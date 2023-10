El embajador de India en Panamá, Sumit Seth, aclaró que el país no cambiará de nombre, sino que se empleará el original, Bharat. Explicó su plan de trabajo en Panamá y el intercambio comercial y cultural entre ambas naciones

Sumit Seth: 'India no será rebautizada con otro nombre'

Sumit Seth, embajador de India en Panamá concurrente para Costa Rica y Nicaragua. Larish Julio

Un día lo soñó y años después se hizo realidad. Sumit Seth, embajador de India en Panamá, concurrente para Costa Rica y Nicaragua, visitó el istmo por primera vez en 2011. “Paseando por el Casco Antiguo pensé: 'si hubiera una oportunidad de ser embajador en este país, aplicaría'. Ese anhelo se hizo realidad”, afirma. El 1 de agosto de 2023 presentó su carta credencial al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. “Cuando llegué a Panamá me dije: cuáles son las ramas donde podemos mejorar nuestra relación”; así inicia su plan de trabajo denominado las 'cuatro T'. Tras ocupar titulares internacionales el supuesto cambio de nombre de India, en entrevista con La Estrella de Panamá, Seth aclara que el país no será rebautizado con otro nombre, sino que se empleará el original. El embajador de India también aborda los intereses culturales y comerciales entre ambos países.

¿Cambiará India de nombre?

Esta es una pregunta que muchas personas están haciendo desde hace unos días. No hay un cambio de nombre. Se utilizará el original de nuestro país, Bharat. Nuestra Constitución en el artículo 1 dice claramente que India es Bharat. Bharat tiene un significado muy importante, tradicional, su raíz está en el idioma sancrit, que significa lleno de luz, sabiduría, un país de la antigüedad. No hay un anuncio oficial del cambio de nombre, pero los líderes de India cada vez más están usando el nombre original. Poco a poco se usará Bharat, el nombre original del país.

¿Los residentes de India qué nombre utilizan?

Muchas personas están usando Bharat, frecuentemente dicen Bharat mata ki jai, que significa 'viva madre India'. La mayoría de las personas en India conocen a su país como Bharat, las personas afuera no conocen el nombre original. Este es un intento para que más personas puedan conocer nuestra realidad cultural, una realidad auténtica.

Hablemos de los aportes culturales de la República de India a Panamá

India y Panamá tienen vínculos desde la antigüedad. Para la construcción del Canal de Panamá muchos trabajadores vinieron de India, algunos perdieron la vida, pues la situación de trabajo fue muy dura. En una ocasión vi un reels de Instagram donde una persona explicó por qué a algunos buses en Panamá se las llama 'chiva'. Muchos conductores hindúes tenía una imagen del dios hindú Shiva en el autobús, las personas preguntaban qué es, y ellos respondían 'dios Shiva', a partir de allí, poco a poco, la palabra shiva se hizo popular como chiva. Hay una parte de India en Panamá. 15.000 personas de origen indio viven aquí, ellas son puentes vivos entre Panamá e India, celebran festivales de su país aquí. Hace unas semanas se realizó un importante festival, se llama Ganesha Chaturthi, es una celebración para hacer oraciones al dios que tiene una cabeza de elefante y su cuerpo es de humano, es un dios de sabiduría, que evita obstrucciones en el camino de una persona. Cuando las personas hindúes empiezan algo, hacen sus oraciones al dios Ganesha. Otro aporte cultural es la comida típica. En Panamá hay varios restaurantes de India, además, están las muestras de danzas clásicas. Algunas personas están vinculadas con el yoga. El yoga viene desde la India, pero es para todo el mundo.

¿Cuál es el intercambio comercial entre las dos naciones?

India está importando teca de madera y cobre desde Panamá, también estamos exportando maquinarias, textiles, automóviles. Panamá es un hub desde donde un empresario de la India puede llegar a toda América Latina. Es un hub no solo de comercio, también todos los aviones están llegando a Panamá. Otra ventaja que Panamá tiene es que cada vez más los empresarios quieren aprovechar la Zona Libre de Colón, donde ellos pueden poner sus inventarios como almacenes. Hay muchos sectores donde tenemos relaciones comerciales. Hay un interés en la farmacología. India tiene productos farmacéuticos de mejor calidad, de alto nivel, de calidad de un país de primer mundo, pero con precios de tercer mundo. Yo soy médico también, conozco de medicina, tengo interés en este sector. Pienso que con mucha colaboración entre India y Panamá en este sector farmacéutico, podemos bajar los costos de las medicinas. Los medicamentos de la India son muy baratos, pero muy buenos.

En Panamá y otros países de América Latina existe la problemática de desabastecimiento de medicamentos. ¿Cómo se podría mejorar esto?

Hablé con algunos empresarios farmacéuticos para saber cuál es su opinión sobre el sector y por qué no hay muchas empresas trayendo sus productos a Panamá. Me dijeron que los trámites para registrar los productos llevan mucho tiempo, son muchos pasos. Pero estos productos ya están registrados en Estados Unidos y en la Unión Europea. Una idea que puede mejorar esto es que si hay un producto de alguna empresa de la India registrado en Estados Unidos, Unión Europea y/o Canadá fácilmente se puede registrar acá, esto va a cambiar la ruta para hacer más fácil la llegada de los productos a Panamá y también va a bajar los costos de las medicinas. Un día llegué a una farmacia y compré un medicamento para mi familia, me costó $6,04, pero en India vale $1,00 máximo. Como médico que soy, los comparé y eran de igual calidad, pero el costo muy alto. El gobierno puede ahorrar sus recursos bajando los costos de los medicamentos e invertir en otros proyectos para mejorar la calidad de vida de los panameños.

¿En qué áreas se enfocará Sumit Seth para trabajar en Panamá?

Cuando llegué, pensé: cuáles son las ramas donde podemos mejorar nuestra relación, cuál puede ser la estrategia para acercar los dos países. Y surgen las cuatro 'T'. Tradición: vamos a entender bien las tradiciones de Panamá y explicaremos las tradiciones de la India. Trade (comercio): Cómo podemos buscar una nueva manera de hacer comercio y que los empresarios en Panamá busquen mercado en India. Podemos tener una asociación entre empresarios de ambos países. Turismo: Muchos hindúes no conocen Panamá y muchos panameños no conocen India. Tenemos que trabajar sobre los trámites de visa para que más personas de la India puedan visitar su hermoso país, donde ellos van a disfrutar sus riquezas en fauna, flora, turismo de convenciones, las bonitas playas, los rascacielos. Panamá es un destino muy atractivo para las personas de la India, además tienen el Canal que es una maravilla del mundo. Tecnología: es nuestro fuerte. En estos días en la India, por ejemplo, tenemos un sistema de pago a través de celular se llama UPI, las personas pueden abrir sus cuentas y pagar. Acá tienen yappy, pero tienes que tener una cuenta en Banco General. En India, en cualquier teléfono, usted tiene cualquier banco, solo necesita un número de identificación, un móvil y una cuenta bancaria.

Conozcamos a Sumit Seth, ¿quién es?

Estoy descubriéndome. Soy diplomático de carrera, pero antes fui médico, especialista en medicina forense y estaba enseñando medicina forense. Tenía interés en la diplomacia. En India hay un sistema en el que con cualquier carrera puedes ser diplomático. Hice un examen y lo aprobé. No es fácil, porque hay 400.000 personas aplicando para 20 puestos cada año. Fue un milagro para mí. Después de aprobar este examen entré a la carrera de diplomacia. Mi trabajo empezó en España donde aprendí español. Cuando llegué a Colombia, donde fui el segundo secretario en la Embajada de la India, tenía que aprender el idioma de las calles de Bogotá, palabras coloquiales que vayan de mi corazón directamente al corazón de los colombianos. Una persona puede aprender el idioma, pero la comunicación es otra cosa, entonces sigo aprendiendo la comunicación para que mis sentimientos y emociones lleguen directamente a través del idioma. También fui segundo embajador en Birmania y también tuve un cargo en Ginebra donde tenemos una misión permanente.

Médico forense y diplomático, ¿se considera político?

No, pienso en vivir el día a día, segundo a segundo, momento a momento, pero ¿quién sabe qué vendrá?

¿Qué le gusta hacer cuando no trabaja?

Tengo muchos pasatiempos, uno de estos es leer. Puedo hablar casi seis idiomas, no todos al mismo nivel, pero comprendo italiano, portugués, francés. Hablo hindi, inglés, y ahora español. Practico yoga cada día, me gusta la natación, también escribo poemas y cuentos pequeños, porque en estos días las personas no tienen mucho tiempo para leer cuentos largos.

Médico forense, ¿cuánto vale la vida?

Cada momento es una vida, hay que vivir cada momento con conciencia, energía, concentrado, hay que vivir el momento porque quién sabe si este puede ser el último momento. Como médico aprendí la importancia de cada segundo. Como diplomático tengo la oportunidad de vivir muchas vidas; mi vida en India fue diferente y ahora estoy empezando una nueva en Panamá, y espero que este capítulo sea con muchos colores, nuevos amigos y raíces.