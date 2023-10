¡Como si fueran soberanos!

En el artículo II del tratado Hay-Bunau Varilla puede leerse: “Artículo II. La República de Panamá concede a los Estados Unidos, a perpetuidad, el uso, ocupación y control de una zona de tierra y de tierra cubierta por agua para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del citado Canal, de diez millas de ancho que se extienden a una distancia de cinco millas a cada lado de la línea central de la ruta del Canal que va comenzando ducha zona en el mar Caribe a tres millas marítimas de la línea de la bajamar y extendiéndose a través del Istmo de Panamá hacia el Océano Pacífico hasta una distancia de tres millas marítimas de la línea media de la bajamar, con la condición de que las ciudades, que están comprendidas dentro de los límites de la zona arriba descrita, quedan incluidos en esta concesión. La República de Panamá concede, además, a perpetuidad a los Estados Unidos, el uso, ocupación y con control de cualesquiera otras tierras y aguas, fuera de la zona arriba descrita, que puedan ser necesarias y convenientes para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento, y protección de la citada empresa. La República de Panamá concede, además, y de igual manera a los Estados Unidos, a perpetuidad, todas las islas de la Bahía de Panamá, llamadas Perico, Naos, Culebras y Flamenco.”

Y según el Artículo III, se aclaró, aún más, que todas las concesiones serían para que “Todos los derechos, poder y autoridad que los Estados Unidos poseerían y ejercerían (lo harían como) si ellos fueran soberanos del territorio dentro del cuan están situadas dichas tierras y aguas, con entera exclusión del ejercicio de tales derechos soberanos, poder y autoridad por la República de Panamá”.

Para rematar el despojo, los artículos IV y V, además, concedían, también a perpetuidad, usar los ríos, riachuelos, lagos, y otras masas de agua, hasta donde “el uso de ellos sea necesario y conveniente, para la construcción, mantenimiento, saneamiento y protección del Canal. Y, adicionalmente, “el monopolio para la construcción, mantenimiento y funcionamiento de cualquier sistema de comunicación por medio de canal o de ferrocarril a través de su territorio entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico”.

En algún momento, posterior a la entrada en vigor de ese tratado, no negociado, sino impuesto, hubo voces que sostuvieron que la redacción del Artículo III, no menoscababa nuestros derechos soberanos, sobre las 500 millas cedidas a los Estados Unidos, “porque estos actuarían como si fueran soberanos”.

Desde luego, esa afirmación, aparte de ser un eufemismo, carecía absolutamente de sentido, ya que al estipularse que la cesión era “a perpetuidad”, para todos los efectos era infinita y, de hecho, permanente y que Panamá nunca recuperaría la posesión del territorio cedido.

La lucha de sucesivas generaciones de panameños, que costó “sangre, sudor y lágrimas”, para recuperar la soberanía “cedida a perpetuidad”, duró 74 años y culminó con la firma de los Tratados Torrijos-Carter, en 1977. Pero todavía tuvimos que esperar otros 22 años para recuperar ese territorio y asumir la operación del Canal.

En 1903, sin ninguna capacidad para resistirlo, el imperio norteamericano nos impuso ese designio, a “cambio de garantizar nuestra independencia”, como estaba dicho en el Artículo I del ignominioso tratado. A quienes fueron los protagonistas de esos hechos, le tocó escoger entre la independencia o el tratado. Ellos estuvieron entre la espada y la pared; pero ese no es el caso de hoy. Ahora somos una nación soberana, dueña de nuestros recursos naturales y con la capacidad para decidir en qué condiciones concedemos el derecho a explotarlos.

En el caso de la contratación con la minera, al no estar condicionada la decisión de quienes ejercen la función de gobierno por las presiones que nos impusieron en 1903, esta debía regirse por otros criterios. El primero es que el Estado panameño, como soberano territorial, en tanto que dueño de sus recursos naturales, tiene supremacía sobre quienes pretendan explotarlos. En otras palabras, Panamá, con absoluta libertar para conceder o para no conceder, nunca puede ni debe reconocer condición de contraparte con igual estatus a una empresa que aspira a ser favorecida con una concesión. La concesión no es una contratación entre partes iguales. Y si el Estado, desde el inicio, no marca esa diferencia fundamental, renuncia a su ventaja natural y el resultado, desventajoso, es previsible.

En segundo lugar, quienes ejercen el poder público, por su condición de mandatarios, están obligados a pactar en las condiciones que mejor protejan el interés nacional. Y quien debe juzgar si lo han hecho o lo están haciendo es el mandante, o sea, el pueblo del que son representantes. Eso obliga a la interacción y la consulta, que deben ser lo más amplia posibles. La ausencia de consulta, por falta de representatividad, resta legitimidad a la decisión de los mandantes.

Finalmente, dos acotaciones: 1) Si se computan los años desde que la minera inició sus operaciones y las ganancias obtenidas, las regalías incrementadas debieron comenzar desde entonces y no a partir del 2021; y 2) Los años que transcurrirán hasta que venza el nuevo contrato y su prórroga, que apunta automática, serán casi tantos como los que mediaron entre el inicio de operaciones del Canal y la firma de los tratados Torrijos-Carter.

Abogado