco este tipo de ejercicio nos permite con relativa facilidad soltar la imaginación; ir asumiendo una determinada secuencia lógica entre muchas otras posibles, ad infinitum… Así es perfectamente posible llegar hasta el final de la historia gracias a la imaginación y al buen uso del lenguaje narrativo. Y ya después, al revisar, uno puede hacer modificaciones, quitar y poner; transformar.

Entiendo que pueda sonar demasiado simple, y en cierto sentido sin duda lo es, pero funciona. Si bien el grado de sofisticación de lo narrado dependerá del talento narrativo del escritor y de los pocos o muchos asuntos subalternos que quiera abordar en esas pocas frases iniciáticas. También es cierto que aplicar este procedimiento en una novela resulta más difícil que en un cuento, entre otras razones, porque se trata de un género literario que por naturaleza suele ser más extenso, más denso; permite imbricar varias historias, así como múltiples personajes y situaciones.

Profesor universitario