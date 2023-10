No más de lo mismo

El mundo está cambiando de forma acelerada, que no sabemos cómo terminará el planeta en algunas décadas con tantas tecnologías nuevas y posiblemente con nuevos vecinos de otros mundos que la NASA está descubriendo, pero nuestros políticos siguen siendo “más de lo mismo” y no pueden permanecer iguales. Creen que no debe cambiar la forma de resolver los problemas, que son los mismos que nos atañen a todos.

Tenemos años con escasez de medicamentos, sectores con pobreza, educación deficiente, ambientes contaminados, una seguridad social en banca rota, endeudamientos casi impagables, falta de transparencias, escasez de agua, problemas de transporte, inversiones dudosas, una corrupción sin control, subsidios eternos, justicia poco creíble, procuradores encargados, becas para los hijos de altos funcionarios, leyes para dar nombres a las calles, dividir corregimientos y darse más privilegios y sin crear leyes para castigar, ni combatir la corrupción, aumento del desempleo y tantos problemas complejos que están sin respuestas y sin soluciones efectivas.

En pocas palabras, los gobiernos clientelistas buscan mantenerse en el poder y están destruyendo el país dando migajas, convirtiendo el país en miseria. Ahora tratan de cambiar a última hora las reglas del juego para intentar sobrevivir, porque saben que su gestión no ha sido la mejor. Una gigantesca deuda que nadie sabe cómo se ha gastado y aparte lo quieren ocultar al país.

Seguimos iguales y lo peor, alternando cada periodo con las mismas caras por cinco años, sin cambiar nada. Los escándalos de corrupción sin parar y sin culpables, pero no debemos angustiarlos con los mismos, más bien darles reemplazos a la mayoría.

Si comparamos lo que nos sucede, sería como ver los programas de la televisión repetidos y los mismos equipos deportivos cada temporada siempre. Como si fuera una condena, por olvidar la historia, ¿o nos gusta repetirlo? ¿Será nuestro problema? ¿Nos falta vitamina para la memoria? Parece que debemos pedir obligatorio la vitamina B12 a los mayores de 18 años.

Podemos seguir siendo espectadores de la política, sin involucrarnos, ni darle importancia a lo que pase, o podemos crear conciencia con los votos juiciosos para que nuestro país cambie y exigir un mejor desempeño a nuestros políticos y rindan cuentas al país. No elegir a los mismos, ni los que seguirán siendo más de lo mismo.

Las películas repetidas son los mismos finales y nunca cambian. ¿Por qué pensamos que van a ser distintas las historias, si son los mismos actores y el mismo director? Parece que soñamos algún milagro y no creemos será diferente la historia. Después hacemos catarsis en las redes sociales, que no es mala idea, pero al día siguiente, volvemos a nuestra realidad, con la trastada hecha por todos y nadie se puede eximir.

Cuando los equipos se quedan atrás, se hacen los ajustes necesarios en las temporadas y los coaches hacen cambios de los jugadores, de ser necesario, pero en las elecciones, no hacemos ajustes y seguimos sin avanzar, a tal punto que nos vamos todos a la pobreza, excepto, los corruptos. Si creemos, en “robaron, pero dizque hicieron”, nos fregamos todos.

Panamá está tan moderno, pero no es por la inteligencia artificial, ni por los altos edificios, más bien porque tenemos políticos que “roban pero hacen”. No hay nada más avanzado que esto.

La Juventud que ejercerá por primera vez su voto, ojalá utilice su buen criterio, y sea la esperanza para que nuestro país corrija malos hábitos que se han practicado por décadas. Escuchen los debates y las respuestas para que su voto los ayude a cambiar el país. No más de lo mismo, ni promesas, ni 'qué hay pa'mi'. La tarea pendiente es cambiar y mejorar este país. ¿Será difícil esa tarea? El futuro estará en nuestros electores y dependerá de nuestros votos responsables.

Magíster en Salud Pública