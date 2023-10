A propósito del hombre mediocre

Retomo mis reflexiones sobre un concepto presente en nuestra sociedad, evidente en muchos partidos, visible en algunas figuras del PRD: la mediocridad.

Esta reflexión me lleva a revisar conceptos, manejados hasta el cansancio por nosotros, los que, de alguna manera, hemos actuado con valores, con principios, para tratar de llevar por una ruta consecuente nuestro accionar político.

Hoy día, es muy fácil hacer una galería de pensadores torrijistas, porque está de moda. Ahora, hasta aquel que nunca se interesó por el torrijismo, se rasga las vestiduras en señal de su compromiso con la “doctrina torrijista”, pero, me pregunto: ¿realmente alguno de esos líderes acomodaticios ha ponderado lo que esos pensadores, comprometidos con la praxis y no solo con la teoría, sentiría, en este momento, respecto al manejo que la cúpula del PRD le da al partido?

Se han olvidado de un concepto filosófico que debería estar presente, cada día en su pensamiento: “la teoría es gris, pero el árbol de la vida es eternamente verde”.

Sus limitadas capacidades, que solo saben lucir acompañadas de los dineros de la descentralización paralela, entre otros tantos dineros no justificados, no les permiten más que abrir sus bocas, más no su pensamiento, expresando conceptos disonantes que rayan, no solo en la ignorancia, sino en la incapacidad.

A estos hombres, dice Ingenieros, “sus rutinas y sus prejuicios, paréceles eternamente invariables; su obtusa imaginación no concibe perfecciones pasadas ni venideras; el estrecho horizonte de experiencia constituye el límite forzoso de su mente.”

Las situaciones vividas han permitido traslucir lo que esta población de individuos mediocres, en realidad, lleva por dentro, de tal suerte que, dentro de su propia incapacidad e ignorancia, le es más fácil atacar a las personas que están dejando legados, a través de sus acciones, a través de sus principios, a través de su trabajo.

Por eso, se convierten en gestores de la expulsión del torrijismo, de un partido que nace al calor de aquellos pensadores, que, no solo fueron teóricos, sino que, hombro a hombro, junto a Omar, forjaron el partido que sería la transformación de la patria.

Hoy, ellos mismos se expulsan de ese sentimiento de Patria, de partido, de compromiso con esos panameños y panameñas que han perdido la esperanza, pero están seguros de que, con una Visión 2024, enmarcados en el #PanamáPosible, haremos realidad lo que Omar soñó: un país, libre y soberano, con igualdad y justicia social.

Entonces lo que serán expulsados por los panameños decentes, serán ellos.

