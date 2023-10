Ingobernabilidad en el Municipio de Natá

En nuestra sociedad, las formas de gobierno determinan la conciliación de intereses, de tal forma que los gobernantes, a quienes les hemos confiado la responsabilidad de dirigir el municipio, deben cohesionar los diferentes sectores de la comunidad, para que todos tengan un sentido de participación en los programas municipales.

La participación se inicia, cuando todos aportamos a la realización de un plan estratégico, de manera tal que el Alcalde se convierta en un gerente, para cumplir con las aspiraciones de la comunidad, el Concejo ejerza sus funciones legislativas a nivel municipal y la Contraloría General de la República se ocupe de la racionalización del gasto público y que todos los actos estén revestidos de legalidad.

Es evidente que aquí se refleja los contrapesos que deben existir, para evitar los excesos que pueda tener un funcionario, pero pareciera que entre la Alcaldía y el Concejo se hacen mutuas concesiones, para darles visos de legalidades a acciones que son cuestionables, pero que cuenta con la autorización del Concejo, quienes no ejercen la función de fiscalizar los actos del Alcalde.

Los problemas que mencionamos son conocidos en Natá, la gente los comenta tras bastidores, pero pareciera que ya están convencidos de que no se puede hacer nada, y en consecuencia, el Alcalde sigue actuando a su criterio, sin estar consciente de que él ejerce el cargo hasta el último día de su mandato.

Para hablar de ingobernabilidad, y quizás este sea uno de los casos. Le solicitamos al alcalde que explicara el uso de los fondos que se le transfirieron en el 2023 de la descentralización y no ha podido contestar, de igual forma esa solicitud se la hicimos a los representantes de Villarreral, Capellanía y Guzmán y no han contestado. En la gestión municipal hay un oscurantismo, este año no se ha actualizado la página web, desconocemos la planilla, la supuesta eliminación de los gastos de movilización ha sido un chiste, porque en el presupuesto del 2023, se aumentaron los gastos de representación el alcalde, los representantes y la tesorera.

Los funcionaros municipales deben ser un ejemplo, por la visibilidad que tienen, y para honrar el título que se les confiere de “honorables”, pero pareciera que ya ni se cuidan de las formas de hacer las cosas, la comunidad ha repudiado la instalación de un centro de expendio de licores, en un lugar de dudosa legitimidad, que aparece como propietario el Municipio de Natá y ocupado por una persona que es difunta. El vecindario, al indagar en el ministerio de Comercio, le comenta que se le expide el permiso, porque cuenta con la autorización del alcalde, lo que presupone que cuenta con el visto bueno de la Junta Comunal, quien ha debido verificar que ha cumplido con los requisitos del ministerio de Salud, oficina de seguridad y otros.

Lo que parecía que podría ser una ventana para reivindicar el lugar que se merece Natá, era el Comité de la Fundación de los 500 años de Natá, que se inicia con una imposición del señor alcalde, quien invita a la comunidad para que elija una directiva, donde se reserva el cargo de presidente, al final de cuentas, desconocemos los logros obtenidos y si se recibió recursos financieros, no se ha dado rendición de cuentas.

No hemos visto una actitud de rectificar las cosas que se han denunciado, más bien, pensamos que se han intensificado, ante la presencia de un desgobierno, no existe controles, no hay una autoridad que le exija al Municipio que debe tener un plan estratégico, los actos están revestidos de un manto oscuro, la Contraloría que su función debe ir más allá de sumar y restar, no demanda que se publique información financiera, desconocemos en que se gastan los recursos del municipio, como también si manejan bien los ingresos.

Pareciera que los natariegos estamos resignados a que se termine el periodo de esta gestión, pero mientras esto ocurra, invitamos a las autoridades que tiene las facultades para poner orden en el Municipio de Natá.

Docente universitario