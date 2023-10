El Colón de hoy, ¿dominado por la violencia? No...

El tema era de esperarse, si servimos el problema en plato frío podremos ver la génesis del asunto, que sin rodeos sería vinculada a la frase coloquial qué dice: “Colón, la tasita de oro”, lo cual no ha dejado de ser, considerando que en su territorio se localizan las esclusas de Gatún, la Zona Libre de Colón, los puertos de Manzanillo Internacional Terminal (MIT), Colon Container Terminal (CCT), Panamá Port y otros que aportan valor financiero y laboral.

A esto debemos agregar el exquisito bagaje cultural y playas espectaculares en sus costas que son aprovechadas por la visita de grandes cruceros, lo que lo posesiona como un destino turístico incluso nacional; pero por otro lado estas mismas costas en otras coordenadas son a la vez aprovechadas por las organizaciones criminales transnacionales, que ven en el área un punto de desembarque, caleteo y distribución, que ha sido históricamente utilizado por los grupos paramilitares y narcoterroristas de nuestro país vecino Colombia, que sin importar el nombre que se le ponga, por mencionar Águilas Negras, Gaitanistas, Autodefensas Unidas, Bacrim o Cartel del golfo, todas hacen referencia a la estructura que opera con mayor fortaleza en el área del Caribe.

Otro efecto colateral delictivo es la vulneración del enorme movimiento comercial que es aprovechado para el movimiento ilegal de grandes sumas de dinero y como si no fuera poco, las rutas comerciales son aprovechadas para mover sus ilícitos a otros hemisferios haciendo más lucrativa la actividad criminal. Esta simbiosis criminal, es evidente, causa estragos en nuestra población que no duda en aprovechar el ilícito, dejando así sin validez los múltiples programas de interés social que se han tratado de desarrollar en la zona.

Todo este entorno criminal sin duda es movido por el incremento de la actividad de estos grupos paramilitares que operan en Colombia, considerando que el nuevo gobierno genera una diferencia en el combate contra las drogas, afectando a unas rutas más que a otras, también consideremos de cambio el tema de la guerra, que dificulta y facilita el paso de ilícitos.

Conociendo el problema de arraigo, podemos concluir que la recuperación de esta provincia privilegiada, está ligada a una acción integrada especial de seguridad ciudadana que deje de ver las consecuencias del crimen organizado pensando que pueden combatirlo intentando eliminar pandillas, disminuyendo actividad criminal común y sin ver lo que lo origina, por lo cual de forma simultánea se debe trabajar en eliminar el enriquecimiento ilícito y falsa economía que impide el desarrollo de los programas sociales.

¿Cómo hacer eso?, hay alternativas interesantes, por ejemplo: 1. Recuperación de las costas del Atlántico colonense y no con la intención de capturar la mayor cantidad de droga, el objetivo debe ser mayor, es impedir que el narcotráfico toque nuestras costas, que no es lo mismo. Con este objetivo se interrumpirá el corredor histórico del narcotráfico en esta región, que si bien es cierto ha sido siempre golpeado por los estamentos de seguridad, pero jamás interrumpido. 2. De la mano, se debe incrementar las políticas de seguridad de la Zona Libre, puertos y porque no decirlo de nuestro Canal en cuanto a los servicios que hacen contacto con las embarcaciones. En cuanto al tema de los cruceros, se debiera incrementar la tecnología que se aplica a la recepción y despacho de los mismos. Todas estas medidas serán permanentes y renovables con base en los cambios de la dinámica criminal propia a través del tiempo, de este modo serán cortadas la economía ilegal en la provincia, dando así paso a la aplicación de programas sociales robustos de agentes de cambio en la mentalidad y recuperación de espacios perdidos por malos modelos de vida; aquí se observa la famosa teoría criminológica de las ventanas rotas (P. Zimbardo, 1969) que sostiene que los signos visibles de la delincuencia el comportamiento antisocial y manifestaciones violentas (como pasa en Colón), crean un entorno urbano que fomenta la delincuencia y el desorden, incluidos delitos graves. O sea, una continuidad del crimen a pesar de los trabajos que se hacen para reducirla.

El trabajo no es fácil, pero tampoco imposible, ya que hemos visto como en más de una oportunidad individuos desde diferentes áreas de la sociedad como políticos, policías, padres, pastores, empresarios y personas comunes propician cambios que se esfuman en la individualidad.

Debemos unir esfuerzos con un liderazgo comunitario participativo para con una conciencia colectiva propiciar cambios sociales. Panamá como país goza de un desarrollo humano alto de 0.805, según informe 2022, y aunque hay brechas estructurales conocidas, Colón está en el orden del 0.700. Por lo descrito, nuestro querido y visitado Colón es totalmente rescatable de la violencia que le precede y esta poblada de gente buena, trabajadora, emprendedora y con ellos se puede lograr.

Magíster en Seguridad y defensa Nacional