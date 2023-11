CSJ también es responsable

La patria está de luto; estamos, nuevamente, frente a la venta de la patria. La situación de profunda crisis institucional, de un Estado fallido, de colusión entre los tres poderes del Estado, es evidente.

Aun cuando la actividad minera, mediante un contrato leonino, se ha convertido en detonante de la actual coyuntura, lo señalado está en la esencia de las movilizaciones. No existe el estado de derecho, por lo que se vive en toda la geografía nacional, desde hace mucho tiempo.

El contrato ley y la actividad minera han sido rechazados con contundencia por amplios sectores de la población, quienes en las calles emitieron su voluntad de exigir la derogatoria de la ley, y de dejar claro que no quieren que Panamá sea un país minero. El pueblo se ha manifestado, genuinamente, por mar, tierra y aire en ciudades, campos y comarcas de Panamá. Todo lo anterior se ha dado porque no se atienden las voces del soberano, el pueblo, el que insistentemente, por distintas vías, ha expresado que lo que se requiere es la derogación de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, el cierre inmediato de la mina, moratoria para la minería metálica y un país verde libre de minería.

El Órgano Judicial ha sido cómplice de la crisis al someter a la población a una situación que pudo haber resuelto desde hace semanas al reconocer el desacato del gobierno por no acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al no exigir el cumplimiento del fallo de 2017, que fue publicado el 2021, el cual declaró ilegal por inconstitucional el contrato ley de 1997 suscrito entre el Estado y Minera Panamá-First Quantum Minerals. Hoy la CSJ ha recibido ocho demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406. Esperamos que no demore otros 20 años para saber cuál será su decisión, que no se escude en tiempos procesales y contribuya a buscar la solución a esta crisis que en parte la propia Corte Suprema de Justicia ha generado.

Ahora resulta que debemos confiar en magistrados que también son responsables del país convulsionado, al negarse siquiera a recibir una incidencia de desacato presentada por abogados patriotas. Se llama a que debemos respetar los tiempos de la CSJ, algo que ellos no respetaron al demorar 20 años en fallar en el caso de inconstitucionalidad del primer contrato minero, el paso de 30 magistrados y 4 años más para fallar los recursos dilatorios de Morgan y Morgan y del MICI ¿Podemos confiar en esa misma Corte cuya inacción para hacer cumplir su propio fallo permitió al Ejecutivo y al poder legislativo incurrir en desacato?

El presidente y vicepresidente de la República no han dado muestra de interés alguno en resolver el problema que ellos crearon; por el contrario, su accionar ha sido extemporáneo, errático, desligado del sentir de las amplias mayorías y muy cuestionable y sospechoso.

El pueblo honesto y trabajador, en sus justas reclamaciones, ha sido violentado en sus derechos humanos y garantías fundamentales, debido a la represión ejercida por los estamentos de seguridad del Estado, jueces de paz y del Ministerio Público. Es necesario denunciar los abusos cometidos por los poderes del Estado, por acción u omisión, en contra de un pueblo que genuinamente se ha manifestado por mar, tierra y aire en ciudades, campos y comarcas de Panamá. Estos abusos cometidos por el presidente de la República, como jefe constitucional de los estamentos de seguridad, el ministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional no pueden pasar desapercibidos; deben denunciarse a nivel nacional e internacional. Igualmente, la traición a la patria que han cometido los tres poderes del Estado favoreciendo los intereses de una empresa transnacional.

Conusi-Frenadeso