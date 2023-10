¿Vivimos engañados?

[...] socioculturalmente, ningún país es igual a otro, así como tampoco sus recursos minerales, hídricos, poblacionales, etc [...]

Teorías de conspiración. Concepto que altera a muchos, confunde a otros y con el cual, algunos se apasionan. Por esto, más que un acto de rebeldía, si usamos la fórmula para alejarnos de la opinión manipulada (cuestionar + analizar = entender), de eso que llaman “medios de comunicación” es probable que podamos sacar conclusiones interesantes.

Por lo que un cuestionamiento válido sería, ¿lo que escucho, leo o veo es cierto o será que el sistema me engaña? Curiosa pregunta, por lo que lo ideal será entender qué es el sistema.

Sistema: Reunión, conjunto, agregado. “Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazadas entre sí”, (Fuente RAE).

A mi entender, el sistema se rige por reglas políticas, económicas y asumo que morales; todo un triángulo de poder que permite que el mundo avance (entendamos “mundo” como todas las sociedades o países que lo conforman) aunque esto no significa que ese avance sea justo o equitativo para todos.

Aquí la cosa se pone interesante, ya que socioculturalmente, ningún país es igual a otro, así como tampoco sus recursos minerales, hídricos, poblacionales, etc. lo que nos permite intercambiar bienes y servicios, para que así la población de cada país tenga la posibilidad, con en base a los esfuerzos de su gobierno, al permitir o promover el que sus ciudadanos devenguen ingresos, en función a su trabajo y conocimientos, gracias a las oportunidades generadas por la empresa privada, la autogestión y en última instancia el Estado.

Dividamos el mundo

De manera fácil, Oriente y Occidente, en ambos lados hay potencias, que no necesariamente tienen que ver con su volumen poblacional, más bien con el cómo han manejado las cosas a lo interno o externo de su nación, a lo largo de su existencia como República o Estado. Aquí están los “conquistadores” y los “negociadores”, también los explotados y oprimidos.

De aquí las teorías que, si la izquierda o la derecha han hecho un mejor trabajo, la verdad, para mí no tiene sentido discutirlo, ya que desde una óptica realista, hoy el mundo sigue avanzando, gracias a las mujeres y hombres que se levantan cada mañana para hacer lo mejor posible, independientemente de su afiliación política o religiosa.

Es así como la mayoría se abstrae de la política, porque no la entiende, no le importa o simplemente le manipula y ahí es donde se da un verdadero parte aguas.

¿Quién soy yo para los políticos?

El concepto de elección “del latín – electio- acción y efecto de elegir” es el medio por el cual, los ciudadanos de un país eligen en las urnas a sus representantes, para que estos, a su vez, dirijan los destinos de la nación. Por ende, la idea del político es convencer a la mayor cantidad de personas aptas para votar y que así, la mayoría le escoja como líder, que llevará por buenos derroteros a las masas cultas e incultas.

Esta es la teoría, pero recordemos que “el poder del pueblo”, igual la democracia, es susceptible a manipulación, no solo en un pueblo pequeño, sino en grandes naciones. “Esto fue un engaño y un fraude”, palabras de Paul Grewal, (Exvicepresidente y director adjunto de Facebook) en entrevista para New York Times – Sobre el caso – Cambridge Analytica, sobre la elección del presidente Trump en EE.UU.

Aquí repito la palabra manipulación, tomando en cuenta que esto ocurrió en las elecciones de 2016, cuando aún no existía la AI o inteligencia artificial y las redes sociales, aún no tenían acaparada y monitoreada la mente de millones de personas, en cualquier parte del mundo. Ahora recuerda cómo en 2020, Facebook te decía: “Esto que estás compartiendo, no va acorde a las políticas de la plataforma” y te tumbaban el comentario, foto o video que subiste.

Por ende, ¿realmente somos conscientes de a quién le estamos dando nuestro voto? O, ¿será que somos objeto de una orquestada manipulación, que va más allá de nuestro entendimiento o conocimiento?

La cuadratura del círculo

Cuando, con datos verificables, se empiezan a atar cabos sueltos, de esto que llamamos realidad, surgen dudas razonables, sobre el actuar de los gobernantes, tanto en Oriente como de Occidente, en sistemas democráticos o a falta de estos, así como de sus ideologías e intenciones de aquellos que están detrás del poder, tomando en cuenta que en cada país, unos y otros tratan de “hacer” lo mejor o por lo menos generar estados de paz, cerrando los ojos, recibiendo sobornos, creando enfermedades o forzando guerras para que así la rueda de su economía siga girando, en contra de sus enemigos o de las masas. O como dicen ellos, “esto es un tema de seguridad nacional”.

Aquí es donde el criterio, la información de fuentes variadas y el análisis crítico e individual, juega un papel importante, no solo a nivel político, sino en todo lo relacionado con nuestros países, nuestros gobernantes y su actuar frente y detrás de cámaras.

Hoy no hay que ser genio, para deducir que la realidad que se observa, demuestra que más que partidos políticos, lo que existe es una lucha de intereses generados y no de ahora, lo que ha creado el fructífero negocio político, donde la cada vez más fina y poco sutil manipulación de las masas, es su doctrina, así como la compra de conciencias dentro de los órganos del Estado, cegando a la justicia y comprando al legislativo, para que finalmente el Ejecutivo gobierne sin el famoso “Check and Balances” (Controles y contra pesos entre los tres órganos del Estado) tan necesario en toda democracia.

En fin, esto no es un artículo de política, sino un análisis y observación, tanto a nivel local, como internacional, en donde compruebo que el caramelo que nos venden en cada elección, de salida, viene envenenado de una falsa proyección de sabiduría o ideología, así como la genuflexión civil, que inconsciente y mansa, cae en el juego de estos falsos profetas que siempre tienen el plan, la solución a los problemas y la experiencia que su partido de ladrones les ha dado, para seguir robando.

Con todo lo anterior, que cada uno saque sus conclusiones, si realmente tienes el tiempo y las ganas, para darte cuenta que vive en el engaño o entendió parte de la realidad.

Escritor