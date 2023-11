Panamá debe apostar por vivir de vender en lo posible nuestra belleza

Muchas personas se preguntan por qué Panamá despierta ese ímpetu, esa codicia , ese propósito de convertir todo este istmo en una inmensa mina, de frontera a frontera.

Pues bien , no soy geólogo, pero este video del nacimimiento de una isla, además de motivarme a escibir, lo explica fácilmente.

Panamá emergió de esa misma en que se el el el vídeo, decesa misma manera , desde el fondo del océano hace apenas 4 millones de años.

O sea que , hace 60 millones de años , este istmo estaba aún bajo las aguas, por tanto aquí jamás se hallarán restos de dinosaurios. Ya que estos seres se extinguieron hace 60 millones de años. Tampoco se encontrará gran cantidad de petróleo, porque el patróleo de ahora , se formode desechos orgánicos cuando este istmo resposaba plácido en el fondo del océano.

Continúo, el istmo emerge, y une a norte y sur américa que si que ya existían y eran grandes masas continentales separadas desde hace millones de años, más de 200 millones de años.

Cuando un nuevo pedazo de masa continental emerge, como el del video, con el tiempo se enfría, ese suelo rocoso contiene una riqueza mineral infinita; al enfriarse , las aves llegan, también reptiles, cocos, etc, se va formando un sustrato de tierra producto de nidos, excremento, hierba, etc, las aves expulsan semillas, que darán fruto a pasto, áboles, mas pasto, etc, que al morir produciran mas suelo, tierra, sobre esa roca volcánica que ya se enfrió. Y así este ciclo continúa y el suelo , que es un organismo vivo, va creciendo de abajo, hacia arriba .

Con el paso de millones de años, se forma una capa de tierra, no muy gruesa, porque apenas son 4 millones de años, comparen eso ustedes con lugares como Africa, NorteAmérica, Europa, etc que ya tienen más de 200 millones de años de haber emergido del mar.

Allí la capa de suelo puede tener kilómetros de grosor, y llegar a la capa rocosa , rica en minerales es a veces imposible.

Pero esa capa rocosa, de lava volcánica está muy superficial aquí en Panamá, porque es un istmo muy, pero muy jóven, por lo cual extraer el mineral es con mucho, muy fácil, es cosa de cavar un poco a cielo abierto y....Lotería!!!... riqueza en abundancia.

Eso lo saben perfectamente los geólgos que trabajan para esos consorcios mineros. Ellos si que saben, con ciencia y maña, la riqueza que subyace en este istmo, y muy superficial, y fácil de extraer a costos irrisorios.

La selva tropical que por cuatro millones de años formó el suelo sobre la roca tiene un sustrato muy pobre y delgado por lo que es un ecosistema muy frágil y casi irrecuperable, se mantiene gracias a una rotación contínua del suelo por desechos orgánicos de la selva, que a su vez crea lluvia, depósitos de agua en la roca porosa, etc.

Este lecho rocoso, no es macizo, tiene poros y canales que se comunícan entre sí, a grandes sistancias, por lo que si se contamina una porción del lecho rocoso, esa contaminación se extenderá por todo el sub suelo del istmo.

Conclusión: vivimos sobre una gran roca, muy jóven, cubierta por una delgada alfombra de suelo que apenas si es capaz de sustentar la vida en el istmo, no digo ya la vida humana, si no la vida de el mismo ecosistema, flora , agua, aire y fauna.

Ya con otra boca que alimentar como nosotros los humanos es de por sí , dañino y destructivo, como dice el dicho "en casa eramos muchos y pobres y a la abuela le dio por embarazarse" .

Ahora, si a todo eso le añadimos destrucción al suelo rocoso, como lo hace la mina a cielo abierto, eso es como romperle las patas al taburete. Es el fin, la aniquilación, se acabó, apaguen la luz y vámonos.

La minería a suelo abierto destruye en muchas formas, pero hay dos principales que nos ocupan en este escrito: el daño al asiento rocoso que es la base de la existencia misma de la vida, y el daño a la biosfera, de muchas formas, pero sobre todo al vertir deshechos de capa rocosa contaminada con químicos sobre la misma selva, que es la formadora contínua de nuevo suelo.

Este es un istmo en que por su fragilidad , lenta renovación, juventud, dinámica de regeneración, y mucho más, realmente no se debe tocar casi nada. Cuálquier intervención que se haga en él, es devastación pura y dura.

Debemos apostar por vivir de vender en lo posible nuestra belleza, nuestra biodiversidad, que sería algo así como "vender leche y huevo, si matar la gallina ni la vaca", porque si la matamos no habrá ni lo uno, ni lo otro.

Panamá, es, usando una analogía, como una chica jóven, tierna, coqueta, de cintura muy delgada, piernas largas y bellas, como columnas griegas, muy olorosa y atrayente, ardiente pero inexperta, seductora y perfumada. Y para su desgracia, ataviada de joyas, metales, perlas y flores. Tiene la magia de la seducción, y demónio del embrujo. Vaya hembra tan linda!!!!...Difícil resistirse a ella .

Apasionante tema. Este articulo puede tener imprecisiones, soy médico, no geólogo, ni nada parecido. Es susceptible de enriquecerse. Bienvenidos sean todos los aportes.

Creo que todos merecémos conocer a detalle "las causas de las causas" de lo que ahora mismo nos sucede.

Ramón Ramón Bethancourt

Salud Pública Internacional

Salud Pública y Gestión Sanitaria

Economía de la Salud