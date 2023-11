Sopa de hastío

Comencemos por aclarar que hace al menos 60 años la minería es una industria nacional. Hoy ella pagará el pato del problema real: el hastío con los políticos descarados e incompetentes que elegimos.

Ese hastío es una sopa cocida a las brasas, sazonada con dos ingredientes: la añoranza de los tiempos de bonanza, del 2009 al 2014 y rabia social por la encerrona económica de la pandemia, diseñada y ejecutada por dos ministros del presidente Cortizo.

Es esa sopa la que alimenta las protestas populares, impulsadas por un sindicato obrero opaco y por jóvenes recién despiertos, menores de 30 años y de clase media. Ambos grupos –juntos y separados– han convocado al resto de la sociedad que se ha dejado embarcar en un delirio insensato. Así, “entre pailas y selfis, vamos camino al atolladero”, como indicó alguien sabiamente.

La realidad es que Cobre Panamá es un proyecto exitoso y polémico. Es innegable que su actividad implica empleo y desarrollo, así como grandes retos medioambientales ayer y hoy.

A propósito de retos, los invito a meditar esto: si en 1904 hubiese existido un Ministerio de Ambiente, el Canal jamás hubiera sido construido. Ningún estudio de impacto ambiental autorizaría abrir una zanja de 81 kilómetros de un océano a otro. Durante su construcción, excavamos 300 millones de metros cúbicos de tierra y roca. Inundamos poblados, talamos incontables árboles y afectamos la fauna despiadadamente. ¡Aquello fue una catástrofe ecológica! Pero el canal se hizo. Sin él seríamos un país pobrísimo, como Nicaragua u Honduras.

El patinazo del presidente y la Asamblea hace unas semanas fue aprobar la ley 406 a empellones. Subestimaron gravemente el riesgo de promulgarla en una fecha tan cercana a las elecciones generales de mayo próximo. ¿Por qué? Porque en estos momentos la discusión está politizada y la razón dio paso a la emoción desbordada.

La sensatez y las cifras no dirigen el debate, sino la Calle Arriba y la Calle Abajo de nuestra cultura carnavalera. Nos seducen las reinas contoneantes que, con música desde los toldos, nos incitan a elegir un bando. De un lado los patriotas y del otro los vendepatria. ¿El miércoles de ceniza estaremos “limpios, pero contentos”? No, porque cerrar la mina hará histórico el frenazo a nuestra vocación geológica. Lo realmente soberano es mejorar nuestras vidas con los recursos metálicos de nuestro subsuelo.

¿Está usted consciente de las consecuencias de patear a la empresa? Es obvio que ahuyentaremos cualquier otra inversión extranjera. El país dejará de recibir 375 millones anuales y se complicará más la grave situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS; disminuirán las exportaciones y el PIB; desaparecerán 8000 empleos directos y 32000 indirectos; cientos de proveedores nacionales perderán ingresos derivados de la operación de la mina; habrá demandas que perderemos en un arbitraje internacional y nuestras finanzas públicas quedarán quebradas. Además, empeorará la calificación de riesgo del país y por eso aumentarán los intereses que usted paga por sus préstamos.

Hay opositores al proyecto que —afectados por una ceguera indolente— no comprenden la relación entre el costo de la vida y el desempleo. En el futuro, cuando exijan más bonos y gasolina subsidiada y no haya con qué pagarlos, ¿seguirán con el canto de que Panamá vale más sin minería? ¿Acaso quieren hacer de este istmo otra Venezuela?

Concluiré mencionando un aspecto adicional, para que usted se construya una opinión.

El cobre es esencial para la transición energética hacia las tecnologías limpias. Es hipócrita que quienes dicen ser defensores del medioambiente, disfrutan sin remordimiento de los celulares y las comodidades eléctricas que no existirían sin ese mineral. No quieren o no pueden aceptar como funciona el mundo real.

Investigador de mercados