El ajedrez político en Coclé

El ajedrez es el juego ciencia, que define el triunfo del ganador, cuando este utiliza las mejores estrategias y realiza las jugadas en tiempo oportuno, de tal forma que los contrincantes deben diseñar una estrategia, que, por supuesto, ha de mantenerse a bajo perfil, porque de conocerse públicamente, las posibilidades de lograr el triunfo serán remotas.

En este escenario, debemos conocer lo que ocurrió en las pasadas elecciones en la provincia de Coclé, donde los partidos políticos deben lograr la fidelidad de sus miembros y atraer los votos de los no inscritos, mientras que los independientes, tratarán de lograr el voto de los no inscritos y capitalizar el voto de los inscritos en un partido político, que aplican el voto castigo, porque no se sienten satisfechos con la dirección política.

En el periodo anterior, el partido en el gobierno era el Panameñista, los que sufrieron el voto castigo de aquellos que no se sintieron satisfecho con la gestión gubernamental, pero de igual forma los resultados demostraron que no hubo un voto duro, porque el candidato no logró los votos de los que estaban inscritos en su alianza electoral.

El PRD en alguna forma logró capitalizar el voto castigo al partido gobernante, al obtener mayores votos que los inscritos en su alianza, pero de igual forma se demostró que hay un voto duro en este colectivo, que votarían por sus candidatos en cualquiera circunstancia.

En Cambio Democrático, ocurrió algo similar, los votos superaron a los inscritos en su alianza y debemos asumir que los votos provienen del voto castigo al partido gobernante y de los no inscritos.

Ricardo Lombana, como independiente, demostró tener un caudal político y se ubica en el tercer lugar en los resultados finales, desplazando al partido gobernante, donde logró aglutinar el voto castigo a la alianza panameñista y el de los no inscritos en partidos políticos.

En la elección de los diputados, de los cuatro circuitos electorales, en dos se eligieron candidatos panameñistas, y el circuito 2-1, el candidato no fue elegido, pero obtuvo mayor cantidad de votos de los inscritos. Estos significa, que estos candidatos en alguna forma tomaron distancias del candidato presidencial, para que el voto castigo no les afectase en sus aspiraciones.

Para las elecciones del 2024, la alianza gobernante tendrá el voto castigo de quienes se sienten insatisfecho por la gestión gubernamental, y desde luego, saldrán a relucir el tema de la corrupción, el seguro social y los problemas sociales que no han sido resueltos.

El voto duro se vería resquebrajado, porque hay miembros del partido que han optado por ser candidatos, como es el caso de Martín Torrijos, y por supuesto, tendrá parte de los votos duro del PRD.

La alianza CD – Panameñista, las variables han cambiado, la unidad del CD no cuenta con el apoyo de la mayoría de sus diputados, los panameñistas se podrían sentir desilusionados porque su candidato no lideriza esta alianza y además hay miembros de este partido que han optado por ser candidatos presidenciales, como es el caso de Melitón Arrocha.

Las nuevas fuerzas políticas que entran al escenario estas elecciones, pensarán que cuentan con el voto duro de los inscritos en sus partidos, de igual forma los independientes con los que avalaron sus aspiraciones, pero todos tendrán que apostar por el voto blando, aquellos que pensarán votarte, pero las actuaciones del candidato lo podrán llevar a cambiar de opinión, el voto posible, aquellos que están pensando en votar por otro candidato, pero que tu candidatura le despierta simpatía y por supuesto, no hay nada que hacer con el voto imposible, hagas lo que haga no te favorecerán.

Los estrategas en este juego de ajedrez tendrán que mover sus fichas de la mejor forma, ya se inició esta contienda y hay peones que han muerto, haciendo sus aportes a su bandera política, pero habrá algún asesor político, que dirá, lo que ha sucedido no importa, la cultura política del panameño es “que hay pa' mi”, y la contienda se decidirá por el clientelismo político, por el que tenga mayores recursos para invertir en esta campaña.

Hacemos votos porque en esta oportunidad escojamos a los mejores y más que votar por un candidato votemos por propuestas.

Docente universitario