Viva Panamá

Qué mejor momento para celebrar nuestras fiestas patrias, tratando de evitar un contrato que no solo lesiona nuestra soberanía, sino también, obtuvo permiso para saquear nuestras riquezas minerales por guayaba, afectando nuestro medio ambiente, al igual, que lo hacen los emigrantes que nos han invadido por Darién y no existen frenos. La emigración de personas que buscan un mejor destino porque un régimen dictatorial no les cumple y aquí puede suceder lo mismo, si continúan gobiernos que solo busca sus intereses.

La explosión del sentir de los panameños con la minera, creo ha sido, el cúmulo de muchas frustraciones de varios gobiernos que han estado aprovechándose de la nobleza de este pueblo, que permaneció dormido varios lustros. Pero ahora hemos despertado, que incluso hemos salido un domingo por la tarde a protestar y ya vamos por más de 12 días seguidos que siguen sumando.

La juventud se unió a la lucha y se tomo las calles, preocupados por el porvenir de nuestro país, liderando las protestas más gigantes de nuestra historia republicana. En realidad, los motivos para hacer las protestas, son varias causas, que se resumen, en nuestro futuro, medio ambiente y la corrupción que reina. Desconozco por qué al inicio de la construcción de la minera no tomó la fuerza que hoy tiene, pero quiero pensar que estábamos distraídos y no le dimos la importancia necesaria hasta que un grupo de diputados le dieron celeridad a su aprobación y despertaron a un país que suponían estaba en el sueño eterno.

Lo triste e irónico, que el partido que firmó un tratado para devolvernos el Canal de Panamá, representado por Omar Torrijos, es el mismo partido que negoció un contrato lesivo para nuestros intereses y estaba literalmente concediendo nuestras riquezas y no se puede permitir las repercusiones que tiene a todo el país. Incluso el Canal de Panamá puede peligrar con esta mina.

Nuestros diputados pensaron que aprobar lo antes posible, este contrato, el país no haría nada, pero han logrado la mayor unión de la historia, que cruzaron las fronteras y han encendido todas las alarmas. Si estamos en una democracia real, entonces el pueblo ha enviado la orden y deben cumplirla hasta el final. Es lamentable, las repercusiones que esto ha tenido en la salud del señor presidente, pero lo pudo evitar y todavía está a tiempo para corregirlo y estabilice su salud. La presión interna y externa que tiene no es positiva para su salud.

El partido gobernante, después de dos periodos seguidos sin gobernar, en vez de aprovecharlo para hacer un gobierno por su gente, hizo lo contrario, al dejar un mal sabor con su estilo de administrar el país.

El país no ha tenido un liderazgo para mejorar este país y no piensan en el futuro de todos, nos hizo caer en estas trampas, en el “¿qué hay pa'mi?”.

Las amenazas de demandas no pueden estar por arriba de nuestro ambiente y no debemos temer, porque el daño a la ecología es peor y los que dependen de esta mina, hay que buscarles alternativas y no dejarlos sin apoyo.

Viva Panamá y todos los que hemos salido a luchar por recuperar al país de un contrato que nos hace daño. Nadie podrá olvidar estas luchas y estos momentos de fiestas patrias, que lo celebramos en las calles de forma pacífica.

Lo que sugerimos ante los tranques de las calles, que después de tantos sacrificios, dejemos libres el paso para los alimentos y pacientes que padecen de hemodiálisis tengan acceso a sus tratamientos. La lucha no se termina, pero no creo justo seguir sacrificando a los niños, adultos mayores y enfermos que necesitan sus alimentos y medicamentos a tiempo.

Por un país libre de contaminación minera.

Magíster en salud pública