Conflictos armados y tiempo para la paz

Los derechos humanos pertenecen a todas las personas sin distinción, y estos no pueden ser ignorados, y cuando ocurren conflictos armados, rigen las normas de derecho internacional humanitario, y es fundamental retomar el camino para la paz dado que es la “única batalla que vale la pena librar”.

De ahí que, la Comisión investigadora para los territorios palestinos de la ONU, explique que hay “ pruebas claras que pueden haberse cometido crímenes de guerra, por lo que todos deberán rendir cuentas por esos crímenes, refiriéndose al conflicto, surgido por la ofensiva sorpresiva del grupo militante palestino Hamas que controla la Franja de Gaza contra Israel, y el derecho de Israel a defenderse de la agresión injusta dentro de las reglas del derecho humanitario, conflicto que ha dejado miles de personas muertas, heridas, desplazadas y otros tomados como rehenes.

Y, en el escenario internacional, han surgido los bandos aliados, de apoyo a las partes en el conflicto, se han dado manifestaciones pro-israelies y pro-palestinas prohibidas en algunos países, en la que se restringe hondear la bandera palestina porque puede ser un delito contra el orden público (Font,2023), a lo que se suma la desinformación, (Zonoza, 2023), y una escalada discriminatoria.

Por otra parte, las tensiones políticas entre israelíes y palestinos, son anteriores a la creación del Estado de Israel en 1948, valga mencionar algunos pactos de interés, como el Acuerdo Sykes Picot (1916), entre el Reino Unido y Francia, repartición previa de los territorios otomanos que habla de la creación de un Estado árabe; la Declaración de Balfour del Reino Unido (1917) que prometía en Palestina un hogar nacional para el pueblo judío, el cual pasó por alto los intereses de los palestinos nativos, aunque prometía no perjudicar sus intereses (ONU), y por último, el Mandato de la Sociedad de Naciones (1919), que se acuerda al concluir la primera guerra mundial, tras desaparecer el Imperio Otomano, que le concede al Reino Unido la administración del territorio de Palestina.

El Mandato sobre Palestina, violó la soberanía del pueblo de Palestina y sus derechos naturales a la independencia y a la libre determinación (Cattan); se incluye la Declaración de Balfour, que promueve una Palestina enteramente judía (Reichert), lo cual provoca la resistencia palestina, sin dejar de mencionar, el Libro Blanco de Churchill (1920), que abrió la inmigración en gran escala y la adquisición de tierras ( ONU).

Para 1947,estando Palestina bajo el mandato británico, se aprueba la Resolución 181 sobre Partición de Palestina de la ONU, que plantea un Estado judío y Estado árabe, la cual fue aceptada por Israel y rechazada por los árabes.

Luego se proclama el Estado de Israel(1948), surge la primera guerra árabe israelí, y en 1994 tenemos los Acuerdos de Oslo, la creación de la Autoridad Nacional Palestina, cuyo nombre oficial es Estado de Palestina, la cual administra Cisjordania, mientras que la Franja de Gaza, la controla el grupo Islamista Hamas, que de acuerdo al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, “Hamas no representa al pueblo palestino, y la única representación legítima del pueblo palestino es de la Organización para la Liberación de Palestina (BBC).

Al condenarse los ataques de Hamas, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ha explicado que esta nueva ola de violencia “no surge de la nada, sino que nace de un conflicto de larga duración, con 56 años de ocupación por parte de Israel, y sin un final político a la vista”.

Por el momento, las víctimas del conflicto van en aumento, y se apela a la paz aunque no es fácil, y con ello en el imaginario recordamos el apretón de manos simbólico de Yasser Arafat (1929-2004), representante de Palestina y del Primer ministro Israelí, Isaac Rabin (1922-1995), al firmarse los Acuerdos de Oslo (1993), que fueron positivos para la región, no dejaron satisfechos a ambos bandos, aunque luego de más de veinticinco años no se ha logrado esa paz duradera (Rajmil).

Catedrática de derecho penal