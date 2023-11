Tolerancia estratégica en los tranques contra la minería

Desde el 1 de noviembre de 2023 los panameños sabemos que la metida de pata del gobierno el 20 de octubre de 2023 al aprobar y legalizar el contrato ley minero fue una totuma de cicuta contra Panamá y el corredor biológico mesoamericano, ya que lo que antes de esa fecha, el entuerto, era ilegal, ahora es legal, de manera que los pataleos que esgrime el gobierno es para lavarse la cara con una consulta popular que ya no funciona pues, estamos maniatados.

Existen ocho posibilidades para librarnos del contrato ley de la mina actual que no es otra cosa que crear en la mina una nueva zona del canal.

Solo se libraría al país el que alguien confiese que la mina le dio plata para favorecerse o agilizar el nefasto convenio.

Si existe algo que favorece a nuestra República es no ser violentos en estos momentos .

Aunque nuestra economía y bienestar sufren demasiado estoy de acuerdo con los tranques, sobre todo en las carreteras de los pueblos pequeños donde vivo que solo los coordina lo cabreado que están con los últimos gobiernos y el fervor patrio.

Da gusto ver que haya cientos de banderas nacionales, juventud, niños bañaditos y señoras de la iglesia, padres de familia y de la iglesia agitándose por el beneficio del país.

Ayer salí de Piedras Blancas( Withe rocks, el potrero, Dist. La Pintada,Coclé) a las cinco de la mañana para llegar a Penonomé y me salió bien porque todos estaban dormidos e hice todos los mandados, como visitar al viejísimo geriatra Don Quiroz, pues el 2 de noviembre se me vence la licencia de conducir y solo un geriatra o un internista pueden certificar que no estoy loco. Fui al Banco General, al supermercado, antes que se vaciara más, también a la farmacia e hice todo lo que me mandó la que sabemos, y hasta me tomé un sopón de costillas con arroz en el 99 que con el descuento me quedó en $2.59. Al regreso a mi casa como a la una de la tarde, en un trayecto que me toma 40 minutos desde Penonomé hasta Piedras Blancas, me tomó casi siete horas porque me topé con seis tranques. El primero, en La angostura, dos horas; el segundo, en la entrada de Cañaveral, una hora; el tercero, en Cerro Colorado, tres horas; el cuarto, aquí era el único atascado bajo la lluvia al parecer allí era obligatorio terminar a las seis en punto de la tarde; el quinto en Piedras Amarillas, media hora porque ya había terminado a las seis; el sexto, en Potrellano, una hora, pues, a pesar de cumplirse el cierre no retiraban los troncos porque había que cantar el himno, pero o no se lo sabían, o no decidían quien lo dirigía, así que sufrí una hora más. Oscuro llegué a la casa, yo que no manejo de noche. Y siempre me regañaron como se debiese insultar por lo que está pasando al "raspado sin leche condensada sin carrizo, al abogado con nombre el Pirata que saqueo a Panamá La vieja, al chulo orejón yerno del Pirata y a muchos diputados"; mi único error fue haber comprado con cariño un helado de grape nut que llegó derretido. Todo esto obedece a la corrupción, por favor evita que regresen a gobernar. Es más cárcel para ellos.

Abogado