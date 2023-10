Cambias o te cambian las NTICs

Durante años se ha ido incorporando nuevas tecnologías a la sociedad, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología, este planeta no es igual al que conocimos hace décadas.

Hablar de descubrimientos implica conocer las infinitas posibilidades que la tecnología pone al servicio del hombre.

Los hallazgos que importan están ahora en el conocimiento y la información que tienen identidad digital y pueden llegar a probar las hipótesis científicas, así como crear nuevos modelos productivos, contribuyendo al bienestar de la especie y al desarrollo económico de nuestras sociedades.

El verdadero componente radical del universo es la información, antes de que existiera materia o energía, existía ya la información.

En nuevos tiempos ha nacido y se manifiesta en cada momento de nuestra existencia, es la gran revelación para los hombres y mujeres del siglo XXI, no es ciencia ficción o una proyección de futuro, es nuestro mundo aquí y ahora, en nuestro tiempo, se llama era digital.

La era digital está transmutando nuestras vidas, cuando hablamos de economía digital, empleo, transformación digital, innovación, industria 4.0, big data, internet de las cosas, smart cities, trabajo colaborativo, productividad, entorno social, acceso a la información y al conocimiento.

Cada vez están más conectadas y robotizadas las líneas de producción de las fábricas, se han vuelto productivamente inteligentes y son capaces de observar en el exterior ya comercializado el rendimiento de los productos que están fabricando.

Llega un tiempo donde se obliga a las empresas a entrar en la globalización tecnológica o morir.

Andy Clark (2004) señala que cuando los instrumentos se hacen a sí mismos y nuestras tecnologías se activan automáticamente, la línea que separa a la herramienta y usuarios se hace insignificante.

Estamos frente a paradigmas de cambios, la cuarta revolución industrial, las tecnologías son el verdadero motor transformador de un nuevo mundo industrial que genera sistemas organizativos y productivos propios.

En donde el internet de las cosas [IoT] son personas y cosas conectadas a Internet en cualquier lugar y momento, big data es el almacenamiento y análisis de datos masivos, el 'cloud computing' son servicios de comunicación en Internet y se habla de iluminación inteligente, inodoros que realizan análisis de orinas, cepillos de dientes que avisan para visitar al dentista y empleos de calidad.

De nosotros depende crear un nuevo tiempo de esperanza donde el sistema operativo humano sea el gran valor y fin último de todas nuestras acciones.

Todo está cambiando de una manera vertiginosa, y aún no nos hemos dado cuenta, el email desbancó al correo postal, el 90% de los puestos de trabajo requieren que sepas hablar en público o frente a una cámara, el whatsaap destruyó los SMS, el nextflix eliminó videoclubes y la asistencia al cine, booking amenaza las empresas de turismo, Google cambió la forma de obtener la información, airBnb inquieta a los dueños de los hoteles, las redes sociales revolucionan las comunicaciones, Facebook monopoliza los portales de contenido, X (Twitter) condiciona la actividad política, Linkedin es el medio perfecto para nuestra hoja de vida, Instagram sustituyó las revistas de moda y crea modelos e influencers, Youtube acabó con la tv tradicional, Spotify y itunes reemplazaron las emisoras, 21 buttons modifica la forma de comprar y vender ropa, smartphone acabó con las cámaras de fotografía, Uber y Cabify le han declarado la guerra a los taxistas, coches eléctricos amenazan a las empresas petroleras, waze es el sustituto perfecto y mejorado del GPS, la nube suplió al pendrive, wikipedia ha fagocitado las enciclopedias y diccionarios, amazon tiene en jaque a superficies como “El Corte Inglés”, 'blockchain' amenaza a los bancos, todo se automatizará, el big data, la robótica y la inteligencia artificial destruirán muchos puestos de trabajo, pero no debemos tener miedo, lo que se debe hacer es vincular los negocios a las nuevas tecnologías, ya que estas han hecho que surjan nuevas profesiones como el analista de datos, el experto en ciberseguridad, el 'community manager'. La revolución digital no es opcional, o cambias o te cambian, o eres distinto, o eres barato o sustituible, programa tu futuro ahora.

