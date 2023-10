La crisis del tratado Filos Hines de 1947 y la crisis actual del tratado minero.

Panamá en 1947 tuvo una explosión social similar a la actual del rechazo al contrato minero.

En aquella ocasión, en 1947, hubo una explosión popular en rechazo al Acuerdo de las Bases o Tratado Filos Hines.

Muy bien se ha referido a este incidente de 1947 el ilustre abogado don Carlos Bolívar Pedreshi.

El acuerdo de bases o tratado Filos Hines de 1947, buscaba extender el periodo de la ocupación de las bases militares que Panamá le arrendó a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Periodo que vencia al concluirse el año de la rendición de Japón, es decir.en agosto de 1946.

La prepotencia de Estados Unidos en las negociaciones motivó a los estudiantes y muchos en el pueblo, a rechazar el tratado.

La gran diferencia con la crisis actual del tratado minero es que este tratado de bases militares de 1947, fue rechazado por la Asamblea Nacional de 1947. Una Asamblea que comprendió los peligros de desafiar al pueblo que ya se habia manifestado luego de la terrible represión policial del 12 de diciembre . En esos incidentes entre la Policía y manifestantes, cayó herido y queda paralítico el estudiante Sebastián Tapia.

Hay que recordar que la Asamblea Nacional de 1947 estaba integrada por los mismos diputados de la Asamblea Constituyente de 1945 que promulgaron la Constitución de 1946. Luego, de culminada sus labores como Asamblea Constituyente en 1946 pasaron a convertirse en Asamblea Nacional hasta el 30 de septiembre de 1948 cuando el presidente Enrique Jimenez culminaba su periodo.

Un contraste con la Asamblea Nacional de 1947, es que la Asamblea Nacional actual aprobó el tratado minero, causa de toda estas protestas que estamos viviendo, cuando bien pudieron haberlo rechazado. Las señales de rechazo al tratado minero eran claras y manifiestas, pero los diputados, con un descaro increíble, han desafiado al pueblo que esta cansado de tanta corrupcion y detonaron la explosion social. No les importó con a la opinión pública ni les tembló la mano.

En 1947 el pueblo no tenía la capacidad de organización que hoy en día tienen las protestas gracias a las redes sociales y el Internet. En 1947 los manifestantes dependían de la radio y las volantes.

La Asamblea Nacional de 1947 fue prudente Al rechazar el tratado Filos Hines, a pesar de que en 1947 los gobiernos tenian mas capacidad de control de los periódicos y la radio, y de que había una Policía fuerte, capaz de controlar una protesta de una pequeña población como la de la ciudad de Panamá, que no llegaba a 200 mil habitantes y en todo el país la población en 1947, era de 700 mil.

Otra diferencia interesante es que en la crisis de 1947, habia políticos de prestigio y peso que el pueblo estimaba como Ricardo J. Alfaro, Harmodio Arias y otros, que orientaron a la Asamblea Nacional. Hoy, en 2023, solo existen políticos desgastados que no tienen credibilidad.

Por otra parte, habia una gran diferencia entre el presidente de 1947 y el actual.

En 1947, el presidente, don Enrique Jiménez, tenía una vasta experiencia política y sobre todo tenia capital político para enfrentar la crisis de gobierno que se generó con las negociaciones de las bases. A pesar de esto el presidente Jimenez salió afectado políticamente, pero el rechazo de la Asamblea Nacional al tratado Filos Hines, ayudó a no empeorar las cosas para el presidente Jimenez. Todo lo contrario ha ocurrido en la actual crisis del tratado minero.

Sin dudas, se nota que los actuales gobiernos no estudian historia, no tienen formación política. El rechazo al acuerdo de bases o Tratado Filos Hines de 1947 es una lección de la historia nacional que sigue vigente. Quizás, si la hubieran estudiado, no estaríamos en esta crisis.

El autor es ingeniero