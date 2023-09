Otros retos importantes

Creo que hay épocas en el avance de la humanidad, desde sus variadas perspectivas (política, cultural, económica, social, etc.), que representan momentos cruciales de supervivencia. A lo largo de la historia reciente, durante la primera mitad del siglo XX, el fascismo, por ejemplo, sumado a las terribles desventajas ya existentes para gran parte del conjunto humano en términos de racismo, discriminación, marginación y pobreza, entre otros retos, representó una amenaza a la estabilidad mundial a través de sus políticas exteriores de agresivo expansionismo. Se establecieron regímenes totalitarios que reprimieron la disidencia y violaron los derechos humanos. Estas acciones contribuyeron a conflictos, inestabilidad y sufrimiento generalizado que irremediablemente llevó a la segunda guerra mundial.

Los resultados de ese conflicto mundial no necesariamente enfrentaron ni corrigieron las terribles desventajas que experimentaban grandes sectores de la población. En muchos casos, crearon nuevos desafíos que requerían de propuestas multigeneracionales a fin de establecer políticas y programas para corregir y encausar a aquellos países y sectores por un camino razonable que mejorará las condiciones de vida de sus ciudadanos. Esos retos también tenían y aún tienen que ver con la manera en que perciben su realidad sociocultural y su espacio en el tablero mundial camino al futuro.

De allá para acá, el mundo ha sido convulsionado de diversas maneras: el racismo y la discriminación aún siguen vigentes, no se superan. El desbalance económico mundial enriquece a pocos y somete a una vida más difícil a la mayoría, inclusive en los llamados países del primer mundo. También, entre otros retos para nuestra humanidad, se han dado brotes y conflictos armados en diversas regiones del mundo, muchas veces aupado por las grandes potencias que mantienen a esas regiones y sus habitantes en constante zozobra y lucha por ideales culturales, históricos o religiosos que ellos ponderan.

En fin, no hay suficiente espacio para relatar las diversas razones por la cual no tenemos un mundo en paz para que la humanidad, como conjunto, pueda atender el asunto de la supervivencia. Hoy estamos frente a un reto que tiene potenciales aun desconocidos y que lo más probable es que ejercerá una influencia decidida en el futuro inmediato de la humanidad.

Para los que pretenden gobernarnos, me pareció muy interesante una conversación en el programa Here & Now del periodista y locutor de radio Scott Tong en julio 2023, con el historiador y autor Yuval Noah Harari, autor del bestseller Sapiens, en donde analiza los potenciales peligros de la inteligencia artificial (IA) y la necesidad de que los humanos consideren cuidadosamente cómo desarrollamos e implementamos tecnologías de IA.

“La IA podría conducir al fin de la historia dominada por los humanos”, dijo Harari y subrayó que “si la IA se vuelve más inteligente que los humanos, podría potencialmente superarnos en todas las áreas de la vida, desde la economía hasta el ejército. Esto podría conducir a un mundo en el que tengan el control y los humanos estén subordinados”.

Algunos otros señalamientos de Yuval Harrari durante la entrevista de 11 minutos con Tong, el autor puntualizó que: “Necesitamos invertir en educación y formación para prepararnos para un futuro con IA. (...) debemos asegurarnos de que todos tengan las habilidades y los conocimientos necesarios para prosperar en un mundo donde la IA es cada vez más frecuente. Esto incluye enseñar a las personas a cómo pensar críticamente sobre la IA y cómo utilizarla de manera responsable”.

No podemos apartarnos del avance de la humanidad. Aquí, en un país en donde el ego es enorme: “puente del mundo, corazón del universo”, nos hemos arrinconado en las conductas de una sociedad permisible de actos que han atentado contra el bienestar común: desde las esferas políticas, así como desde los centros donde realmente se determina el camino y se ejerce el poder.

El mensaje de Harari es que: “debemos ser proactivos en nuestro enfoque de la IA. Necesitamos desarrollar nuevos marcos éticos, y estar preparados para los peligros potenciales de la IA”.

Las advertencias de Harrari son para todos los que pretenden ocupar un lugar digno en el futuro. Si seguimos por el camino que llevamos, porque realmente creo que esta contienda electorera que se avecina no propone cambios estructurales realmente significativos, entonces hagamos los cambios necesarios o debemos ir preparándonos para llevar adelante una vida subordinados a los dictámenes de la tecnología.

Comunicador