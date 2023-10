Panamá, un país con oportunidades

Panamá es un país extremadamente desafiante y hostil para inversionistas y empresarios. No solamente tenemos un sistema desordenado de administración de justicia y un marco regulatorio catalogado por muchos analistas económicos como un laberinto, por no decir una maraña de leyes y regulaciones plagadas de distorsiones y privilegios sectoriales, que dan una buena idea de los obstáculos para el florecimiento de negocios en el país.

Pero Panamá también puede ser un lugar de oportunidades prácticamente ilimitadas para quien tenga ojos bien entrenados para verlas y las condiciones legales y materiales para explotarlas. Es la forma en que muchos vemos el país, especialmente los extranjeros que viven aquí.

Mientras tanto, miles de panameños, en la más profunda consternación, expresan año tras año su desencanto ante la falta de perspectivas para su desarrollo personal. Extranjeros como el venezolano y el colombiano, por ejemplo, ven en esta misma tierra un gran mercado potencial para reiniciar su vida o expandir su negocio. Son solo dos de los muchos extranjeros, de todo el mundo, que ven oportunidades en las adversidades del país.

Ahora bien, ¿por qué a los ojos de muchos panameños el país aparece como una tierra casi inhóspita, mientras que para los extranjeros que residen aquí se revela como una prometedora fuente de esperanza? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, sino que pasa por varios matices que muchos no quieren aceptar. Primero, los panameños quieren las cosas fáciles; muchos extranjeros que hoy viven y trabajan en Panamá, llegaron aquí con una mano adelante y la otra atrás. Lo otro es que los panameños no han sabido entrenar el ojo para vislumbrar estos nichos de mercados inexplorados y por políticas de subsidios y ayudas sociales, se sienten cómodos en sus condiciones actuales y cada cinco años se conforman con una bolsa de comida, un par de hojas de zinc y una lista de promesas que casi siempre se las lleva el viento.

En ningún país habrá libre florecimiento sin la implementación, por un lado, de políticas públicas de educación, y por el otro, de brindar las condiciones legales y normativas que permitan la construcción de un entorno propicio para el desarrollo de la actividad económica.

Evidentemente, no se puede ignorar la realidad del país. Panamá es un país donde una tercera parte aún no tiene acceso a agua potable ni alcantarillado sanitario, y menos de una cuarta parte opta por un título universitario. Es un lugar sumamente desigual, con perversas discrepancias entre las oportunidades de mejorar la vida que ofrece a sus ciudadanos según el lugar y la clase social en que nacieron. Sin embargo, enfrentar esta dura realidad, más que desalentarla, como un hecho ineludible de la realidad del país, debe unir a sociedad y gobierno, en un esfuerzo concentrado para superarla.

Siempre se ha dicho que si queremos hacer del mundo un lugar mejor, nuestro propio país es el mejor lugar para comenzar. Por eso, a pesar de las grandes oportunidades que tuve para trabajar en el extranjero, aquí quise hacer mi carrera profesional, fundar mi empresa y desarrollar mi incubadora de ideas para ayudar a mis conciudadanos en el proceso de gestión productiva y desarrollo.

El potencial de Panamá es enorme. Muchas oportunidades no solo están desatendidas, sino que ni siquiera han sido mapeadas, especialmente en las áreas de agroindustria, tecnología y economía neutral en carbono. El futuro gobierno tiene el deber de ofrecer a miles de panameños desalentados y a todos aquellos que deseen emprender aquí, la misma esperanza de recorrer en Panamá el camino de su desarrollo personal que muchos extranjeros han encontrado aquí.

Durante mucho tiempo, Panamá ha estado entre los peores países del mundo en términos de calidad del entorno institucional, según encuestas realizadas por organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial. La reputación del país es particularmente mala en términos de desempeño regulatorio, según “Doing Business Report”. Las leyes vigentes hoy de repente dejan de estar vigentes mañana, no es raro que muchas leyes se contradigan unas con otras, faltan regulaciones en áreas esenciales para el desarrollo, y hay muchas leyes que existen solamente en papel porque su contenido y espíritu se incumplen, como la del derecho que tenemos todos al libre tránsito, dando la apariencia que vivimos en un país donde las autoridades y sus ciudadanos hacen verdaderamente lo que les da la gana. Con lo cual, es imprescindible llevar a cabo reformas en varios aspectos del acontecer institucional, para que al menos se establezca un mínimo de cordura.

No será fácil, pero con un poco de creatividad y voluntad, como han demostrado los emprendedores extranjeros, Panamá puede ser el país de las oportunidades para todos.

Empresario