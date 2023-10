Al parecer en nuestros países americanos nunca se ha entendido el significado de la palabra democracia; y a medida que la sociedad se complica, menos se entiende. En nuestro país esto ha sido desde siempre, es decir, desde que fue independizado. Según mis conocimientos, la palabra democracia siempre se ha utilizado para dos cosas: para decir que a los gobiernos los eligen por votos que emite la gente en una urna, y para defenderse del comunismo. Después de esto nunca ha habido más nada. En las décadas de los cincuenta, sesenta, setenta; incluso parte de los ochenta, se desplegó una modalidad de diversas dictaduras militares en casi todos los países latinoamericanos, en donde se impuso un terror de muerte y desapariciones de personas (en algunos países más que en otros); pero los militares que dirigían estas dictaduras alegaban que lo hacían para defender la democracia.

En Chile, por ejemplo, nada más en un día los militares mataron a 21 mil personas, en 1971, pero alegaban que lo hacían defendiendo la democracia, y los políticos amantes de la democracia, aplaudieron esa masacre; y así ocurrió en Argentina, Nicaragua con Somoza, El Salvador, Colombia, etcétera y etcétera. En Panamá fue en un grado “light” con Omar Torrijos y Noriega; pero la gente que vivió esos tiempos, experimentaron esas democracias brutales.

Hoy día las cosas han cambiado; desde que los EE.UU. invadió a Panamá, en todos los países latinoamericanos el mundo cambió. Ya no hay militares matando y desapareciendo a las personas; pero la democracia ha tomado otra definición, pues ahora su concepto parece ser sinónimo de pillaje, de juega vivo, de bandolerismo y de corrupciones de todo tipo.

Los partidos políticos, que son la máxima expresión de la democracia nuestra, son una agravante, pues como dijo alguien alguna vez, son agrupaciones políticas sin ningún fin, sin ninguna ideología, son anárquicos, y hasta pareciera que hacen alianzas para cometer fechorías; y cuando ganan el gobierno, se convierten en una especie de “dictadura blanda”, porque todos los problemas que presentan los gobernados, los solucionan con el palo y el plomo de la policía, o con la burla de los políticos con sus falsas promesas.

En fin, esta definición de democracia se da en todos los países, pues hasta donde hemos visto en la historia reciente, ya son varios los expresidentes que han sido condenados por la práctica de este tipo de democracia, y en otros casos se dan situaciones como lo que ocurrió en el Perú recientemente, en donde la vicepresidenta da un golpe de traición y destituyen al presidente, quedándose con el gobierno. En Ecuador el presidente disuelve el Congreso para que no lo juzguen por corrupto. En Guatemala actúa el poder judicial para intentar que el presidente electo no asuma el gobierno. En Haití, democracia es sinónimo de anarquía; y en Chile, el presidente socialista es sinónimo de represión popular y apoyo a las causas cuestionables. Pero en los Estados Unidos, el paraíso de la democracia, la cosa no anda muy envidiable; yéndonos un poquito atrás en la historia, entre los años de 1965-75, más de 35 mil jóvenes gringos salieron huyendo de la democracia en su país, por no irse a morir en una guerra inútil que promovió la democracia en un país que se llama Vietnam.

Bueno, este es nuestro mundo feliz y el mejor ingrediente lo ponen algunos medios de comunicación que aplauden esta democracia, la alientan y le dan mucho espacio o tiempo a sus promotores; y cuando alguien desea intervenir para criticar o cuestionarla, se encuentra con que la libertad de expresión está censurada. Llegará el día en el que volveremos felizmente al estado de la barbarie.

Abogado y profesor