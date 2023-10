Tapón del Darién: impactos, desafíos y oportunidades

[...] la migración a través de la selva darienita no se va a acabar hasta que no se resuelvan las condiciones que la provocan [...]

Los panameños, y me atrevo a decir, los americanos en general, venimos ofreciendo argumentos a favor o en contra sobre la conveniencia de abrir el Tapón del Darién. Y, aunque pudiera parecer a simple vista que, “ya se ha dicho todo”, nunca habíamos tenido que enfrentar el flujo de más de 350,000 personas -ancianos, adultos y niños- que han cruzado el Tapón del Darién en lo que va del año. Amén de la destrucción sistemática de la selva, las pérdidas de vidas, y las decenas de millones de balboas que le cuesta al país esta situación.

Con este nuevo escenario en mente consideré necesario ofrecer en esta glosa -aunque a algunos les parezca “periódico de ayer”- los argumentos que considero obligatorios para tomar una decisión positiva. Porque tenemos que tomarla, y dejar de estar postergando esta posibilidad. Pero cuidado, no se trata de “soplar y hacer botella”, esta decisión tiene que estar muy bien fundamentada, ser factible y viable desde todos los puntos de vista. Será una decisión que deberán tomar las autoridades que elijamos en mayo de 2024.

Dicho lo anterior les presento un breve resumen de los posibles efectos positivos y negativos de la apertura del Tapón del Darién. Advierto que me voy a quedar corto, por lo que los invito a retomar el tema y estar preparados -con información objetivamente verificable- para el debate que con seguridad tendremos en el 2024, pues la migración a través de la selva darienita no se va a acabar hasta que no se resuelvan las condiciones que la provocan en los países de los migrantes, y sobre esas no podemos intervenir.

En tal sentido, y para evitar suspicacias comenzaré señalando los que considero como principales efectos negativos que puede tener la apertura del Tapón del Darién: el riesgo de impactos ambientales, como la deforestación y la pérdida de biodiversidad y la degradación del entorno natural, afectando negativamente los ecosistemas; el desplazamiento de comunidades indígenas y locales, ya que sus formas de vida y derechos territoriales podrían estar en peligro; riesgos para la salud pública, pues la apertura de una nueva ruta terrestre facilitaría el movimiento de personas y, potencialmente, de vectores de enfermedades; los riesgos relacionados con la seguridad, como el tráfico de drogas, el tráfico de personas y la delincuencia, y no menos importante; la gobernanza y la corrupción en la gestión de un proyecto de esta envergadura.

Antes de entrar en los potenciales efectos positivos que tendría la apertura del Tapón del Darién, permítanme subrayar dos cosas que considero fundamentales para el debate: la primera es que ya el Tapón está abierto, a través de los senderos hechos por los migrantes que transitan a diario por nuestra selva, ocasionando todos los efectos negativos arriba descritos. Por otro lado, en todos los casos, Panamá tiene la tecnología, los recursos humanos y financieros para abordar de forma efectiva cualquier riesgo que implique la construcción del tramo que le falta a la carretera panamericana para la integración regional y el desarrollo pleno de América Latina.

Dicho lo anterior, entraré de lleno en los potenciales efectos positivos que tendría la obra, no sin antes reconocer que, estamos frente a una situación de gran complejidad y multifacética, que obliga a realizar -antes de acometer la posible construcción- una evaluación cuidadosa que tome en consideración todos los aspectos positivos y negativos presentes y potenciales.

Para comenzar, como han repetido muchos anteriormente, la apertura del Tapón del Darién tiene el potencial de mejorar significativamente la conectividad regional y promover -en una de las provincias más pobres de nuestro territorio- un enfoque de desarrollo sostenible que promueva la inclusión social, la diversificación económica y la mejora de la calidad de vida de las comunidades locales mediante: el desarrollo de infraestructura, en especial el desarrollo de servicios públicos (salud, educación) y privados, así como empresas relacionadas; el impulso al sector agropecuario; el estímulo al turismo y al comercio internacional y por ende, la inversión extranjera en la región, así como el desarrollo de cadenas de suministro globales. Este aumento de la actividad económica podría traducirse en mayores ingresos fiscales, que podrían utilizarse para inversiones en infraestructura y servicios públicos.

Termino manifestando que cualquier decisión sobre la apertura del Tapón del Darién deberá garantizar -antes que todo- que los beneficios económicos no se obtengan a expensas del medio ambiente, la salud pública, las comunidades locales y la seguridad.

En ese sentido,estamos obligados a desarrollar un sistema de monitoreo ambiental y social continuo para evaluar y mitigar los impactos negativos a medida que se desarrolla la carretera, así como a establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para garantizar que los fondos destinados al proyecto no sean objeto de corrupción y se utilicen de manera eficiente.

Médico, exrepresentante de la Organización Mundial de la Salud