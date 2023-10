Juego limpio: La minería es vida y soporte de vida

Contrario a las consignas clichés y otras necedades gritadas y repetidas por los nuevos Torquemada, la minería proporciona a la humanidad, desde sus inicios, todos los materiales que históricamente han servido para su crecimiento, desarrollo y supervivencia con cada vez mejores niveles de producción, productividad, calidad de vida y confort.

Ningún obrero de la construcción ,ni de ninguna otra industria, tendría cómo llevar el pan a su hogar si la minería no existiera, se proclamara una moratoria o peor aún, se prohibiera.

Para construir casas, edificios de apartamentos, centros comerciales, escuelas, universidades, iglesias, asilos, orfanatos, coliseos deportivos, en fin, cualquier edificación, es fundamental contar con los metales provenientes de la minería. El hierro para armar, el acero (aleación de hierro y carbono), base fundamental también del nacimiento de lo que hoy conocemos como Unión Europea, al igual que el cobre para todas las conexiones eléctricas, así como infinidad de otros materiales de soldadura autógena, eléctrica o de otra índole, plomería, en fin, nada funcionaría sin minería y los obreros, en consecuencia, no tendrían trabajo, así como los promotores de vivienda y los corredores de bienes raíces. Para todos ellos, la minería es vida.

Todas las personas que hemos sido sometidas a intervenciones quirúrgicas, habríamos sucumbido si los galenos no contaran con la aparatara e instrumentación médica con las cuales realizar esas operaciones y salvarnos la vida; para los médicos, enfermeras y todos los trabajadores de la salud, la minería es vida.

No hay iglesia, convento o misión religiosa en el planeta que no haya sido construida con materiales provenientes de la minería, comencemos con las campanas, los incensarios, las prendas de oro, toda la joyería que guarda el Vaticano y no hablar de los vehículos con los que se mueven los prelados, todos se construyen con minerales aportados por nuestra industria, incluso los helicópteros que ostentan algunos apóstoles, no se pueden construir, sino, con el aporte de la minería. De forma tal que para llevar el mensaje y salvar la vida de muchos niños huérfanos o ancianos abandonados en los asilos, asistidos y cuidados por los religiosos, nos obliga a concluir que, para la iglesia, incluyendo a los neo inquisidores, absurdamente anti-mineros, la minería también es vida.

¿Podemos imaginarnos la educación moderna sin computadoras y celulares? La pandemia nos demostró que tanto para educar, aprender e incluso trabajar, estos maravillosos aparatos compuestos por minerales que van de la A a la Z, nos hubieran condenado a la derrota total en las cuarentenas forzadas. De no haber sido por ellos, no habríamos sobrevivido. Para la educación y los educadores, la minería es vida.

Podemos seguir dando ejemplos por largo y tendido espacio y tiempo, pero, usted que me está leyendo, ¿a qué se dedica, qué herramientas y aparatos utiliza?, ¿cómo cocina sus alimentos? ¿cómo se transporta, cómo se lleva los alimentos a la boca, en qué tipo de vivienda cría y educa a sus hijos? Definitivamente que obreros de la construcción, religiosos de todas las denominaciones, educadores, médicos y todos los que habitamos este país, inmersos hoy en una histeria colectiva, en medio de un intento de realizar la revolución de los inútiles y de nuevas cacerías de brujas, por supuesto, todo a punta de los sacrílegos celulares.

Pensemos un poco y comprenderemos que, en efecto, la minería es vida. Acta Non Verba

Ingeniero