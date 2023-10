Nuestra densa incertidumbre económica

Durante algún tiempo la idea de las expectativas racionales, según la cual los agentes económicos no incurren en errores sistemáticos evaluando el futuro, junto a la idea de los mercados eficientes, que asume que las señales del mercado siempre producen una información que asegura los equilibrios, prácticamente dominaron lo que podemos llamar la Corriente Principal de la Economía. Sin embargo, la presencia de la Gran Recesión de 2008, así como la aparición de la pandemia del Covid y las recientes tensiones geopolíticas, han llevado a que cada vez más los economistas recurran al concepto de incertidumbre.

La incertidumbre, tal como la concibió Keynes en su Treatise on Probability , no se trata de eventos que pueden ser calificados de poco probables, como es el caso de los llamados cisnes negros, que analiza Nassin Nicholas Taleb. La incertidumbre se refiere a una situación en que a un conjunto de eventos no se les puede adjudicar ni una probabilidad cardinal (un número específico), ni una probabilidad ordinal (esto es, señalar cuáles son más probables y cuáles lo son menos). Se trata, entonces, de situaciones en que los pronósticos sobre el futuro son profundamente dudosos.

Recientemente, la calificadora Fithch Raiting ha señalado que en Panamá “el resultado de las elecciones sigue siendo incierto”. Se trata, sin lugar a dudas, de una realidad, la cual tiene la capacidad de afectar la trayectoria de la economía, en la medida en que los inversionistas e incluso los consumidores decidan posponer sus decisiones hasta que el tiempo histórico aclare la situación. Esto llevaría a una menor demanda efectiva que afectaría el nivel de actividad económica del país. Pero esta no es la única incertidumbre que debemos enfrentar.

Panamá es una economía muy abierta, tanto comercialmente como financieramente, al mercado mundial, por tanto, todos los elementos de incertidumbre que afectan a la economía global, tienen la potencialidad de afectar la economía panameña. Un ejemplo de esto está en la afirmación del último “Informe de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD (2023), el cual contiene un llamativo acápite titulado “Panorama de Crecimiento Mundial: Divergencia Bajo las Nubes de la Incertidumbre”. Una economía global que, según este informe, crece a velocidad de caída plantea una disyuntiva que no es fácil de predecir: resolverá sus problemas o caerá en recesión.

A esto se tiene que sumar la incertidumbre que genera la creciente tensión en las relaciones de Estados Unidos y la República Popular de China, que son los dos grandes usuarios del Canal de Panamá, así como los acontecimientos bélicos que se desarrollan en Ucrania y en Israel. ¿Cómo evolucionarán las cadenas de valor internacional? ¿Qué puede ocurrir hacia adelante con el precio del petróleo y los alimentos? Estos son problemas fundamentales para un país que intenta especializarse en logística. También es incierta la evolución de los intereses. Paul Krugman, por ejemplo, ha manifestado su preocupación que estemos entrando en una fase de relativamente altos intereses de largo plazo, lo cual puede llegar a afectar los niveles globales de inversión.

Otra fuente de incertidumbre, la que nos afecta tanto global como localmente, se relaciona con los problemas climáticos. Esto, en lo más directo, se relaciona con el cambio climático, el que, si bien no es el único determinante de la corriente del niño, si es uno de los factores que ha venido generando lo que se conoce como el superniño. Esta situación ha llevado a la necesidad de reducir el número de tránsitos por el Canal de Panamá, así como a una posible disminución de los ingresos que el mismo le pueda entregar en su nuevo año fiscal al gobierno central.

Esto se combina, además, con una tendencia observada hacia una baja recaudación a nivel de los ingresos tributarios del gobierno. Llama la atención, por ejemplo, que aun cuando se pronostica un posible crecimiento de 6.0% del PIB real, la recaudación tributaria a septiembre solo superaba en 1.9% a la del año anterior.

La presencia de incertidumbre, sin embargo, no debe llevar a una posición de inmovilismo con relación a las posibilidades de la ciencia económica y de la formulación de políticas. Por el contrario, implica, por una parte, un minucioso trabajo de observación de la realidad, así como la formulación de diversos escenarios, que permitan tener la posibilidad de aplicar las políticas económicas adecuadas cuando alguno de estos se realice. Por otra parte, implica pensar en aquellas políticas que puedan por lo menos atenuar la situación de incertidumbre. Este es el caso de abordar el problema de la demanda de agua dulce del Canal y de asegurar la vigencia de las leyes tributarias. Son temas que deberían abordar quienes aspiran a gobernar el país. Lastimosamente, es poco probable que esto ocurra.

Economista