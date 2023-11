Joel Sherzer, su aporte al pueblo kuna

Joel Sherzer, nació el 18 de marzo de 1942 en Estados Unidos. Estudió lingüística y antropología en la Universidad de Pennsylvania, obteniendo el título de doctorado (Ph.D) en 1968. Desde 1969 empezó a viajar a Panamá, especialmente a la comunidad de Sasardi Muladub, comarca de Kunayala, comunidad limítrofe con la hermana República de Colombia, para estudiar en profundidad el idioma kuna, su discurso y la cultura en general.

Desde aquel entonces sus visitas fueron frecuentes. Como todo investigador que desea recabar información sobre el tema de su interés recurrió a los más notables historiadores de la comunidad. Este deseo lo llevó a entrevistar a los señores Armando González, Mastayan, Muristo Pérez, Olowitinapi, Pranki Pilos (escribía según como la gente pronunciaba las palabras), Hortenciano Martínez, Anselmo Urrutia, quien lo guio en el difícil proceso de transcripción, traducción e interpretación de los contenidos.

Joel Sherzer investigó sobre los aspectos sociolingüísticos y etnográficos, estudió en profundidad la estructura del idioma kuna, una tarea no tan fácil tratándose de un idioma totalmente diferente a la suya. Analizó la gramática, sus variedades y situó el discurso en todas sus formas, en el contexto social, cultural de la época. Investigó desde los cantos mágicos, de los líderes espirituales, de los curanderos, todos llenos de figuras literarias, las diferentes formas de contar según los objetos.

Él mismo escribió en su libro Verbal art in San Blas: “Mi propósito es demostrar concretamente cómo tal discordia da forma a la vida y la experiencia de isla tropical y bosque, en la que todo el conocimiento y la información, desde la historia y la geografía hasta las últimas novedades deportivas de la ciudad de Panamá, se conciben, perciben y transmiten oralmente”. También señaló que “como resultado de muchas visitas que he hecho a Sasarti Mulatupu desde la primera vez, me he vuelto cada vez más sensible y apreciador de las propiedades artísticas del discurso, así como de la necesidad de abordar la cultura y la sociedad kuna…”.

Joel se sorprendía de cómo los especialistas kunas aprendían cantos curativos largos sin saber leer ni escribir, solo aprendían escuchando a sus mentores. Los líderes espirituales desarrollaban en sus cantos en la Casa del Congreso temas de historia o de Babigala (tratados de Dios) de una forma magistral y captaban la atención de los presentes. Los cantos usualmente eran largos y los oyentes no se cansaban precisamente por lo interesante de los contenidos de los cantos. Por esa razón, de la importancia del arte verbal, Joel escribió lo siguiente: “Debido a la vitalidad de la vida verbal kuna, que incluye una diversidad de variedades, estilos y géneros lingüísticos, desde lo coloquial y cotidiano hasta lo formal y ritual, tanto en forma hablada como cantada, la sociedad kuna proporciona un entorno excelente, de hecho, un laboratorio viviente, para el estudio del discurso oral, su interpretación y su poética”.

Joel Sherzer se comunicaba en kuna a la perfección. Laboraba como profesor de lingüística antropológica en la Universidad de Texas, en Austin. Estuvo viajando por diez años con su esposa Dina a la comunidad de Sasardi Muladub, y como resultado de sus investigaciones, publicó los siguientes libros: Kuna ways of speaking: An ethnographic perspective (Formas de habla kuna: Una perspectiva etnográfica, 1983), Verbal art in San Blas (Arte verbal en San Blas, 1990), Speech play and verbal art (Juegos del habla y arte verbal, 2002), Stories, Myths, chants and songs of the kuna indians (Cuentos, mitos y cantos de los kunas, 2004), Native American discourse: Poetics and rhetoric (Discurso nativo americano: Poética y retórica) editado con Anthony Woodbury, El origen y la diversificación del lenguaje, entre otros libros.

Estos estudios y aportes significativos a la lingüística y a la antropología le hicieron acreedor de importantes premios como el que obtuvo en 2018 como cofundador del Primer Premio de Archivo de la Sociedad para el Estudio de las Lenguas Indígenas de América Latina, con sus siglas en inglés AILLA. En estos archivos se pueden encontrar importantes grabaciones de personajes de la época sobre diversos temas que actualmente el pueblo kuna sigue practicando como parte de su legado ancestral, textos y demás materiales didácticos.

En la ciudad de Panamá, Joel Sherzer fue invitado en múltiples ocasiones para dictar conferencias sobre investigaciones ligadas en el campo de la lingüística y la antropología. Personalmente, he tenido el placer de conocerlo y escuchar sus intervenciones en la Universidad de Panamá.

A un año de su deceso, ocurrido el 6 de noviembre de 2022, a sus ochenta años, recordamos su gran aporte al estudio de una de las lenguas originarias de Abiayala. Su muerte sorprendió a muchos de sus amigos, intelectuales, a sus estudiantes, a quienes los motivó y les inculcó el estudio de esta importante rama del conocimiento. De igual forma, la noticia sobre su muerte no pasó desapercibida en la comunidad de Sasardi Muladub, sede de sus investigaciones que dejaron plasmadas a través de sus libros que actualmente están disponibles para todos los lectores. En ese sentido, el pueblo kuna agradece inmensamente su aporte de tantos años al estudio de su idioma, que ha sobrevivido a través del tiempo, y que hoy en día sigue siendo motivo de estudios y análisis entre los especialistas.

